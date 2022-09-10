По данным на 10 часов субботы, 10 сентября, лесной пожар в Аулиекольском районе ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ДЧС Костанайской области. 7 сентября в 15:00 была объявлена локализация.

Фото из архива "НГ"

Загорание началось 2 сентября в 15:10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйств. Общая площадь с момента возникновения пожара составляет 43 тыс. га. Огнем уничтожены и повреждены 91 жилых домов в двух населенных пунктах.

Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести при пожаре 12 человек. В Аулиекольской районной больнице остаются 3 пострадавших.

С начала работы оперативного штаба на горячую линию МЧС поступило 38 звонков. Оказана консультативно-психологическая помощь 87 гражданам, с 45 детьми проведена групповая психологическая работа.

Воздушными суднами всего произведено 327 сбросов воды на тушение.

Общая группировка сил и средств, принимавших участие в тушении пожара составила 207 ед. техники и 1 785 человек.

На месте остаются силы и средства лесхозов Басаманского и Семиозерного УЛХ в составе 73 человека и 21 ед. техники.

Оперативный штаб закончил свою работу.