Ремонт на республиканской трассе еще не закончен. Но жители уже беспокоятся о его качестве

Средний ремонт автодороги М-36 (Екатеринбург - Алматы) на участках от с. Федоровка до п. Карабалык, а также на территории с. Пешковка начали 10 мая. Срок завершения работ - 10 ноября 2022 года. Но уже сейчас житель Карабалыка Денис ХМУРЕНКО сомневается в том, что на трассе республиканского значения появится качественный асфальт.

На участке трассы М-36 от Федоровки до Пешковки идет средний ремонт

- Со стороны Карабалыка в сторону Пешковки мы будем ехать по прошлогоднему асфальту, а когда мы только заезжаем в село, по новому, - сообщил «НГ» Денис. - В том году, точно помню, асфальт укладывали в два слоя, а здесь мы видим, что слой один, хотя по высоте новый асфальт выше старого. Вообще, по этой трассе я езжу 2-3 раза в неделю и весь процесс вижу своими глазами. Они начинают с культивирования старого асфальта, потом его укатывают катками, но не убирают. Наверх засыпают КамАЗами смесь песка и щебня, разравнивают по всей дороге, после рассыпают цемент и агрегатами перемешивают верхний слой, заливая водой, и разравнивают. Судя по всему, должно получиться что-то вроде бетонной прослойки. А наверх уже укладывают асфальт.

На участке от границы районов до КП в сторону Карабалыка нет даже бетонной прослойки

Проблема в том, что в Пешковке бетонную прослойку сделали в середине мая, а асфальт начали укладывать только 28 июня.

Денис Хмуренко: «Открыв дверь на обочине, пассажир попадет в кювет»

- Когда в начале мая подняли старый асфальт, по щебню было очень неудобно ездить, - отмечает Хмуренко. - Потом положили бетонную прослойку, но за это время ее разбили автомобили. Были ямы, и уже на это все начали укладывать асфальт. Грейдером только разровняли слегка, но структура бетона все же нарушена. И так не только в черте поселка, а на всем ремонтном участке. До КП в сторону Карабалыка прослойка песка с щебнем уже разбитая и продавленная, с каждым днем все больше разбивается. Асфальт еще не укладывают, пока не видел, чтобы там велись работы. Тут проблема еще в том, что во время ремонтных работ не было объездной дороги. Например, в прошлом году была полевая дорога, мы объезжали ремонтируемые участки. А в этом году ее перерыли, съезд на полевую теперь невозможен. От Пешковки в сторону Федоровки, где уже уложен асфальт, когда едешь, машину постоянно болтает - как раз, скорее всего, из-за разбитой прослойки, которую сложно назвать бетонной, потому что плотность прослойки неравномерная выходит.

Полевая дорога возле трассы М-36 есть, но объехать ремонтируемые участки не получится

30 июля корреспондент «НГ» приехал на такси на ремонтируемый участок трассы М-36. На участке от Федоровки до Пешковки старый асфальт убрали, машины едут по щебню, перемешанному с песком. На участке то и дело попадаются выбоины. Нас обогнал пикап, в лобовое стекло ударило несколько камней. По словам таксиста, такие же камни стали причиной трещин на лобовом стекле. Из-за пыли здесь плохая видимость, которая создает аварийные ситуации. Возле Пешковки увидели рабочих и дорожную технику.

Асфальт на участке от Пешковки до Карабалыка ремонтировали всего год назад

С Денисом Хмуренко мы проехали от Пешковки в сторону Карабалыка. Он показывает трещины и ямы на асфальте, уложенном в прошлом году. Удивило также, что оставили мало места для обочины, с пассажирского места неудобно вылезать - я чуть не упал в кювет.

Паспорт объекта на участке трассы М-36 от Федоровки до конца Пешковки

В паспорте объекта на участке автодороги от с. Пешковка до границы Федоровского и Карабалыкского районов указано, что заказчик работ - КОФ АО «НК «КазАвтоЖол». Технадзором занимается ТОО «Құрылыс». На участке от границы районов до КП, недалеко от Карабалыка, организация, которая проводит технадзор, не указана.

«НГ» обратилась за комментариями в «КазАвтоЖол».

- На трассе М-36 подрядная организация ТОО «АБЗ Плюс» ремонтирует два участка методом холодного ресайклирования, - пояснил заместитель директора Костанайского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Асхат САГИМБАЕВ. - Это значит, что асфальтовое покрытие вскрывается, добавляются щебень и песок, а также цемент. Это все поливается водой, после чего укладывается асфальтовое покрытие.

Бетонная прослойка между Федоровкой и Пешковкой. Для обочины оставили очень мало места

В этом году асфальт будут укладывать в два слоя, но пока уложили один, так как средства выделены не в полном объеме. Работы на участке от Пешковки до Карабалыка приостановлены, так как в Казахстане сейчас дефицит битума.

На выезде из Пешковки в Карабалык встречаются нынешний асфальт и прошлогодний

- Объездная дорога при проведении среднего ремонта не предусмотрена, - пояснил Сагимбаев. - Для безопасности водителей подрядной организацией выставлены предупреждающие знаки, о том, что нужно снизить скорость. Технадзором на участке от Пешковки до КП в сторону Карабалыка занимается ТОО «СейсмоСтрой-Защита».

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