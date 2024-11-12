Связано это с введением дифференцированного тарифа на услугу водоснабжения в зависимости от объема потребления на одного человека в месяц. Так потребителей будут стимулировать, чтобы они экономнее расходовали питьевую воду.

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Для этого еще в начале года внесли изменения в законодательство. В Костанае же новую методику начнут применять с 1 января 2025 года, сообщает пресс-служба ГКП «Костанай-Су».

По новым правилам в случае потребления услуги более 3 куб. м в месяц на одного человека будет применяться повышающий коэффициент:

- от 3 куб.м до 5 куб.м коэффициент будет равен 1,2 к утвержденному тарифу,

- от 5 куб.м до 10 куб.м коэффициент будет равен 1,5 к утвержденному тарифу,

- свыше 10 куб.м коэффициент будет равен 2 к утвержденному тарифу.

- В целях исключения необоснованного начисления потребителям за услугу водоснабжения ГКП «Костанай-Су» просит потребителей обратиться в абонентский отдел для проведения сверки количества лиц зарегистрированных на адресе собственника жилья, - сообщает пресс-служба предприятия. - Обращаем ваше внимание, что у потребителей, не имеющих приборов учета воды, введение дифференцированного тарифа может привести к увеличению оплаты за услугу водоснабжения в два раза. Установка прибора учета и его своевременная поверка позволит избежать необоснованного начисления за услугу водоснабжения.

Об экономном расходовании питьевой воды еще в мае 2023 года говорил прежний премьер-министр Алихан Смаилов. Тогда он поручил правительству разработать меры, стимулирующие население к бережному отношению к природному ресурсу, чтобы к концу 2025 года обеспечить питьевой водой все население страны.

В январе 2024 года министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заявил, что от общего объема водных ресурсов на питьевые нужды расходуется лишь 1,3%. И поднял вопрос о введении нормы в законодательство, по которой автомойки должны будут установить системы для очистки воды, чтобы использовать питьевую воду повторно.

А 11 февраля 2024 года вступил в силу приказ Миннацэкономики, который и разделил казахстанцев на четыре категории в зависимости от объема потребления воды. Тогда чиновники подсчитали, что новая тарификация позволит извлекать 13 млрд тенге в год, которые монополисты должны будут направлять на реконструкцию сетей и оборудования.