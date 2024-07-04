В Министерстве по чрезвычайным ситуациям перечислили регионы, в которых могут возникнут природные пожары, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В этом году зарегистрированы лесостепные пожары в области Абай, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской, Атырауской, Костанайской, Жетысу, Актюбинской, Туркестанской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях.

"В плане возникновения пожаров потенциально опасными являются лесные массивы хвойных пород, которые в основном находятся в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областях и области Абай", - сообщили в МЧС.

Для борьбы с крупными пожарами предусмотрены силы и средства МЧС, МВД, МЭПР, акиматов, в целом по стране находятся в готовности 50 тысяч человек и свыше 10 тысяч единиц техники. Для оперативного реагирования на природные пожары в городах Астана, Кокшетау, Семей, Усть-Каменогорск, Атырау, Павлодар и селе Боролдай обеспечено дежурство вертолетов АО "Казавиаспас" с водосливными устройствами. В период высокого класса пожарной опасности силами МЧС в лесничествах осуществляется механизированный дозор, пожарными обеспечивается дежурство на 23 постах по стране. В целях обеспечения космического мониторинга заключены договоры с АО "Қазақстан Ғарыш Сапары", на геосервисах предоставляются координаты термальных точек (возможные зоны очагов возгорания) и ежедекадная информация о выгоревших участках лесостепных массивов на территории Гослесфонда.

В МЧС признали, что лесные пожары в области Абай вскрыли ряд системных проблем в прогнозировании и реагировании на них, а также во взаимодействии госорганов.

"На сегодня принят ряд организационных мер по устранению и недопущению недостатков. По поручению правительства проведена ревизия готовности лесных учреждений, акиматов и МЧС к тушению природных пожаров. Разработан "Алгоритм управления и взаимодействия при реагировании на чрезвычайную ситуацию (лесной пожар)". Правительством утвержден комплексный план первоочередных мер на 2023-2027 годы, предусматривающий повышение уровня оснащенности подразделений МЧС и природоохранных учреждений. Проведена работа по внесению изменений и дополнений в кодексы и правила, регламентирующие вопросы защиты лесов от пожаров. В период высокого класса пожарной опасности силами МЧС в лесничествах будет организован механизированный дозор", - проинформировали в ведомстве.

МЧС призывает граждан к строгому соблюдению мер пожарной безопасности при нахождении на природе. Запрещается выжигать траву, а также разводить костры в лесах, густых зарослях, вблизи посевов. Не бросайте горящие спички, окурки, стеклянные предметы и самовозгораемые материалы. При возникновении пожаров нужно незамедлительно сообщить по телефонам 101 и 112.

Напомним, в сентября 2022 года произошел крупный лесной пожар в Аулиекольском районе Костанайской области. Площадь возгорания достигла 43 000 га. Ликвидировать пожары удалось только на девятый день. На место ЧП приезжал президент Казахстана Касым-Жомарт-Токаев и дал поручение восстановить людям сгоревшее жилье.

Вскоре после окончания пожара начались публичные высадки саженцев, но часть из них не принялась.

Директора Басаманского лесхоза Асгата Жакашева суд первой инстанции признал виновным в халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия. Его приговорили к 4 годам ограничения свободы. Но вскоре приговор обэжаловали обе стороны. Окончательный приговор для директора лесхоза - лишение свободы на 4 года и 6 месяцев.