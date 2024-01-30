Казахстанским автомойкам запретят использовать питьевую воду для мытья машин. Хотя обычная канализационная вода и является питьевой, передаёт Orda.kz.

По словам министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, от всего объёма водных ресурсов на питьевые нужды Казахстан использует всего лишь 1,3 %.

«Из них, когда анализ делали, порядка 200 млн кубов как раз используют СТО на мойку машин. Теперь как эту проблему решить? Мы сейчас в водном кодексе хотим предусмотреть норму, какой-то временной промежуток, но пока не определили, чтобы предприниматели, которые на СТО используют питьевую воду, в течение этого определенного промежутка времени поставили оборудование по очистке той воды, которую они используют для мытья автомобилей. То есть получается оборотное использование воды», сказал министр на брифинге в правительстве.

Также чиновники планируют поднять тарифы для тех предпринимателей, которые используют питьевую воду для каких-то других целей.