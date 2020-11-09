О пожаре, начавшемся вечером 9 ноября, в редакцию "НГ" сообщили очевидцы.

В управлении здравоохранения Костанайской области сообщили, что в больнице горит крыша.

- Эвакуированы все пациенты и сотрудники больницы, более 50 человек, никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе. - Причины возгорания неизвестны.

По словам местных жителей, после крыши огонь перекинулся на этажи. Ситуацию осложняет сильный ветер. Над поселком стоит дым.

"НГ" запросила информацию в управлении здравоохранения о том, куда отправили эвакуированных пациентов. Читатели сообщают, что машины скорой помощи выезжают из Федоровки в сторону Карабалыка и областного центра.

- Жертв и пострадавших нет. Локализовать пожар пока не удалось. Причина и площадь возгорания выясняются, - коротко сообщили в пресс-службе ДЧС Костанаской области в 21.00.

Как сообщил Informburo.kz официальный представитель МЧС РК Талгат Уали , огонь тушат 12 пожарных при помощи трёх единиц техники. Дополнительно к месту пожара направили силы и средства ближайших подразделений ДЧС.

"Первые пожарные расчёты к месту происшествия прибыли уже через четыре минуты в 18.32. К прибытию пожарных огонь охватил кровлю, чердачное помещение и лифтовую шахту на площади около 300 квадратных метров", – сообщил Талгат Уали.

Для бесперебойной подачи воды используют гидрант и водоём, которые расположены на территории медицинского учреждения.

"Дополнительно к месту пожара направлены силы и средства ближайших подразделений ДЧС Костанайской области в количестве семи единиц техники и 25 человек личного состава. На данный момент жертв и пострадавших нет", – говорится в информации МЧС.