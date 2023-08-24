Оно рассматривалось в суде №2 Костаная со 2 мая этого года. Сегодня, 24 августа, судья Алтын Байжуманова огласила приговор. Она признала Жакашева виновным, но по более мягкой статье УК РК.

Подсудимый приговорен к 4 годам ограничения свободы и в течение 3 лет он не может занимать определенные должности. Гособвинение просило для Жакашева 7 лет пребывания в колонии средней безопасности.

После пожара в сентябре 2022 года, когда сгорели большие площади леса в Аулиекольском районе и сильно пострадали жители нескольких поселков, он обвинялся в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия. Суд переквалифицировал статью обвинения на более мягкую. Теперь Жакашев по ст. 371 п. 2 наказан за халатность, повлекшую по неосторожности тяжкие последствия. Мотивов корысти, умысла в его действиях суд не усмотрел.

В зале было более 30 человек родственников и друзей подсудимого. Они встретили приговор аплодисментами. Меру пресечения Жакашеву изменили на подписку о невыезде и он тут же вышел из-за ограждения скамьи подсудимых.

Прокурор Танат ТАСОВ на вопрос «НГ» о возможности внесения протеста на приговор ответил, что решение будет принято после изучения судебного акта. Адвокат Сабыржан ИМАНБАЕВ сообщил «НГ», что приговор будет обжалован, так как «никакой халатности там не было».

Фото Ксении РЕБИК