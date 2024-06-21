6 июня председатель ревизионной комиссии области Дмитрий Костюков отметил, что в прошлом году акимат Федоровского района заключил договор с подрядчиком на проведение водопропускных труб. Реализовать проект должны были в 2023 году, но по каким-то причинам работы перенесли на этот год. Ситуацию сегодня, 21 июня, на брифинге в РСК прокомментировал аким района Тауба ИСАБАЕВ.

- Костюков отметил неэффективное использование бюджетных средств акиматом, также подчеркнул, что это повлияло на готовность района к паводку весной этого года. По какой причине это произошло? С какой подрядной организацией был подписан договор? Когда будет реализован этот проект? - спросил у него корреспондент «НГ».

- Если у вас есть стенограмма этого совещания, я прошу предоставить ее нам. Костюков не прав - деньги не выделялись, проектно-сметную документацию мы изготовили на замену водопропускных труб и отведение воды от с. Федоровка, - ответил Исабаев. - У нас ежегодная проблема с талыми водами в селе, есть насыщенность грунта и риски прилегания грунтовых вод. Мы неоднократно подавали бюджетную заявку через управление природопользования, об этом знает все руководство, курирующий заместитель и администраторы. Но деньги не выделялись!

Он отметил, что проведение конкурсных процедур прозрачно и с ними можно ознакомиться на портале госзакупок.

- Если есть неправильная информация, тогда дайте стенограмму, и мы отправим письмо Костюкову, чтобы он давал правильную информацию и не вводил людей в заблуждение, - подытожил Тауба Исабаев.

- Ранее на брифинге здесь же в РСК, отвечая на вопрос «НГ», Вы говорили, что тротуары в Федоровке будут делать после того, как заасфальтируют все дороги в селе. На каком этапе этот процесс сейчас? Получится сделать тротуары в этом году?

Так 31 декабря 2022 года выглядели тротуары в с. Федоровка по ул. Легкодухова, недалеко от пересечения с ул. Юнацкой

- У нас ещё пока не асфальтированы такие улицы, как, например, Октябрьская, Пушкина и Фрунзе. Тротуары мы будем делать параллельно, но здесь есть много сложностей: тротуар надо строить шириной 2 метра, но у нас улицы не позволяют, - пояснил аким Федоровского района. - Зимой также сложности - тротуары чистить невозможно. Если положить тротуары уже, то ни одна техника не сможет их почистить.

Он отметил, что сейчас проведены конкурсные процедуры по укладке 2 км тротуаров в Федоровке. Планируется, что их сделают (по 1 км) на ул. Бориса Климова (бывшая Советская) и на ул. Фрунзе, на участке от ул. Шевченко до ул. Абая (бывшая Ленина).

- В каких-то местах будем сужать, потому что на Фрунзе у нас расположены две школы - СШ №1 им. Абая и СШ №2 им. Алтынсарина, - пояснил Исабаев. - Также планируем сделать тротуары на части ул. Набережная. На других улицах проложить тротуары не получится - они узкие и в процессе эксплуатации будут проблемы с их очисткой. Там будет возможна только ручная очистка.

- Тротуары в этом году планируете летом делать? В какое время года?

- В зимнее время мы тротуары не строим! Подрядчик определён, делать будет с сентября этого года.

Фото из архива "НГ"

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