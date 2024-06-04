В райцентре Федоровского района этой весной талыми водами затопило несколько домов. Режим ЧС в районе не объявляли, а потому пострадавшие могли рассчитывать только на единовременную выплату от государства без компенсации ущерба.

Возле многих домов в Федоровке стоит вода. Местные жители утверждают, что это последствия апрельского паводка

Для получения выплаты специальная комиссия должна обследовать дом, но в нем в это время обязательно должна быть вода выше уровня пола, а пострадавший должен подвердить документами, что он является владельцем недвижимости дома.

В дом № 23 по ул. Павлова, где проживает Владимир КИРИЧЕНКО, вода пришла в конце марта-начале апреля.

Владимир Кириченко считает, что стены в его доме начали разрушаться после апрельского паводка

- Вода сначала пришла в комнату, где раньше жила моя бабушка, я в нее заходил редко. - рассказывает он. - Но в первых числах апреля зашел и ногой по доске клац, у меня там водичка бульк. Залило выше паласа - вон до сих пор висит, сушится! Примерно 10 см от пола было! Я ее ведрами выкачивал дня четыре точно! Вечером откачал, утром встаю - опять вода в доме!

Во дворе у Кириченко все еще сыро после паводка

Владимир считает, что дом подтапливали не грунтовые, а талые воды. Он отмечает, что дороги сельский акимат чистит, но винит власть в том, что снег от домов и с обочин не вывозили. По словам Кириченко, в своем дворе и перед ним всю зиму снег он чистил.

Водой размыло пол в комнате, где ранее жила бабушка Владимира

- В итоге у меня просела крыша, треснула стенка в зале, от воды рухнула саманная стенка, отошла рама на подоконнике! Это все из-за того, что вода в дом зашла! - возмущается мужчина. - Я долгое время вообще не знал, что можно заявление на выплату подать. Потом, 13 апреля уже, в группах в WhatsApp об этом сообщили.

Кириченко считает, что постоянная сырость после паводка привела к появлению трещин в стенах дома...

...которые дошли практически до потолка

В этот же день Владимир обратился с заявлением. 14 апреля его дом обследовала комиссия. Воды уже практически не было, только грязь и сырость. Комиссия зафиксировала в акте наличие воды в трех комнатах, а также обрушение штукатурки и саманной стены.

Однако 14 мая в ответе на заявление заместитель акима Федоровского района Рамиль ВАЛЕЕВ сообщил: «Отказано оказание госуслуги "Назначение соцпомощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов" социальной комиссией в связи с отсутствием (неподтверждением) факта наступления трудной жизненной ситуации».

- Данное решение принималось на основании рассмотрения акта обследования домов, подвергшихся подтоплению, а также после изучения фото-видео материалов путем открытого голосования, - пояснял Валеев. - В случае несогласия с решением вы имеете право обжаловать его как в досудебном, так и в судебном порядке.

Кириченко с ответом не согласен, но судиться не будет - слишком затратно. Поэтому будет восстанавливать дом самостоятельно. К тому же в сельском акимате Владимиру пояснили, что у него нет правоустанавливающих документов, а поэтому заявление в суде не примут.

В такой же ситуации оказалась жительница Федоровки, которая представилась Аллой. В ее дом № 33 по ул. Пушкина вода пришла 2 апреля. Затопило двор и все комнаты.

- Я считаю, что это именно талые воды с огородов пришли. Теперь все сырое! - возмущается женщина. - Мы только второй день как перестали воду откачивать! Проваливается пол, придется срывать все доски и ремонт делать. Я считаю, что это по вине акимата все: когда снег чистили, нам его под сарай нагарнули целую гору, и вот она начала таять! Улица выше расположена, чем дома, и все с дорог пошло сюда.

Из-за воды в доме Аллы появились трещины на кухне...

...в зале, как и во всем доме, вода поднялась на уровень выше 10 см...

...в спальне из-за воды просел деревянный пол

Алла считает: если бы в селе была дренажная система и ливневая канализация, то их дом бы не затопило. Уверяет, что зимой снег на своей территории они с мужем чистили.

14 апреля она подала заявление в сельский акимат. Ответ получила такой же.

По соседству, в доме № 36 по ул. Пушкина, живет еще одна пострадавшая - Марина.

Водой размыло стены дома № 36 по ул. Пушкина, где проживает Марина

- 7 апреля в наш дом с огородов со стороны ул. Северной пошла сильная вода. - рассказала она. - Я думаю, потому что у нас низина, а стоков нет. Мы обращались в акимат, чтобы они прорыли и вода ушла, а у них то трактор сломанный, то еще что-нибудь!

... мебель и бытовую технику пришлось ставить на кирпичи

Марина с мужем откачивали воду насосом в септик, но в итоге залило все комнаты на 5 см от пола. Пришлось ставить мебель и бытовую технику на кирпичи.

14 апреля подали заявление на получение выплаты в сельский акимат. На следующий день приехала комиссия. Тоже отказали. Во-первых, воды в доме уже не было. Во-вторых, сделали вывод - так как вода зашла из-под пола, значит, она грунтовай. А в таком случае, как и жителям района Костанай-2 , где также не действовал режим ЧС, единовременная выплата не положена.

Судиться с акиматом обе семьи не собираются.

В селе в канавах и на пустырях возле некоторых домов еще стоит вода. По словам жителей, стоит она с апреля, а майские дожди на ее уровень особо не повлияли.

На некоторых улицах Федоровки остались следы апрельского паводка

Автор статьи прожил в Федоровке 18 лет и такое в селе происходит очень редко. Но по моим воспоминаниям, у нас практически ежегодно после сильного дождя канавы и низины заполняются водой и уходить ей некуда. В основном это связано с тем, что в селе, как и по всему району, преобладает болотистая местность. Так что проблему с подтоплением домов решит только хорошая дренажная система или ливневая канализация.

3 июня "НГ" обратилась в акимат Федоровского района с просьбой пояснить, почему жителям не была назначена выплата, а также планируется ли в Федоровке строительство дренажной системы и ливневой канализации. Ответ нам обещали предоставить в ближайшее время.

Фото Андрея СКИБЫ