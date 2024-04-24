Прием заявлений на компенсацию ущерба пострадавшим от паводка в Костанайской области завершается. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщила на брифинге в РСК заместитель руководителя управления финансов Алма ЖУСУПОВА.

- В законодательство внесены изменения по возмещению ущерба: правительством принято решение о том, что владельцам дачных домиков, которые признаны единственным жильем, будет оказываться такая же помощь, как и владельцам пострадавших от паводка жилым домам, - отметила она. - То есть, из госфонда им будет предоставлено жилье и выплачиваться единовременная выплата в размере 100 МРП (369 200 тенге (1 МРП = 3 692 тенге) - «НГ»).

Кроме того, выплатят компенсацию тем, кто потерял предметы обихода: для хранения и приготовления пищи (холодильник, газплита, шкаф для посуды), для приема пищи (стол и стулья), для сна (кровать и диван) и для ухода за одеждой (стиральная машина). Верхний потолок этой выплаты ограничен суммой 150 МРП (553 800 тенге).

Алма Жусупова пояснила: если общая стоимость поврежденного имущества будет меньше этой суммы, то заявитель получит только выплату, указанную в отчете об оценке.

- Возмещение ущерба будет только для тех пострадавших, у которых дачный домик является единственным жильем (что нужно документально доказать). Они также могут рассчитывать на получение жилья, - отметила спикер. - Если у вас есть квартира в городе, а дача используется сезонно, то никаких выплат вы не получите. Ранее помощь обещали всем - и дачникам, которые в садовых обществах не проживали. Но на днях пришло разъяснение правительства и ситуация изменилась.

Последний срок приема заявлений в Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах - 27 апреля, в Карасуском районе - 5 мая, в Костанае и Костанайском районе - 6 мая.

- К заявлению нужно приложить копию удостоверения личности, а также перечень имущества, которое пострадало из-за паводка. Затем, в течение 15 календарных дней комиссия рассматривает и проверяет предоставленную информацию, сверяет с базами данных и направляет ее для оценки. В течение 10 дней проходит работа по организации и привлечению оценщика, - пояснила Жусупова. - После того, как оценщик завершает работу и предоставляет комиссии отчет, в течение 3 рабочих дней принимают решение. Если оно положительное, то с этого момента, в течение 30 календарных дней, комиссии обязаны выплатить компенсацию ущерба.

Сроки, кстати, увеличили: ранее «НГ» в акимате Костаная сообщали, что комиссии и оценщик проводят свою работу за 10 рабочих дней. Но глава региона Кумар Аксакалов дал поручение завершить эту работу уже в первой половине мая - выплачены должны быть хотя бы основные суммы.

- Из бюджетного резерва на это выделено более 2 млрд 400 млн тенге. В основном эти деньги направляются на возмещение ущерба, на выплату единовременной помощи пострадавшим, а также на первоочередные меры по восстановления транспортной инфраструктуры и электроснабжения тех населенных пунктов, которые пострадали из-за паводка, - сообщила Жусупова. - Из этой суммы Аркалык получил 880 млн тенге, Костанай - 300 млн, Костанайский район - 419 млн, Амангельдинский - 351 млн, Джангельдинский - 316 млн и Карасуский - 108 млн тенге.

Фото Андрея СКИБЫ