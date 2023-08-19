За новостями из этих мест когда-то следил весь Казахстан. Скоро год со дня трагедии в п. Аманкарагай - лесного пожара. Один житель погиб, другой числится пропавшим без вести. Огромные территории леса потеряны навсегда. Сгорели частные дома и постройки, коммерческие сооружения, детские лагеря и дома лесничих.

На место событий прилетел президент РК Токаев и в экстренном порядке решили вести стрительство домов на новом месте. Пострадавшим помогли всем! В течение 40 дней были подведены все коммуникации: газ, свет, связь, уложена брусчатка на тротуары, асфальтированы улицы. Уже 22 октября 2022 года в торжественной обстановке вручили ключи жильцам 91 нового дома. Решали вопросы с подвозом детей в школы и детские сады, почти год понадобилось на проблему септиков из-за грунтовых вод, до сих пор строители помогают устранять выявленные недостатки. Решены задачи с мусором и многое другое. Но есть и проблемы, которые уже были видны на начальном этапе при выборе территории под строительство.

Узнать, что сделано за прошедший год и как изменилась жизнь пострадавших от пожара, мы решили, проехав по местам.

Гвардейцы со слезами на глазах

Район Аманкарагая из нескольких улиц под одним общим названием улица Гвардейская, наверно, запомнился многим - это здесь массово сгорели десятки домов в сентябре 2022-го. На другой день после пожара мы побывали на пепелищах, где погорельцы пытались собрать хоть что-то из уцелевшего.

Улица Гвардейская, здесь были дома

- Здесь у меня был большой сад, мои внуки рвали здесь яблоки и груши, смородину и малину. А теперь нас хотят переселить на солонец, где никогда ничего не вырастет, - буквально со слезами в глазах крепкие мужчины говорили про переселение в Аулиеколь.

Сегодня только оставшиеся после пожара газовые трубы указыват на то, что здесь были дома. Земля после пожара восстановилась и благоухает приятными запахами разнотравий. Рядом несколько десятков уцелевших сосен и огромные красивые степные просторы. На установленной после пожара детской площадке как0то сиротливо играют несколько девочек младшего возраста. Говорят, что скучно, потому что мало теперь здесь детей проживает.

Жители вспоминают, что за неделю всё расчистили от сгоревших домов и построек.Можно было построить дома, тем более, что и газ был подведен, и места достаточно. При этом экологическое состояние явно лучше, чем на солонаковых почвах в Аулиеколе.

Аулиеколь, район Бирлик

К сожалению, изначально организаторы строительства на этом месте не предусмотрели способность грунтовых вод заполнять за короткое время септики. Неделя - и септик полный, и это при том, что еще даже толком не пользовались водой.

Устанавливают новые септики

В прошлом году "НГ" писала о том, что грунтовые воды заполняли септики и поэтому жильцам приходилось по несколько раз в месяц их откачивать. Проблему решили уже в этом году, закупив на каждый дом 5-кубовые баки. Сейчас заканчивается их установка на все участки. Также устраняются недостатки, возникшие уже после строительства домов.

Борьба с грунтовыми водами пока безуспешна

Как и было обещано, ударными темпами ведется строительство детского садика. Новое трехэтажное здание на 280 мест собираются запустить в эксплуатацию уже в ноябре.

Идет строительство нового детского сада

Но главная проблема, как считают жители района Бирлик, это земельные участки, огороды. Почва совсем непригодна для выращивания каких-либо культур. На территории, где построили 91 дом, сегодня не посажено даже ни одного куста картошки. Участки, разделенные между собой сеткой, пусты. Кое-где просматриваются экспериментальные попытки вырастить хоть что-то в парниках из автомобильных покрышек, но оказалось, что это мало эффективно. Посадить плодово-ягодные деревья и кустарники здесь мало кто отважился.

Картошка не растет, помидоры тоже

Самые активные из жителей в течение года выясняли, как можно улучшить состояние почвы, искали специалистов-мелиораторов, изучали приемлемые варианты. В середине июля собрали сход, на котором в присутствиии заместителя акима с. Аулиеколь А. Юмадилова подписали обращение к областному депутату Олегу Даниленко о помощи.

Жители собират подписи под обращением к депутату

Большое место в обращении отведено словам благодарности президенту Токаеву и народу Республики Казахстан за своевременно оказанную помощь. Но отмечается - некоторые вопросы решаются до сих пор:

Методы мелиорации

"Просим Вас, господин Даниленко О. О., поднять вопрос по рекультивации и мелиорации наших земельных участков и восстановить плодородие земли. Во времена СССР на этих территориях проводилась почвенная и солевая съёмки, есть документы по проведенной работе. Еще живы те люди, которые этим занимались и которые согласны нам помочь в этом деле. Одним из важных факторов для восстановления земли является пресная вода. Она есть на глубине 24 метров, и по причине того, что в микрорайоне Бирлик проживают преимущественно женщины и социально уязвимые слои общества, просим Вас также пробурить нам всем скважины на участках. Точнее - поднять этот вопрос. С уважением, жители микрорайона Бирлик 13.07.2022 г."

Солевые отложения особенно неприятны при сильных ветрах

С дружбой в этом году придется подождать

Детский лагерь «Достык» (в переводе на русский - дружба) - когда-то знаменитый пионерский лагерь имени космонавта В. Комарова. Его обещали восстановить или построить новый уже в 2023 году. Лагерь охраняется, видно, что огорожен свежим заборчиком. Сторож рассказал, что директор лагеря Бибигуль Абдрахманова пыталась в этом году запустить его, но пока не получилось. Остается надежда, что он все-таки будет построен.

Вот так выглядит сейчас детский лагерь «Достык»

Есть и хорошая новость, 12 августа в п. Аманкарагай торжественно отрыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс стоимостью более 700 мдн тенге от Фонда АО «Самрук-Қазына»

Двухэтажное здание площадью более 1 000 кв. м с трибуной на 100 мест для зрителей, помещениями для тренеров и охраны, раздевалками и душевыми. Комплекс предназначен для занятий и проведения соревнований по борьбе и баскетболу, бадминтону и волейболу, настольному теннису.

«Подводная лодка в степях Казахстана»

Когда-то здесь была воинская часть, в которой военнослужащие носили морскую форму.

Склады материального обеспечения частей Военно-морского флота рядом с Аманкарагаем появились еще с времен Советского Союза. Имели подземные хранилища, завоз и вывоз осуществлялся по железнодорожной ветке. Была серьезная охрана, задерживали всех, кто попадал в поле зрения, будь ты грибник или геолог, всех серьезно допрашивали, тем самым показывали повышенную секретность объекта.

Несколько зданий, казарма. Пожарная часть имела две пожарные машины, срочники несли службу по пожарной безопасности лесного массива, на котором распологалась эта экзотическая часть. Проводились тренировки и учения, машины и пожарные расчеты всегда были начеку.

Давно уже расформирована эта часть, но территория осталась, вот только лес здесь так же выгорел полностью. Когда-то красивая тенистая аллея сейчас полностью вырублена.

В лесу как-то робко раздавался топор дровосека

Проезжая живописные когда-то места из сосновых деревьев по трассе Астана – Костанай в районе п. Аманкарагай, сегодня видишь уже нерадостную картинку.

Посадить деревья несложно, сложнее их вырастить

Посаженные глубокой осенью в прошлом году саженцы сосен практически наполовину пожелтели и засохли. Больше выживших - в низинках, где скапливалась влага. Когда мы объезжали большие участки горелого леса, какой-то активности не заметили. Местные жители рассказыват что прежде всего вырубают там, где стволы потолще, ну это и понятно.

В процессе вырубки

В Костанайской области судят 15 пожарных по делу о взятках, один из обвиняемых - из Аулиекольского района, он возглавлял пожарную часть в поселке Кушмурун.

Кроме известных случаев пожара в сентябре прошлого года в Аманкарагае и Люблинке, как-то в стороне остался поселок Кушмурун, в котором в тот же день были зафиксированы несколько серьезных очагов пожара. Горели дом и домовые постройки, огонь подступал к техническим зданиям местного железнодорожного завода, горели поля и березовая роща рядом с поселком. При этом здесь, в Кушмуруне, пожарные машины еще из далеких советских 80-х на базе "ЗИЛ 131" водоизмещением 2-2,5 куба. Приезжая на места тушения, за короткое время расходуют вод и приходится уезжать, чтобы перезаправляться. В ближайших селах уже давно нет пожарных машин, помощь им может прийти только из Кушмуруна да Аулиеколя, а это 45 км.

Отличие поселка Кушмурун от сел области - четырех- и пятиэтажные жилые дома. Здесь более 50-ти двухэтажных многоквартирых домов, из них десяток еще старых деревянных построек, которые могут представлять особую пожарную опасность, плюс разделенность поселка железной дорогой.

Я попытался увидеть состояние машин и боксов, но, к сожалению, на территорию не пустили, сославшись на запрет вышестоящих начальников из Костаная. Обещали позвонить, прошел месяц… Пока тишина.