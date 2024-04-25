Власти предлагают два варианта: приобретение жилья из коммунального жилфонда и индивидуальное жилое строительство (ИЖС). Об этом сообщила сегодня, 25 апреля, на брифинге в РСК заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Лидия БЕЛЕНКО.

Она отметила, что пока такие варианты не предлагаюя дачникам, которые проживают в садовых обществах круглый год, так как вопрос законодательно не урегулирован, но решение правительства РК должно быть принято в ближайшее время.

Как и владельцам пострадавшего жилья в населенных пунктах, где был введен режим ЧС, таким дачникам полагается единовременная выплата в размере 100 МРП (369 200 тенге) и компенсация ущерба за пострадавшую бытовую технику и домашнюю утварь в размере 150 МРП (553 800 тенге).

- В Костанайской области оценщиками обследован 971 жилой дом. 356 домов из них не подлежат восстановлению, остальные 615 нуждаются в ремонте, - сообщила Беленко. - Также подтоплены дома в дачных массивах, где постоянно проживали граждане и это было их единственное жилье. В Костанайском районе на дачах постоянно проживали 97 семей, 55 домов уже обследовано. В Костанае, по предварительным подсчетам, проживали 89 семей (сколько домов обследованы, спикер не пояснила - «НГ»).

Отвечая на вопросы корреспондента «НГ», Лидия Беленко пояснила, что в 7 микрорайоне Аркалыкы есть площадка под ИЖС на 172 земельных участка, к которым уже подведены инженерные сети. Здесь будут заселяться жители южных районов области (Амангельдинский, Джангельдинский и Карасуский - «НГ»), если они согласны переехать в Аркалык.

В Костанае предварительно решено, что площадка под ИЖС будет находиться в мкрн Кунай, где проведены инженерные сети. После завершения обследования будут определены площадки под ИЖС и в других пострадавших от паводка населенных пунктах.

- Министерством промышленности и строительства РК разработаны 2 типовых проекта жилья для пострадавших граждан: трехкомнатный жилой дом площадью 80 кв. м, стоимость строительства 22,9 млн тенге и двухквартирный жилой дом площадью 160 кв. м, стоимость строительства 42 млн тенге, - сообщила спикер. - Также в качестве благотворительной помощи ОФ «Қазақстан Халқына» прорабатывается вопрос по строительству 100 домов под ИЖС в южных районах области. А ТОО Bazis-A планируется строительство жилых домов на 3,3 млрд тенге.

Работа по техобследованию пострадавших домов продолжается, после завершения будут определены площадки под строительство жилых домов и необходимое количество квартир для пострадавших.

- 24 апреля на брифинге в РСК говорили о том, что срок работ по оценке пострадавшего имущества увеличен. С чем это связано? Аким области ранее говорил, что закончить все работы надо до 15 мая, успеваете? В акимате «НГ» также сообщали, что оценщиков сейчас не хватает, а дачники рассказывали, что, по их мнению, оценочные комиссии работают очень медленно. Как вы можете прокомментировать эти моменты? - спросил корреспондент «НГ».

- На данный момент техобследование не завершено, так как ко многим домам из-за воды нет доступа, они еще подтоплены, поэтому точное количество пострадавших домов пока не определено. Поэтому срок работы оценочных комиссий увеличили, - ответила Лидия Беленко. - У компаний, который занимаются оценкой имущества, есть достаточный штат сотрудников.

Успеют ли оценщики и оценочные комиссии завершить свою работу до 15 мая? Это во многом зависит от природных условий - если вода уйдет и будет доступ ко всем домам, работа будет проходить быстрее.