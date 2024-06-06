5 июня в здании областного акимата прошло совместное заседание постоянных комиссий Костанайского облмаслихата. Чиновники и депутаты обсуждали эффективность исполнения областного бюджета за прошлый год.

Руководитель ревизионной комиссии по Костанайской области Дмитрий КОСТЮКОВ отметил, что в 2023 году уровень инфляции в области составил 109%.

- Годовой скорректированный план поступления собственных доходов в областной бюджет составил 8 млрд 300 млн тенге - это меньше утвержденного в 1,5 раза (на 4 млрд 200 млн тенге), - сообщил он. - Фактически поступило около 24 млрд тенге, то есть в 3 раза больше значений отчетного периода. Это указывает на занижение показателей на этапе планирования и ненадлежащее взаимодействие акиматов с органами госдоходов.

Анализ, проведенный ревизионной комиссией, показывает, что госорганы не в полной мере заинтересованы в эффективном использовании бюджетных средств.

- Вместо финансирования стратегически важных направлений бюджет расходуется на разработку телефонных приложений, которые дублируют уже существующие сервисы, на содержание имущества, не принадлежащего местным исполнительным органам, на получение статистической информации на платной основе, на проектно-сметную документацию (ПСД), которая не реализуется в течение трех лет, после чего просто списывается, - перечислил Костюков. - Ранее управлению экономики и бюджетного планирования было рекомендовано создать реестр планируемых и разработанных ПСД для дальнейшего их мониторинга со шкалой приоритетности и необходимой суммы для реализации в зависимости от срока разработки.

Однако эта рекомендация не соблюдается и аудит периодически устанавливает факты списания ПСД на миллионы тенге, по которым не планировалась реализация или истекли сроки.

Дмитрий Костюков привел пример: в прошлом году акимат Федоровского района заключил договор с подрядной организацией в размере 412 млн тенге на строительно-монтажные работы по проведению водопропускных труб. В итоге работы перенесли на 2024 год.

- Это привело к недостижению планового показателя - уровня защиты населения от наводнения, талых и дождевых вод, - прокомментировал спикер. И подытожил: - Сложившаяся ситуация наглядно указывает на то, что неэффективное использование и отвлеченные бюджетные средства препятствуют своевременному исполнению стратегически важных показателей.

Фото Андрея СКИБЫ

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