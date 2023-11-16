Приговор по делу директора Басаманского лесхоза Асгата Жакашева огласили в Костанайском областном суде сегодня, 16 ноября.



- Приговор суда № 2 Костаная от 24 августа 2023 года в отношении Асгата Жакашева отменить и вынести новый обвинительный приговор, - зачитал председатель судебной коллегии Костанайского областного суда Арман ШАМШИЕВ. - Признать Жакашева виновным по п. 3 ч. ст. 361 УК РК и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 4 года и 6 месяцев. Назначить дополнительное наказание в виде пожизненного запрета занимать руководящие должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления.

Жакашев будет отбывать наказание в УИС средней безопасности.

- Взыскать с Жакашева принудительный платеж в фонд компенсации потерпевшим в размере 20 МРП (61 260 тенге). Исковые заявления управления природных ресурсов и регулирования природопользования, управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области, а также аппарата акима Аулиекольского района оставить без рассмотрения, - добавил Шамшиев. - За гражданскими истцами (судья перечислил список фамилий погорельцев - «НГ»), а также Семиозерным учреждением лесхоза и прокурором, подавшим иски в интересах государства, признать право на удовлетворение иска и передать вопрос о его размерах в порядке гражданского судопроизводства.

Ранее гособвинитель просил взыскать с Жакашева в счет возмещения причиненного вреда 21,45 млрд тенге в пользу госбюджета.

Арман Шамшиев пояснил, почему коллегия судей приняла такое решение:

- Согласно приговору суда, оценка деяний Жакашева была дана одним эпизодом - это допуск лесозаготовителей без разрешения к работе в лесу за получением денежных средств и самовольной вырубке леса на общую сумму 4 млн тенге и незаконное разрешение без выдачи лесорубного билета на производство лесозаготовительных работ в пожароопасный период, что привело к тяжким последствиям. Жакашев, будучи должностным лицом, при проведении работы обязал лесозаготовителей перечислять денежные средства на свой карточный счет.

Судья отметил, что один из свидетелей, руководитель Западного лесничеста Басаманского лесхоза объяснял: основная должностная обязанность Жакашева - это охрана леса и хозяйственная работа, но он в должности директора распустил государственную бригаду лесорубов. Распределение лесных делян происходило согласно ведомости, составленной Жакашевым, конкретно указанным лесорубам.

- Работники лесхоза уже показали в суде, что бригады лесорубов занимались вырубкой леса на основании разрешения конкретно Жакашева без составления официальных лесорубочных билетов, - пояснил Арман Шамшиев. - Переводами на Kaspi Bank подтверждены денежные переводы от них на карточный счет Жакашева в размере 15 млн 865 тыс. тенге. Общий объем самовольных рубок по Кондратьевскому и Западному лесничествам Басаманского лесхоза составил 505 кубометров леса с причинением ущерба на 4 324 956 тенге.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что Жакашев, объявив о пожароопасном периоде, не выполнил должным образом возложенные на него обязанности. Но этот вывод противоречит установленным областным судом обстоятельствам дела. В связи с чем Шамшиев пояснил, почему Жакашева нельзя обвинять в халатности:

- В рассматриваемом случае Жакашев действовал с прямым умыслом, и это нашло свое подтверждение доказательствами, исследованными в суде первой инстанции. Жакашев, занимая должность руководителя лесхоза, знал о запрете работ в лесу в пожароопасный период и, игнорируя данное обстоятельство, разрешил незаконную порубку леса, что в итоге и привело к тяжким последствиям.

Асгата Жакашева взяли под стражу в зале суда и надели на него наручники. К нему подошли его жена Кунтызай Жакашева, выступавшая на процессе общественным защитником, и адвокат Сабыржан Иманбаев. Осужденный успел сказать им пару фраз и его вывели из зала суда. Кунтызай Жакашева заплакала.

Напомним, Асгат Жакашев обвинялся в том, что создал, как руководитель, условия для возникновения в сентябре 2022 года лесного пожара, который сжег около 40 тыс. га лесов и лесопокрытых территорий, чем нанес ущерб природе и людям на сумму около 22 млрд тенге.

24 августа 2023 года суд № 2 признал его виновным ч. 2 ст. 371 УК РК (халатность, повлекшую по неосторожности тяжкие последствия - «НГ»). Ранее ему предъявляли п. 3 ч.4 ст. 361 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Гособвинение просило для него 7 лет пребывания в колонии средней безопасности, но Жакашева приговорили к 4 годам ограничения свободы и в течение 3 лет он не мог занимать определенные должности. Меру пресечения тогда же изменили на подписку о невыезде.

Приговор суда № 2 Костаная по делу Жакашева обжаловали и обвинение, и защита.

Фото Андрея СКИБЫ