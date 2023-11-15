Приговор суда № 2 Костаная по делу Асгата Жакашева решили обжаловать и обвинение, и защита. Рассматривать их аргументы начали сегодня, 15 ноября, в Костанайском областном суде.

Жакашев обвинялся в том, что создал, как руководитель, условия для возникновения в сентябре 2022 года лесного пожара, который сжег около 40 тыс. га лесов и лесопокрытых территорий, чем нанес ущерб природе и людям на сумму около 22 млрд тенге.

24 августа 2023 года суд № 2 признал его виновным ч. 2 ст. 371 УК РК (халатность, повлекшую по неосторожности тяжкие последствия - «НГ»). Ранее ему предъявляли п. 3 ч.4 ст. 361 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Гособвинение просило для него 7 лет пребывания в колонии средней безопасности, но Жакашева приговорили к 4 годам ограничения свободы и в течение 3 лет он не может занимать определенные должности. Меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

- В ходательстве указывается, что прежнее решение суда о переквалификации деяния гражданским иском в мере наказания о снятии ареста с имущества не отвечает требованиям законности и обоснованности, предусмотренным ст. 388 УПК РК, - отметил гособвинитель Дюсен ШАКИРОВ. - Прошу обвинительный приговор суда № 2 отменить, признать его виновным в совершении преступления, предусмотренного п.3 ч. 4 ст. 361 УК РК и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в УИС средней безопасности с пожизненным запретом занимать руководящие должности на госслужбе, судьи, в лесхозах, в Национальном банке РК и так далее. Также взыскать с Жакашева в счет возмещения причиненного вреда 21 454 923 289 тенге 10 тиынов в пользу госбюджета.

Адвокат Сабыржан ИБРАЕВ аргументировал невиновность его подзащитного тем, что 22 декабря в Аулиекольском районном суде в возникновении крупного лесного пожара уже признали виновным тракториста Александра Рапейко.

- В суде также установили, что ни одна бригада в Басаманском лесхозе не допускалась к трудовой деятельности без оформления трудового договора и если бы Жакашев такое допустил, то он бы сам себе подписал приговор. И это было в показаниях всех свидетелей, - отметил Иманбаев. - Единственные, у кого не был оформлен трудовой договор, это лесозаготовитель Есмаганбетов и Рапейко, который работал у него в бригаде. А если тракторист не был трудоустроен, то и работать в Басаманском лесхозе он не имел права.

Он подытожил: если бы пожар произошел в результате производственной деятельности другой бригады, которая находилась в трудовых отношениях с Жакашевым, это было бы причинно-следственной связью, по которой можно признать виновным. Поэтому ходательствовал об отмене решения суда первой инстанции.

Выводы коллеги поддержал адвокат Илья ЛУНЕВ:

- Жакашева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Но давайте разберемся, что такое тяжкие последствия. Это существенный вред, особо крупный ущерб. То же самое есть и в приговоре Рапейко. Поскольку виновное лицо уже определено, у Жакашева не может быть признака "тяжкие последствия". Что касается халатности, то должно быть четко указано, какие функции и полномочия Жакашев не исполнил или исполнил ненадлежащим образом. А в суде первой инстанции этой конкретики не установлено.

Он также высказал возражение на апелляционное ходатайство прокурора.

- В обвинительном акте при обжаловании решения суда первой инстанции стороной обвинения указано так: «Достоверно установлено, что масштабный пожар в Аулиекольском районе произошел в результате незаконного пребывания лесорубочных бригад в лесу в период высокого класса пожароопасности», - зачитал Лунёв. И прокомментировал. - Звучит красиво! Отлично звучит! Но, согласно позиции, указанной в обвинительном акте, мы знаем, что 2 сентября 2022 года Рапейко работал на тракторе без искрогасителя и допустил выброс искр из выхлопного двигателя внутренного сгорания, что и явилось причиной масштабного пожара. Так от бригад произошел этот пожар или от того, что Рапейко на тракторе ездил!?

Сам Асгат Жакашев вину вновь не признал.

Приговор объявят завтра, 16 ноября.

Фото Андрея СКИБЫ