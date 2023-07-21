В суде № 2 Костаная начался допрос подсудимого Асгата Жакашева. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ст. 361 УК РК). Фактически в том, что создал условия для возникновения крупного лесного пожара.

А именно - допустил в дни чрезвычайной пожарной опасности работу в лесу заготовителей древесины. По версии обвинения, 2 сентября из поселка Баганалы к деляне Кондратьевского лесничества тракторист Александр Рапейко на МТЗ-80 доставлял вагончик. Трактор не имел искрогасителя, искры, разнесенные в сильную жару ветром, стали причиной пожара. Рапейко вину признал, подписал процессуальное соглашение.

То есть тракторист - непосредственный поджигатель, а директор лесхоза обвиняется в создании условий для того, чтобы в жару и сушь лесозаготовители могли находиться в лесу, затребовали вагончик, наняли тракториста...

До допроса Жакашева его адвокат Илья ЛУНЕВ много времени уделил тому, чтобы опровергнуть заявленный обвинением порядок действий Рапейко. Демонстрировал суду схемы движения его трактора, которые составлял с выездом на место, сделал запросы в Казгидромет и на основе ответа утверждал, что юго-западный ветер 2 сентября был довольно сильным, но не вихревым.

- Из чего сделан вывод, что искру ветер разнес, непонятно. Сам тракторист искры не видел. Он это показал на допросе вчера, - говорил Лунев. - То есть нет фактически доказательств того, что с обочины начался пожар и пошел вглубь леса.

Подсудимый, который в молодости работал механизатором, со своей стороны добавил, что МТЗ-80 - с советских времен один из надежнейших тракторов.

- Он имеет двигатель с водяным охлаждением, не искрит практически, недаром именно на нем в совхозах сено возили, - аргументировал Жакашев, - если под нагрузкой про искру говорить, то этот вагончик для него очень легкий, речи не может быть о перегрузе.

Допрос подсудимого начала защита. Давал он показания в основном в форме свободного рассказа. Заявил, что без лесорубочных билетов на территории лесхоза никто не работал, что никому из лесозаготовителей он предпочтение не отдавал. Много говорил об условиях работы в лесхозе.

- Последние года никто не хочет работать, оттого что нет нормальных условий... Прокурор спрашивал, где были твои лесники в тот день. На работе были все. У меня-то ни одного пожарника нет. У пожарника в прошлом году на руки зарплата была 46 тысяч. А человек привязан с утра до вечера на работе. Ночью вызывают. Дежурят. С июня до октября пожароопасный сезон. У меня все лесники были и пожарниками. Да и лесников не хватает. У меня 7 единиц всего. Зарплата у них в прошлом году 65-70 тысяч, у мастера леса - 85 тысяч, у меня - 117 тысяч, можете проверить, - говорил Жакашев. - Приходилось обязанности пожарников возлагать на лесников и доплачивать 15%. И они по очереди дежурили. Объезды делали. А для объездов была одна «Нива» на 55 тыс га леса. И больше техники нету. И никто не давал. Мы мотоциклы просили. У нас с ветровала деньги были, миллионов 70. Можно, говорю, на каждое лесничество хотя бы два мотоцикла купить. Нет, нельзя, отвечают в управлении. Тогда я стал бензин отпускать для личного транспорта, чтобы люди на своих машинах передвигались. Договора с ними составлял. 20-30 л бензина давал. Проверка пришла, штрафанули меня, говорят, что не положено. А я им вопрос задаю: как работать, на чем ездить. В Казанбасском лесничестве - ни одной машины нет. В Западном - одна «Нива». В Кондратьевском человек на своем УАЗе объезжал. Иногда приходилось пожарку отправлять на объезд... Много чего не хватало, и пожары были. В 2020-м году около 30 пожаров было, в 21-м — 36. Когда 17 октября загорелся лес, мы подали в суд на тарановского тракториста. С поличным поймали. Огонь с поля перешел на лес. 12 га леса сгорело тогда, 400 га гослесфонда выгорело. А ему ж ничего не дали - 38 тыс тенге штрафа, и все. Где справедливость? 36 пожаров было - кому только ни звонили. И в акимат, и в ЧС, даже в прокуратуру... И никто же нашими проблемами не интересовался.

А про 2 сентября 2022 года — если была бы техника вовремя, мы бы тот пожар влегкую потушили. Не такие тушили. Но техники нет. Водоем далеко, за 7 км. Кто-нибудь разбирался в этом пожаре, никто ж не разбирался. Посадите меня, но проблемы от этого не уйдут. Были и останутся такими же. Вы думаете, в этом году технику дали? Дали, может, две машины, на том и все. Там 55 тыс га угодий, минимум должно быть 55 лесников. Но всегда - ты виноват. Когда тому трактористу штраф 38 тысяч дали, из управления приехали, мне выговор объявили. За что, спрашиваю. За то, что не доказал в суде его вину. А я что юрист, что ли. Юриста в лесхозе нет... Уважаемый прокурор, вы знаете обстановку в этом лесхозе? Не знаете. Никто не знает и знать не хотят. Одна задача - меня посадить...

Я работал честно. Просто рабочих пригласили бы в суд, чтобы они сказали, чем я занимался, у меня хоть один выходной был вообще, в каком состоянии лесхоз был, когда я пришел, и в каком сейчас... Я в этой деревне родился. Вырос. В лесу каждый куст знаю. Состарюсь — туда вернусь. Срок же не резиновый, выйду когда-нибудь. Те же люди, которые со мной работали - мне неохота, чтобы они говорили, что я крохобор, что заработал деньги, в карман положил и ушел.

Отметим, что защита допрос подсудимого еще не завершила, затем последуют вопросы от государственного обвинителя.

Фото Галины КАТКОВОЙ