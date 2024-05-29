Поводом для запроса, который "НГ" отправила акиму Костанайской области Кумару АКСАКАЛОВУ, стал вопрос жителя с. Денисовка о том, почему режим ЧС не объявили по всему региону, хотя условия для этого были: от паводка пострадали более трех районов и более 500 жителей.



В с. Денисовка в апреле подтопило 27 домов, эвакуировали 88 человек. Но режим ЧС местного масштаба не объявили /Фото местных жителей



В соответствии с «Классификацией ЧС природного и техногенного характера» от 10.05.2023 г. режим ЧС можно было объявить по всему региону, считают владельцы подтопленных домов в Денисовке. В таком случае они тоже могли бы получить помощь из госбюджета.

Наш запрос перенаправили в 7 управлений, из них ответили 4. Вероятно необходимости отвечать у остальных трех - управлений строительства, экономики и ветеринарии - не было.

7 апреля. Последствия паводка в Аулиекольском районе

Напомним, что режим ЧС местного масштаба в Костанайской области объявили только в Амангельдинском, Джангельдинском, Карасуском и Костанайском районах, а также в Костанае и Аркалыке.

- В соответствии с приказом МЧС РК от 10 мая 2023 года № 240, ЧС природного и техногенного характера бывают: объектовые, местные, региональные и глобальные, - пояснила в ответе на запрос «НГ» руководитель управления финансов акимата Костанайской области Наталья МОРГУЛЬ. - Так как подтопление территорий по области происходили не одновременно, а постепенно, затрагивая тот или иной район и город, аким соответствующей территории оперативно принимал решение об объявлении ЧС местного масштаба на своей территории при условии соответствия последствий паводка критериям приказа.

Утром 7 апреля почти полностью затопило ТЦ "Апельсин" между Костанаем и Костанайским районом, где объявили режим ЧС

Кроме того, для региональной ЧС требуется, чтобы она одновременно охватывала территории не менее трех районов одной области или происходила на территории двух областей.

- Но самое главное - в соответствии со ст. 48 Закона РК «О гражданской защите» решение об объявлении региональной ЧС принимает премьер-министр РК, - отметила Наталья Моргуль.

Она также пояснила: вне зависимости от того, был ли объявлен режим ЧС на территории района или города, всем семьям, пострадавшим от паводка, подавшим заявление, выплачивается единовременная социальная помощь за счет местного бюджета в размере 100 МРП (369 200 тенге).

Затопило участки в СО "Садовод" в Костанае. Режим ЧС на него распространяется

А вот возмещать ущерб государство обязано не всем пострадавшим.

- В соответствии с п. 9 Правил «Использования резервов Правительства РК и местных исполнительных органов», выделение областного или районного чрезвычайного резерва на ликвидацию последствий ЧС (возмещения ущерба имуществу) возможно только при объявлении ЧС местного масштаба, - пояснила руководитель управления финансов.

Жители Денисовского района сообщили «НГ», что единовременную выплату они получили.

- Также была оказана гуманитарная помощь в виде продуктов: рис, гречка, масло подсолнечное, сахар, мука и лук. А также предоставили строительную тачку, совковую лопату и 10 мешков цемента, - рассказали они. - От акимата в помощь привезли машину (КамАЗ - «НГ») речного песка и машину перегноя.

Мы также спрашивали о том, существует ли в регионе организация, которая занимается прогнозированием паводковой ситуации и если да, то к каким выводам она пришла, помогло ли это в подготовке с паводками и сколько на это выделялось денег из бюджета. На этот вопрос ДЧС и управление по мобилизационной подготовке, территориальной обороне и гражданской защите ответили одинаково:

- Риск развития неблагоприятной паводковой обстановки оценивается, исходя из информации КФ РГП «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов РК. Учитываются: показатели величины выпавших осадков, запасы воды в снеге, осеннее увлажнения почвы, глубина промерзания почвы, сведения о состоянии водных объектов, справка-консультация о накоплении влагозапасов в бассейнах рек и т.д.

В апреле затопило и дворы в Костанай-2. Хоть в областном центре и объявили режим ЧС, выплаты жители района не получили

От паводка пострадали дома и инфраструктура также в Аулиекольском и Федоровском районах. Кроме того, талыми и грунтовыми водами подтопило дома в Костанае-2, но режим ЧС, объявленный в областном центре, на этот район не распространялся.

Фото из архива "НГ"

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