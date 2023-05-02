Главное судебное разбирательство по делу Асгата Жакашева началось сегодня, 2 мая, в суде № 2 Костаная. Он обвиняется в совершении уголовного правонарушения по п.3 ч.4 ст. 361 УК РК (злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия).

Обвинение настаивает на том, что Жакашев, занявший место руководителя лесхоза в конце 2019 года, действовал из корыстных побуждений.

- Совершил тяжкое коррупционное преступление, - сказал государственный обвинитель Танат ТАСОВ. - Жакашев закрепил за собой самостоятельное рассмотрение всех вопросов, касающихся выделения и распределения участков для лесоразработки, выписки лесорубочных билетов, посещения и нахождения в лесу заготовителей. Допустил работу частных бригад, разрешив им беспрепятственно находиться в лесу вне зависимости от каких-либо ограничений и запретов, в том числе в пожароопасный период, а также осуществлять лесозаготовительные работы без выписки и оплаты лесорубочных билетов, дав по этому поводу прямое указание подчиненным. В целях придания легальности деятельности частных лесорубов Жакашев номинально оформлял на работу в учреждение лесного хозяйства пильщиков, которые фактически работали в частных бригадах. Их обязал деньги перечислять на его личный карточный счет, получил таким образом 15 млн 865 тенге.

По версии обвинения, на тех же условиях директор лесхоза разрешил работать бригадам и в августе 2022 года.

- Умышленно, не издавая приказ о запрете пребывания в лесу и проведении лесозаготовительных работ, - продолжил Тасов, - грубо игнорируя опасные метеоусловия - жаркую погоду с температурой 32-38 градусов, порывистый вихревой ветер... Единолично незаконно разрешил продолжать лесозаготовительные работы частным бригадам, использующим технику, в том числе с неполадками и не оснащенную искрогасителями. При этом Жакашеву было достоверно известно о недостаточной технической укомплектованности ГУ для выполнения мероприятий по своевременному обнаружению и тушению лесных пожаров... 2 сентября тракторист, нанятый одной из бригад, двигался на тракторе МТЗ-82 без искрогасителя на выхлопной трубе, проезжал близко к кварталам 30 и 31 лесного массива. Искры из выхлопной трубы стали причиной возгорания...

Пожары охватили территорию Басаманского и Семиозерного лесхозов, а также села Аманкарагай и Озерное. Совокупный ущерб природе и людям составил более 22 млрд тенге, на саму борьбу с пожаром ушло 2,6 млрд тенге.

Тракторист вину в суде признал, заключил процессуальное соглашение. Однако гражданский иск к нему, как к непосредственному виновнику пожара, не предъявлен. На чем сразу акцентировали внимание защитники Жакашева. Ими сегодня выдвинуто несколько ходатайств. В частности, адвокат Илья ЛУНЕВ считает необходимым провести судебную пожарно-техническую экспертизу, а также дать возможность в ходе судебного процесса знакомиться с документами по делу признанного виновным тракториста.

Фото Галины КАТКОВОЙ