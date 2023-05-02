Премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что перед правительством стоит задача по обеспечению населения чистой питьевой водой на 100 процентов до конца 2025 года, но отметил отсутствие бережливого отношения к природному ресурсу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Глава кабмина отметил, что одним из наиболее важных направлений предстоящей работы является решение вопроса дефицита водных ресурсов в стране.

"Сейчас по республике доступ к централизованному водоснабжению составляет: в городах - 98 процентов, в селах - 94 процента. Как отметил Президент на совещании по вопросам социально-экономического развития страны, к 2050 году Казахстан может войти в категорию стран, крайне нуждающихся в воде. Сегодня требуется решение вопроса по обеспечению более 600 тысяч граждан питьевой водой. Особую роль должно занимать бережливое водопотребление. К сожалению, многие граждане не хотят экономить воду", - заявил премьер-министр на заседании правительства.

Смаилов дал поручения министерствам индустрии и экологии совместно с акиматами регионов. Он подчеркнул, что по итогам текущего года необходимо обеспечить достижение запланированных показателей доступа к централизованному водоснабжению в городах и селах.

Министерству индустрии совместно с Министерством экологии и акиматами регионов провести мониторинг всей инфраструктуры водоснабжения в стране и в месячный срок внести в Правительство перечень объектов с высоким риском аварийности.

В целях рационального водопотребления Министерству национальной экономики совместно с министерствами индустрии и экологии в месячный срок внести конкретные предложения по внедрению новой тарифной политики на воду. При этом важно учесть необходимость направления вырученных средств на модернизацию инфраструктуры, в том числе на внедрение цифровых технологий водопользования.

Министерству экологии совместно с акиматами регионов до конца текущего года обеспечить завершение всех "долгостроев" по питьевому водоснабжению.



