До 7 ноября планируется закончить работы в учебном корпусе Пешковской средней школы, работы в актовом и спортзале продолжатся в следующем году. Напомним, ранее жители с. Пешковка переживали о том, в каких условиях будут обучаться их дети. Об этой и других проблемах сегодня, 27 октября, на брифинге в РСК сообщил аким Федоровского района Костанайской области Тауба ИСАБАЕВ.





Он добавил, что в Пешковской СШ продолжается двухгодичный капитальный ремонт, из бюджета согласно ПСД всего было выделено 600 млн тенге, из которых на работы в этом году выделено 511 млн тенге.

- Уже готовы два этажа, осталось отремонтировать первый этаж. Отопление уже дали. Со второй четверти дети уже смогут приступить к учебе, спортзал и актовый зал пока что будут в местном ДК, - пояснил Исабаев. - В этом году также провели средний ремонт в СШ с. Новошумное. Также разработана ПСД по школе в с. Банновка и Костряковка. В организациях образования района установлено 7 турникетов, 348 камер видеонаблюдения.

Аким добавил, что основа экономики района - сельское хозяйство. Зерновыми культурами было засеяно 284 000 гектар, масличными культурами 78 000 гектар. Уборка урожая в этом году завершена, средняя урожайность - 13 центнеров с 1 гектара.

- Также в районе поэтапно решается вопрос обеспечения центральным водоснабжения, доступ к нему пока имеют 10 сел, где проживает 16 800 человек. В с. Новошумное, Кравцово, Александрополь, Чистый Чандак, Березовка и Лесное уже закончили разрабатывать ПСД водопровода, - добавил Тауба Исабаев. - Также сейчас ведутся строительные работы по водоснабжению сел Первомайское, Ленино, Заозерное и Копыченка. На это выделено более 2 млрд 600 млн тенге.

Кроме того, аким рассказал о продолжающемся в этом году двухгодичном среднем ремонте автодороги Федоровка-Первомайское. Осталось отремонтировать еще 4 км дороги, ремонт должны завершить в августе следующего года.

Также в этом году проводился ремонт улиц в населенных пунктах района. Уже отремонтированы улицы в селах Пешковка, Успеновка и Владыкинка. В Федоровке проведен средний ремонт улиц Павлова и Легкодухова.

Затронул аким и вопросы обеспечения Федоровской районной больницы, в которой два года назад сгорела кровля. До конца этого года в медучреждение поставят 20 штук медицинского оборудования на общую сумму 141 млн тенге. В этом году в ней также завершится средний ремонт.

После брифинга аким Федоровского района ответил на вопросы журналистов, в том числе и корреспондента «НГ»:

- Летом жители района жаловались в редакцию на состояние автотрассы М-36 в районе с. Пешковка. Завершены ли там ремонтные работы, в каком состоянии она сейчас?

- Это республиканская трасса и собственником является Костанайский филиал АО НК «Казавтожол». Мы перенаправляем обращение граждан к ним. В настоящее время ремонт автодороги уже завершается, была проблема с дефицитом битума, но эту проблему решили.

- Жители с. Федоровка спрашивают, планируется ли в райцентре строительство тротуаров и установка светофоров. Если да, то когда?

- Пока что ставить светофорные объекты мы не планируем, так как нужно отремонтировать дорожные развязки. Ранее такая развязка шла через перекресток улиц Шевченко-Легкодухова, сейчас это развязки на улицах Водопроводная, Заводская, Павлова. Щебнем засыпали улицу Пушкина, продолжаем асфальтировать ул. Гагарина, Достык (быв. Кирова). Только после ремонтных работ на улицах райцентра и, если будет увеличено количество автотранспорта, будем устанавливать светофорные объекты и делать тротуары.

- А какие дороги планируется ремонтировать в Федоровке в следующем году?

- Бюджет мы формируем и защищаем, выделение средств будет обсуждаться на сессии областного маслихата в декабре. Мы планируем, что это будут ул. Кирова на участке от Набережной до Пушкина и ул. Лермонтова от Шевченко и до конца (улица уходит в степь, к окраине села - «НГ»)

- Жители района жалуются на плохую связь и Интернет. Как решается эта проблема? - спросили журналисты.

- В прошлом году мы установили две вышки мобильной связи, но в районе эта проблема все еще актуальна, так как мы приграничный район и например в селах Кенерал и Вишневое связь и Интернет часто перебивают российские вышки. Вообще, самая плохая связь в районе с. Пешковка, мы там выделили земельный участок для ТОО «КАР-ТЕЛ», до конца года они обеспечат связь 4G. Также плохая связь наблюдается в с. Федоровка в районе перекрестка ул. Шевченко и Гагарина, и неподалеку от районной больницы, на это жители нам жаловались. Здесь также планируется установить мачту для связи 4G.

- Жители Федоровки также жалуются на разбитую дорогу к местному кладбищу по которой очень сложно проехать. Предусмотрен ли ее ремонт и когда? - спросил корреспондент «НГ».

- Мы планируем засыпать ее щебнем в следующем году, пока что этого будет достаточно, - ответил Исабаев.

Фото Андрея СКИБЫ