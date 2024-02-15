В Казахстане вводят дифференцированный тариф на потребление питьевой воды, сообщил на круглом столе в мажилисе министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов. Чиновники подсчитали, что новая тарификация позволит извлекать 13 млрд тенге в год, передает Informburo.kz.

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"Механизм вводится для группы потребителей "население" в целях повышения культуры водосбережения и стимулирования потребителей к ресурсосбережению. Соответствующий приказ Миннацэкономики вступил в силу 11 февраля. Внедрение будет зависеть от заявок монополистов в регионах", – рассказал министр.

Потребителей разделят на четыре группы:

Потребляющие до 3 кубометров питьевой воды в месяц – утверждается, что это 49% населения. Они будут платить по действующему тарифу.

Потребляющие 3-5 кубов в месяц (20% казахстанцев) – для них тариф будет на 20% выше.

Потребляющие 5-10 кубометров в месяц (тоже 20%) – им придётся платить уже в полтора раза больше, чем по действующему тарифу.

Потребляющие более 10 кубов в месяц (подсчитали, что это 11% казахстанцев) – им уготовили двойной тариф.

"При применении данного подхода дополнительный доход по стране, согласно данным экономического ведомства, составит 13 млрд тенге. Эти деньги монополисты должны будут направлять на реконструкцию сетей и оборудования", – добавил Нуржигитов.