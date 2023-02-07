Село Федоровка подтверждает статус районного центра, в частности, брусчаткой, уложенной от ул. Юнацкой к супермаркету «Юбилейный». Для сравнения - на ул. Легкодухова до пересечения с ул. Юнацкой только «сельский» тротуар, представляющий из себя тропинку.

Так 31 декабря выглядели тротуары в с. Федоровка по ул. Легкодухова, недалеко от пересечения с ул. Юнацкой

Я побывал в селе перед Новым годом, приехав в гости к родителям, и заметил, что пешеходную зону не чистят от снега. В январе и феврале ситуация не изменилась.

Пешеходы идут вдоль обочины проезжей части дороги, что довольно опасно. Автомобили сигналят, приходилось постоянно оборачиваться, чтобы не быть сбитым. Сужает обочину еще и неочищенный снег. В начале декабря возле «Юбилейного» водитель, объезжая пешехода, который шел по обочине по ул. Легкодухова, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.

7 февраля 2023 г. Ул. Кравцова. Центр с. Федоровка

На центральной ул. Кравцова вместо тротуаров тропинки, местами, правда, асфальтированные. Их тоже не чистят. Навстречу шли парень и девушка, мне пришлось еще дальше выйти на проезжую часть, из-за наледи чуть не угодил под автомобиль. Повезло, что водитель выехал на встречную полосу. К счастью других автомобилей там не было.

Не очищены тротуары возле СШ № 1 (ул. Ленина), СШ № 2 (ул. Шевченко) и СШ № 4 (ул. Советская), а также на ул. Набережной (от ул. Валиханова до ул. Темирязева).

"НГ" попыталась выяснить, почему в селе не чистят тротуары, и пришла к неожиданному открытию.

7 февраля 2023 г. Ул. Легкодухова, недалеко от пересечения с ул. Красноармейской (возле супермаркета "Юбилейный"). Пешеходы вынуждены идти по обочине

- На балансе аппарата акима сельского округа тротуары по селу Федоровка не числятся, - ответил на запрос "НГ" руководитель аппарата акима Федоровского сельского округа Виталий ВОРОБКАЛО. - Жалоб по очистке тротуаров в аппарат не поступало. Проводится очистка проезжей части с учетом пешеходного движения, то есть не только дорожное полотно, но и обочины. Ширина расчищенных улиц с проезжей частью составляет от 7 до 10 м, что позволяет безопасно передвигаться пешеходам. Первоочередная задача заключается в завершении ремонта улиц, после чего будет рассматриваться вопрос по устройству и обслуживанию тротуаров.

6 и 7 февраля я пытался дозвониться исполнителю ответа на запрос, чтобы уточнить, почему тротуары есть, но на балансе не значатся, а также почему руководитель аппарата считает, что передвигаться по улицам безопасно для пешеходов. Но на звонки так никто и не ответил.

Фото Андрея СКИБЫ