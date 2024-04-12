Автор и все участвовавшие в данных событиях жители с большим уважением относятся к работникам МЧС.

В воскресенье, 7 апреля, после обеда возле здания Аулиекольского районного акимата собралась группа крепких мужчин. Автор случайно оказался в этом месте и такое количество собравшихся обратило на себя внимание. Оказалось, что в этом месте был объявлен сбор добровольцев помочь жителям города Тобыл.

Как пояснил руководитель отдела внутренней политики районного акимата Казбек Уразбаев, группа неравнодушных жителей изъявила желание помочь пострадавшим от паводка. Во главе - аким Аулиекольского района Жансултан Таукенов и два его заместителя. За несколько часов откликнулись более 100 человек.

Одна из групп добровольцев

К 17:00 народ стал подтягиваться к месту сбора - волонтеры, граждане с активной жизненной позицией, работники бюджетных организаций, государственные служащие, работники акимата, представители "Атамекена". Представители с. Аулиеколь, п. Аманкарагай, п. Кушмурун и других населенных пунктов района.

Вечером автобусы с добровольцами выдвинулись в сторону областного центра. Работали до самого утра и уехали последними, за что их отметили добрыми словами местные жители

Снова Новопавловка отрезана со всех сторон

Обычная паводковая ситуация для этих мест, но в очередной раз размыло уже явно «золотую» трассу Новопавловка – Кушмурун. Село оказалось отрезано. Давно нет проезда к районному центру Карасу. В очередной раз, как спичечные коробки, разлетелись элементы «стеклянной» конструкция водопропускной трубы.

Хроника основных событий с дрона:

6 апреля

7 апреля

Проехать и пройти стало невозможно. Но жители нашли выход. Аким Азамат Каппасов, житель села Новопавловка Ермек Кинжебаев и преподаватель физкультуры Ключевой общеобразовательной школы Сагадат Калель организовали лодочную переправу.

7 апреля срочно нужно было переправиться 5 человек. В 16:00 приехали на помощь представители нескольких лесничеств. Спасатели, так их называл аким Новопавловки, Куаныш Шаяхметов, Александр Лютиков и Бейсембай Умурзаков сразу же перевезли женщину-гипертоника. В течение нескольких дней дежурили, переправляя всех нуждающихся. Резиновая лодка, канат и весло - вот и все, что использовалось при переправе.

Форма немного поразила - у одного из спасателей написано «Мемлекеттiк орманкузет», как охрана лесного хозяйства

Ночевали в машине. 3-х разовое питание организоваа аким Каппасов. Жители переправлялись в основном, чтобы попасть в Кушмурунскую больницу.

На третий день потоки воды с одной стороны прекратились и жители решили сделать мостик. Собрали по дворам доски, горбыли, гвозди, железные скобы. Загрузили в машины и привезли на место прорыва. За несколько часов появилась простая и надежная конструкция, соединяющая два берега.

И если вначале жители благодарили спасателей, то сейчас уже спасатели благодарили жителей, которых этим сооружением освободили их от присутствия в данном месте. Вечером 9 апреля они смогли выехать к себе домой.

На этом вроде бы можно было поставить точку, но сегодня уже 12 апреля, а связь между Новопавловкой и остальным миром - только в виде конструкции от жителей. Местные настойчиво начинают требовать, чтобы им в ближайшие дни здесь сделали объездную дорогу. Тем более. что рядом имеется полигон для золы от котельных п. Кушмурун.

Вспомнили про сгоревший Аманкарагайских лес и возможность привести несколько десятков бревен для настила. Все это можно было бы сделать в течение дня, но пока хозяева дороги, которая принадлежит Аулиекольскому району, скромно помалкивают и каких-то положительных движений с их стороны не было замечено. Что или кого ждете, господа из Аулиеколя? Вас устраивает такая ситуация?

Воруют, экономят, руки растут не с того места или виновата стихия? Провести бы такой опрос о том, что думают читатели "НГ"!

Еще несколько лет назад на ремонт и асфальтирование этой "дороги жизни" в пару десятков километров были затрачены средства немного меньше 1 млрд тенге! Уже осенью прошлого года повторно ремонтировали это место.

У автора в архиве нашлось несколько интересных документов по данному месту.

Еще существовал, как субъект, поселок Киров, а эта дорога принадлежала п. Кушмурун. И акимат п. Кушмурун заказал техническую документацию на средний ремонт водопропускной трубы на 5 километре этой дороги, потому что состояние этого важного элемента дороги явно требовало ремонта. К сожалению, выполнить такой ремонт не удалось, потому что дорогу перевели на баланс района. С тех пор уже неоднократно здесь происходили прорывы, и это несмотря на ремонт самой дороги со всеми элементами, в том числе и водопропускными трубами на всем протяжении от п. Кушмурун до с. Новопавловка.

Последний дорогой ремонт конструкции был произведен осенью 2023 года. А уже 7 апреля 2024 года эта конструкция «успешно» рассыпалась.

Вот что должно было быть по проекту:

Автор вместе с жителями спускались к месту прорыва. Жители считают: то, что мы там увидели, не соответствует проекту 2017 года. Вот только никому не интересно, что там мы увидели и что считают жители. Никому не интересно даже главное - почему прорвало дорогу в месте, где установлены водопропускные трубы? Несколько десятков километров дороги Астана-Костанай в районе моста через реку Убаган огромные разливы почти каждый год и множество конструкций водопропускных труб. Десятки лет никаких порывов.

Для сравнения дорога Койбагор-Карасу - с обеих сторон огромные потоки воды и также несколько конструкций водопропускных труб. И нормально работают, выполняя свое прямое назначение.

Выводы? Ждем ответа от заинтересованных лиц.

Кушмурун - практически ни чего не меняется

Трасса длиной 15 км от п. Кушмурун до республиканской. Почти каждый год проблемы водопропускных труб. Чей-то реально стабильный заработок. Спасибо нашим предпринимателям и ТЭК - совместно оперативно собрали технику и подлатали. Но снова требуется ремонт.

По прогнозам синоптиков, лето 2024 года будет жарким, засушливым. В прошлом году прорвало дамбу и тем самым осушило два озера, вода из которых ушла вниз по течению в реку Убаган и далее в озеро Кушмурун по каналу, незаконно вырытому угольным разрезом еще в 2014 году.

На средства жителей сделали дамбу чтобы пресная вода оставалась в озерах, но практически каждый год русло канала расширяется и дамба не выдерживает напора - ее смывает. Последний раз ее смыло весной 2023 года. Был большой скандал. Несколько сходов жителей, приезжали из "Хабара", сюжет показали по республиканскому телеканалу, даже добились приезда экологов и бывшего директора разреза, какие-то представители партий возмущались и собирались помочь. Начало апреля, вот результаты:

А так было в районе моста через реку Убаган

Пресная вода уходит в соленый Убаган и далее.

За 15 дней наблюдения за всеми этими весенними событиями, автор ни разу не встречал представителей МЧС, о какой-то технике вообще не ведется речь – все благодаря предпринимателям. Основная помощь и народная благодарность предпринимателю Юрию Анисько и всем, кто принимал участие в оперативном ремонте дороги.

Власть? Местные акимы были заметны! С лопатами, с лодкой, в сапогах и со своими жителями.

Районных начальников мы здесь, на местах, пока тоже не видели, а ведь жители с. Новопавловка очень хотят с ними пообщаться.

Фото автора