В начале июня в с. Пешковка Федоровского района начался капитальный ремонт средней школы - единственной в этом селе. Местные жители, наблюдая за ходом работ, считают, что у них есть серьезный повод для беспокойства.

- В районном отделе образования на мои опасения ответили, что нет повода для беспокойства, - сообщила "НГ" жительница села. - . А уже через пару дней прошло всеобщее школьное собрание, где нам сообщили, что 3 июня были арестованы счета у подрядной организации и ремонт в июле был приостановлен. Где будут учиться наши дети?!

«НГ» обратилась за комментарием в управление образования Костанайской области.

- Для создания комфортных условий для обучения учащихся в Пешковской школе в текущем году предусмотрен капитальный ремонт здания, - пояснила руководитель управления Зауре БАЙМЕНОВА. - С момента постройки в 1971 году, то есть уже более 50 лет, в школе ни разу не было капитального ремонта. Срок проведения ремонта, согласно проектно-сметной документации, 6 месяцев: в 2022 году - 5 месяцев, в 2023 году - 1 месяц. Работы начались 7 июня. В 2022 году по договору работы должны быть завершены до 7 ноября. Подрядчик - ТОО «ПКФ Гренада», Костанай.

По данным ведомства, завершены демонтажные работы по основному зданию, ведется работа по стяжке полов (закончено на 80%), оштукатуриванию стен (60%), электроосвещению (70%), устройству потолков (40%), системы отопления (10%). Проводится отделка помещений, демонтаж кровли, входной группы.

В школе обучаются 362 ребенка в 22 классах. С 1 сентября 279 детей 1-8 классов будут учиться в 2 смены в здании Дома культуры (8 кабинетов), 68 учеников 9-11 классов, также в 2 смены, в здании акимата (актовый зал, кабинет акима) и 15 воспитанников класса предшкольной подготовки - в здании ясли-сада «Аленушка».

- В данных учреждениях уже подготовлены кабинеты, созданы условия для обучения, - отметила Байменова. - В июле и августе были организованы встречи с родителями с участием представителей акимата района, отдела образования, попечительского совета школы. С учетом возникающих вопросов будет проведена дополнительная разъяснительная работа.

Фото читателя