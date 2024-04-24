Аким области Кумар АКСАКАЛОВ приказал ускориться и произвести все выплаты пострадавшим от паводка до 15 мая, не дожидаясь установленного законом срока. Приказ прозвучал на заседании облакимата 23 апреля.

- Следует отметить, что работа по приёму заявлений ещё продолжается, так как заявления принимаются в течение 30 календарных дней со дня наступления чрезвычайной ситуации, - доложила руководитель управления финансов Наталья МОРГУЛЬ.

- Надо ускориться, Наталья Валерьевна, - прервал доклад Кумар Иргибаевич. - Понятно, что по закону с момента объявления ЧС в течение 30 дней подаются заявления, ещё потом 30 дней есть на возмещение. Но не надо так долго ждать! Надо ускорить все процессы. Поэтому до 15 мая все проплаты должны быть завершены. Ускорить работу комиссий по всем районам. Не будем ждать этого месяца ни в коем случае! Ежедневно анализируйте работу комиссий, добавляйте людей, день и ночь работайте, оформляйте все документы. Средства у нас все есть для того, чтобы произвести возмещения.

На заседании обсудили ещё одну проблему, всплывшую с паводком - плохого состояния гидротехнических сооружений: мостов и плотин.

- На основании анализа эксплуатационно-технической документации и результатов многофакторного обследования определено, что в состав плотины по Каратомарскому водохранилищу входит переходной мост, являющийся частью дороги районного значения «Подъезд к селу Береговое». Состояние моста определено как неудовлетворительное, - сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Олжас НУРГАЛИЕВ. - Несущие конструкции имеют трещины и сколы бетона вследствие передвижения. С целью сохранения и увеличения срока эксплуатации моста по итогам обследования выдана рекомендация в том числе касательно ограничения проезда грузового автотранспорта, а также снижения потока машин до восстановления несущей способности. Управлением даны рекомендации акимату района Беимбета Майлина о необходимости устройства арок ограничений высоты транспортных средств, а также дорожных знаков «Движение грузовых автомобилей запрещено».

- Поддерживаю, - быстро ответил аким области. - На чьём балансе находятся данные гидротехнические сооружения, надо дополнительно обследовать, поскольку большую нагрузку приняли на себя как Каратомары, так и Верхнетобол. Большой объём пропустили через себя. Естественно, сейчас нужно капитально обследовать и уже в этом году принимать соответствующие меры по укреплению .

Мешки с песком и волонтёры: дало ли это результат?

- Благодаря совместным силам местных исполнительных органов гражданской защиты, частных организаций, а также волонтёров и неравнодушных граждан удалось спасти от подтоплений более 20 крупных населённых пунктов посредством отводных каналов, укладки мешкотар и обваловки, - отчитался заместитель акима области Арман АБЕНОВ. - Одним из ярких примеров является работа, проведённая в Костанайском районе, которая позволила удержать дамбу на реке Тобол, что предотвратило затопление города Тобыл и близлежащих населённых пунктов.

Сейчас жители области активно обсуждают компенсацию за затопленные дома и дачи - кому полагается, сколько, справедливо ли, как долго будут осматривать и оценивать. Но лишения коснулись и пастухов, которым теперь тоже нужна компенсация. Заместитель акима области рассказал, сколько животных утонуло и как подсчитывают, сколько выплачивать:

- За весь период паводка падёж скота составил более 950 голов. Возмещение ущерба определяется из средней рыночной стоимости одной головы. Работа продолжается, в ближайшее время выплаты будут завершены.

Абенов также доложил, что всего по области не подлежат восстановлению 354 дома. На сегодня уже приобретены 30 квартир в Аркалыке на 405 млн тенге, выделенных из резерва правительства.

Фото предоставлено пресс-службой акима области