Крыша районной больницы загорелась в понедельник, 9 ноября, вызов в местную пожарную часть поступил в 18.28. Потушить пожар удалось только в 00.10 вторника, 10 ноября. В тот же день корреспонденты «НГ» побывали на месте происшествия.

Федоровка. Больница

На перекрестке улиц Карла Либкнехта и Горького (недалеко от больницы, она находится по адресу ул. Карла Либкнехта, 1 - «НГ») дорогу перегородил полицейский автомобиль, сотрудник полиции рукой показал, что движение возможно только влево и вправо. Многие люди оставляли машины на обочине и шли дальше.

На перекрестке улиц Либкнехта - Горького дорогу перегородили сотрудники полиции

Возле больницы - полицейские, местные жители и работники коммунальных служб. Местных жителей и журналистов полицейские внутрь больницы не пускали. Коммунальщики проходили, чтобы помочь восстанавливать здание.

В основном от огня пострадала только крыша трехэтажного здания

Жительница п. Федоровка Валентина КОРНЕЕВА проживает недалеко от больницы.

- Во сколько начался пожар, точно не скажу. Когда уже пламя увидела, дым очень сильный был, - сообщила она. - Я не посмотрела, к сожалению, на часы, когда это началось. Ужас был! Дымило и дымило!

От огня сильно пострадала только крыша, особенно с левой стороны. Полицейские запретили журналистам заходить не только в здание, но и находиться на территории, окружающей больницу. Обоснование: «Для вашей же безопасности». В итоге нас все-таки пустили, но в сопровождении полицейского.

Последствия пожара устраняли коммунальщиики

На крыше работали люди, периодически сбрасывали обломки металлочерепицы. Среди них корреспонденты заметили на земле и кислородные баллоны. Либо их выбросили с крыши, либо вынесли из здания и забыли убрать.

Через два часа, когда мы приехали в больницу во второй раз, полицейских на месте уже не было. Рабочие и сотрудники акимата убирали обломки крыши и завалы. К этому времени приехал и аким Федоровского района Тауба ИСАБАЕВ.

Внутри разлита вода, местами видны завалы, но медработники дружно устраняли последствия пожара: вытирали воду, выносили мусор, расставляли оборудование. Регистратор больницы Юлия ТРУСЕВИЧ, которую мы позже встретили в интернате, помогала передвигать тумбу.

- В коридорах темно, так как электричество в некоторых корпусах сразу же отключили. Вода попала через вентиляционную шахту, - пояснил главный врач Федоровской районной больницы Мылтыккали СЫРГАБАЕВ.

- На территории больницы лежат кислородные баллоны. Почему? - спросили корреспонденты «НГ».

- В целях безопасности во время пожара их вынесли, - кратко пояснил Сыргабаев.

Среди обломков крыши, сброшенных рабочими, видны кислородные баллоны

В отделениях, которые к этому времени уже восстановили, сухо и светло.

- Никто никого не заставлял, люди сами приходят и помогают наводить здесь порядок, - пояснил Тауба Исабаев. - Летом ремонта крыши не было, это все слухи. Насчет того, что пожар начался в шахте лифта, это тоже непроверенная информация.

Федоровка. Интернат

В здании интерната при СШ № 1 им. Димитрова организован пункт оказания скорой помощи. В управлении здравоохранения вечером 9 ноября сообщили, что 6 пациентов, готовящихся к выписке, перевезены для ночевки в интернат. На сегодня здесь - 5 человек.

Федоровская районная больница - вид сзади

На входе нас встретила регистратор больницы Юлия Трусевич. По ее словам, в начале седьмого часа вечера ей позвонили домой и сообщили, что в больнице начался пожар. Юлия вызвала такси и приехала.

- Собрались все наши сотрудники и начали выносить все необходимое, - поделилась впечатлениями девушка. - Перетаскивали в автобусы, отвозили все в пришкольный интернат: технику, шприцы, растворы и так далее. Приехали пожарные, мы объяснили им, как подключить гидранты к воде. Все нам помогали, равнодушных не было: приехали акимы, их заместители, машины скорой помощи из Костаная.

Пожарная машина на территории больницы оставалась и 10 ноября

Пациентов эвакуировали на автостоянку, где они ожидали отправки в Костанай. Сотрудники больницы приносили им чай, на улице было холодно.

- На кадрах из видео, которое предоставили нам очевидцы, видно: когда начался пожар, в здании горел свет. Складывается впечатление, что люди долгое время не знали о том, что крыша горит, - спросил корреспондент «НГ».

- Когда наш заместитель главврача и охранник почувствовали запах, они сразу сообщили об эвакуации. Сначала люди пытались сами потушить пожар, но пожар был сильный, это было не в наших силах. Все осложнил ветер - огонь очень быстро переходил с места на место, - рассказала Юлия.

Она отметила, что пожарные приехали быстро, сразу после них - автобусы, началась эвакуация пациентов.

10 ноября в интернате находилось 5 пациентов

На втором этаже интерната временно разместили хирургическое отделение.

- Конечно, было страшно, когда все убегали, - говорит пациентка больницы, жительница п. Федоровка Екатерина МАРЧЕНКО. - Я бежала в халате и в тапочках, одеяло на себя накинула, села в машину на стоянке, это был автомобиль акушерки. Она принесла мне моего младенца (Марченко лежала в родильном отделении - «НГ»), отдала в руки. Все оперативно было, быстро. О пожаре мне врачи сообщили.

Мы прошли дальше. Сотрудники интерната предупредили, что нужно обязательно надеть бахилы, но корреспонденту «НГ» их не выдали, видимо, закончились.

- Я видела, как мобилизовали все силы для тушения пожара и эвакуации людей, - сообщила заведующая пришкольным интернатом Наталья ЕРМОЛЕНКО. - Для создания пациентам комфортных условий, я считаю, мы сделали все необходимое. Паники у людей не было, все сделали оперативно и грамотно. Самое главное, что люди живы и здоровы.

Разговаривая с нами, Ермоленко распорядилась, чтобы личные машины поставили на стоянку возле соседнего здания «Народного банка», чтобы освободить место для парковки машин скорой помощи.

Стоянку возле пришкольного интерната освободили для машин скорой помощи

- Почему для размещения пациентов, готовящихся к выписке, было выделено именно ваше здание? - спросил корреспондент «НГ».

- В каждом районе есть резервные объекты на случай ЧС: школы, общежития и так далее, - ответила заведующая. - Мы находимся ближе к больнице, чем школа или общежитие колледжа, поэтому было решено выделить именно это здание. Школьники сейчас на каникулах, поэтому оно свободно.

В интернате больным выделили душевые и пищеблок. Комнаты переоборудовали во временные палаты, привезли аппарат ИВЛ.

- Мы очень благодарны интернату, что они нас приютили и разместили больных, - говорит медсестра кабинета трансфузиологии и инфекционного кабинета Елена ФИНК. - Здесь есть и холодильники, и морозильные камеры. Нас приняли, как родных.

В некоторых местах больницы темно и сыро, потолок обвалился, с него капает вода

Во время пожара Елена находилась дома, живет она рядом с больницей. Как горит крыша, видела из окна, затем вышла на улицу. Ее мужа Эдуарда, который работает здесь врачом, вызвали, чтобы он помог эвакуировать больных в хирургическом отделении.

- Горело, конечно, все ужасно, было страшно! - вспоминает Елена. - Мы думали, что уже загорелся третий этаж. Как выяснилось позже, здание уцелело, сгорела только крыша.

Здесь обвалились стены, лестничный пролет завален обломками

- Вчера я была в больнице, во время пожара мы ужинали в столовой, - рассказала пациентка акушерско-гинекологического отделения Анастасия ЗРАЖЕВСКАЯ. - Нам сразу же сообщили о том, что загорелась крыша, врачи и пожарные делали все возможное, чтобы нас спасти

Ее соседке по палате Кунсулу ИСКЕНДИРОВОЙ о пожаре сообщила медсестра.

- Нас вывели. Когда мы спустились, наши вещи уже лежали в гардеробе, - рассказала она. - Развозили нас на всем имеющемся транспорте: и скорые, и автобусы, и на личные даже. Знаете, на стоянке возле больницы было много легковых автомобилей, просто местные жители отвозили нас и даже денег не брали. Отвезли. Просто так...

В пищеблоке интерната чисто и уютно, места для пятерых пациентов здесь достаточно

Когда мы приехали в интернат через 3 часа уже с заместителем акима Федоровского района Рамилем Валеевым, нам выдали бахилы. То ли их уже привезли, то ли статус чиновника решил эту проблему.

Процедурный кабинет располагается на втором этаже. Видно, что еще недавно здесь был обычный учебный класс - на стене висит школьная доска. Но и медицинского оборудования хватает: возле коробок со шприцами, колбочек и баночек стоят холодильник и морозильная камера.

- Здесь только самое необходимое, что нам передали. Конечно, если чего-то не хватает, мы просим и нам привозят, - прокомментировали врачи.

Столовая в интернате небольшая: два стола, восемь стульев. Но для 5 пациентов достаточно.

Костанай. Брифинг в РСК

Вечером 10 ноября заместитель руководителя управления здравоохранения Рустем АЙТБАЕВ провел брифинг.

- 9 ноября, около 18.30, к нам поступило сообщение о возгорании крыши районной больницы в поселке Федоровка. Руководство управления здравоохранения сразу же отправилось в район, - сообщил он. - Первоначальным очагом возгорания была выявлена кровля крыши, расположенная над хирургическим отделением.

Комплексное отделение больницы практически не пострадало от пожара

- Сейчас уже известны причины пожара? - спросил корреспондент «НГ».

- Работает комиссия по расследованию. Информация нам пока не предоставлена, - ответил Айтбаев.

Больница с 19.00 вторника, 10 ноября, продолжила плановую работу. От огня пострадали в основном хирургическое, терапевтическое и акушерско-гинекологическое отделения.

- Эти отделения переведены в соседнее целое здание, - пояснил заместитель руководителя облздрава. - Подстанция скорой помощи эвакуирована в здание пришкольного интерната.

Местные жители помогают врачам устанавливать оборудование

10 ноября до семи часов вечера травматологический пункт находился в здании интерната, после чего его перевели в уцелевшую часть больницы.

- Больные, находящиеся в условиях интерната, не требуют какого-то специального медицинского ухода, - отметил Айтбаев. - Поэтому, если по рекомендации врачей будет требоваться какое-либо дальнейшее наблюдение, они будут переведены в здание больницы после его восстановления и реорганизации.

Инфекционное отделение для больных КВИ в Федоровской районной больнице не активировали, поэтому зараженных коронавирусных пациентов в ней не было.

- Пожарные, сотрудники полиции и медперсонал показали слаженные действия при пожаре, поэтому паники среди людей не было, - сказал Айтбаев. - Жертв также не было, я думаю, по этой причине.

Фото Андрея СКИБЫ