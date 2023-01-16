Приговор трактористу, обвиняемому в том, что его действия привели к возникновению крупного лесного пожара в сентябре 2022 года, вынесли в Ауеликольском районном суде 22 декабря, но известно об этом стало только сейчас.

Фото из архива "НГ"



В материалах дела так описываются обстоятельства, приведшие к катастрофическим последствиям.

2 сентября в 13.15 к местному трактористу, 43-летнему Александру Рапейко обратился лесозаготовитель Есмаганбетов с просьбой перевезти вагончик (будку) из поселка Баганалы на деляну квартала № 22 Кондратьевского лесничества КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства». А с деляны № 22 нужно было отбуксировать стоявший там ранее вагончик. Колесный трактор «МТЗ-82», на котором работал Рапейко, не был оснащен искрогасителем, к тому же имелась неисправность цилиндро-поршневой группы, что приводило к повышенному образованию жирной сажи и нагара на выхлопной трубе. Согласно Правилам противопожарной безопасности, в лесах эксплуатация техники с такими неисправностями запрещена, тем более - в сухую жаркую погоду.

Рапейко, пренебрегая правилами, в 13.35 отправился в путь с прицепленным к трактору вагончиком. По пути он неоднократно останавливался, так как отдавал себе отчет в том, что двигатель работает на пределе возможностей. Тем не менее, движение не прекратил. Приехав на деляну № 22, поменял вагончики и примерно в 14.25 выехал в сторону поселка Баганалы. Когда двигался в пределах кварталов №№ 30-31 Басаманского лесничества, из выхлопной трубы вылетел сноп искр, что и привело к возгоранию. В тот день температура воздуха была +38ºС, дул сильный переменчивый ветер. Начался пожар, охвативший территорию КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства», КГУ «Семиозерное учреждение лесного хозяйства». На пути огня находились села Аманкарагай и Озерное. В результате пожара особо крупный ущерб причинен государству, физическим и юридическим лицам.

В ходе пожара уничтожены 39 772,4 го лесных и нелесных угодий на общую сумму 18 774 283 323,73 тенге. Сгорели и повреждены: 91 жилой дом, имущество 4 объектов малого бизнеса, имущество 5 крестьянских хозяйств, 33 двора с хозяйственными постройками, 20 единиц автотранспорта, сельскохозяйственной и специализированной техники, 122 головы скота, всего на общую сумму 642 114 735 тенге, на возмещение которых и борьбу с пожаром государством затрачено 2 680 640 278,37 тенге.

Процессуальным соглашением от 13 декабря 2022 года Рапейко признал себя виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 204 и ч. 1 ст. 341 УК. Полное признание вины и чистосердечное раскаяние подсудимого послужили смягчающими обстоятельствами.

Судья Асель Ахметова назначила Александру Рапейко наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с установлением пробационного контроля на весь срок наказания. Кроме того, суд постановил взыскать принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в размере 10 МРП, что составляет 30 630 тенге, а в доход государства - 4 649,74 тенге за пожарно-техническую экспертизу.

Судя про материалам дела, виноват в лесной катастрофе один тракторист. По мнению руководителя ОО "Центр защиты прав потребителей г. Рудный" Николая ГИНЬЯТОВА, приговор вызывает сомнения.

- Складывается стойкое ощущение, что осудили назначенного, как говорится, козла отпущения в виде тракториста, перевозившего вагончик с лесной деляны в иное место, - прокмментировал он "НГ". - В приговоре не приведено ни одного доказательства вины осуждённого, один ворох предположений. В приговоре вообще никоим образом не исследована причинно-следственная связь между некой неисправностью трактора с возникшими последствиями в виде лесных пожаров. Суд везде в приговоре прямо пишет «пожар природного характера», что означает, что причины возникновения такового «природные», не техногенные, либо не человеческий фактор. Суд прямо указал в тексте приговора: «Несмотря на вышеуказанное, зная, что дорога на квартал № 22 Кондратьевского лесничества проходит по песчаной и пересеченной местности (подъемы, спуски, ямы и т.п.), а также, что длительное время стоит жаркая сухая погода и дует порывистый вихревой ветер, Рапейко А. М., давая свое согласие Есмаганбетову Р. Х., не имея представления о примерных габаритах и весе вагончиков, грубо игнорируя Правила противопожарной безопасности в лесах... запрещающие эксплуатировать на пожароопасных участках леса транспорт и технику без исправных искрогасителей на выхлопных трубах, действуя небрежно, не принял меры к установке ранее предоставленного ему Таушевым А.Ш. искрогасителя, что могло послужить источником пожара как самого леса, так и близлежащих населенных пунктов». Суд прямо написал: «могло послужить источником пожара». А могло и не послужить. То есть можно утверждать, что приговор судом вынесен исключительно на основании предположения относительно одного из вариантов возникновения пожара. Могло – не могло, это ведь «ромашка» какая-то получается… Так далеко можно зайти, в предположениях…