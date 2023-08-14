Прения по делу бывшего директора Басаманского лесхоза проходят в суде № 2. Асгат ЖАКАШЕВ обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия - крупный пожар в Аулиекольском районе 2 сентября прошлого года.

Асгат Жакашев

- Вина подсудимого абсолютно доказана, хотя свидетели стороны защиты пытались нас убедить, что это не так, - сообщил государственный обвинитель Танат ТАСОВ. - Показания о том, что было два столба дыма и лес загорелся не с той стороны, с которой ехал тракторист Рапейко, были красивые, если бы не фатальное "но" - время появления этих столбов. Их видели в районе п. Новонеженка примерно спустя 3 часа после того, как начался пожар. На тот момент могло быть и 4-5 столбов черного дыма.

Тасов также обратил внимание на то, что защитник Жакашева приезжает в суд на Lexus, который подлежал конфискации, но, якобы, не принадлежал Жакашеву.

- Но очевидно, что это его собственность, - сказал прокурор. - Прошу назначить Жакашеву 7 лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

Сам Жакашев в течение всего процесса свою вину отрицает.

Адвокат подсудимого Сабыржан ИМАНБАЕВ сначала выразил возмущение сроком, потом приступил к доказательствам.

- Это дело не резонансное, как сказал прокурор, а искусственно созданное. Ажиотаж вокруг него создала прокуратура, - сказал Иманбаев. - 7 лет лишения свободы - максимальный срок! Жакашев, что рецидивист?

Иманбаев сообщил, что никакой причинно-следственной связи между искрой, вылетевшей из трактора, на котором ехал Рапейко, и Жакашевым, нет. Рапейко не работал в лесхозе Жакашева.

- Если б был в его подчинении, согласно инструкциям, директор не несёт ответственности за нарушения трактористов.



Все обвинение строится на заключении о причине пожаре на одном листе.

- Пол-Аулиеколя сгорело, ущерб 22 млрд, а заключение один лист! - возмутился Иманбаев. - Там написано, что причиной пожара могли быть - сигарета, стекло или искра.

Адвокат попросил оправдать Жакашева.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ