Жители района Костанай-2 испытали воздействие паводка первыми в областном центре, еще в конце марта. В отличие от пострадавших на берегу Тобола, компенсацию ущерба и единовременную выплату от государства не получили. Почему?

3 апреля 2024 год. Затопило дворы и жителей района Костанай-2 . Вода зашла и в некоторые дома.

- Почему и в нашем районе не объявили режим ЧС, непонятно, - возмущалась в середине апреля жительница Костаная-2 Алёна ГЕРМЕС. - Это же как в семье - нельзя одному ребенку дать шоколадку, а другому сказать: «Ты не мой». Точно так же нельзя и отсекать наш район от города.

По словам жителей, в акимате пояснили, что их район топит талыми водами, и это не относится к ЧС природного характера.

- Но это грунтовые воды, ведь снега нет давно, а вода продолжает прибывать! - говорит Гермес. - Это же тоже носит природный характер. Причем вода, как мы считаем, идет из-за таяния близко расположенного полигона для вывоза снега. Президент говорит, что помощь будет каждому, кто пострадал. А местные власти от нас отбрыкиваются и заявления у нас принимать не хотят. Какие деньги они экономят?

28 марта 2024 года. Оперштаб в районе Костанай-2

Как сообщили жители в конце мая, вода ушла, но на огородах очень сыро и засаживать их летом они не планируют.

Август 2023 года. После дождя затопило одну из улиц в Костанай-2



Ситуацию прокомментировали в пресс-службе акима Костаная:

- 5 апреля этого года на имя главы города поступило информационное письмо от начальника УЧС Костаная о необходимости рассмотрения вопроса объявления ЧС природного характера местного масштаба. В нем сообщалось, что с Верхне-Тобольского и Каратомарского водохранилищ увеличился сброс воды, что привело к повышению уровня воды в Тоболе. Руководствуясь пп.2 п.2 Приложения к приказу и. о. министра по ЧС РК от 10 мая 2023 года № 24, 5 апреля было проведено заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, на котором было решено объявить ЧС природного характера местного масштаба на территории Костаная.

28 марта 2024 года. Аким Костаная Марат Жундубаев изучает проблему подтоплений в Костанай-2

В пресс-службе отметили: в зону подтопления попали только жилые строения, садовые общества и объекты бизнеса, расположенные вблизи русла реки Тобол, жители которых были заранее эвакуированы и размещены во временных эвакопунктах.

- Дома, расположенные в районе Костанай-2, не подпадают в зону действия объявленного режима ЧС. Соответственно, проведение единовременных выплат и выплат по компенсации причиненного ущерба по данному району не предусмотрено, - сообщается в ответе.

Оперативный штаб в по ул. Спартака установили для быстрого приема заявок на откачку талых вод. Позже количество заявок снизилось и было принято решение отрабатывать их через iKomek (109). Сейчас заявки на откачку воды в iKomek не поступают.

4 апреля 2024 года. Аким Костаная обсуждает проблему подтоплений Костанай-2 с жителями района

Есть нюанс: в двух управлениях - финансов и по мобилизационной подготовке, террообороне и гражданской защиты Костанайской области - "НГ" пояснили: "Вне зависимости от того, был объявлен режим ЧС на территории района/города или нет, всем семьям, пострадавшим от паводка, будет выплачиваться единовременная социальная помощь за счет местного бюджета в размере 100 МРП".

Мы попросили пресс-службу акима Костаная прокомментировать этот момент. Ждем ответа.

Схема проведения ливневой канализации в Костанай-2

- Для решения проблем, связанных с ежегодным подтоплением жилых домов и строений в районе Костанай-2, необходим комплекс мероприятий с привлечением специалистов в области гидрологии. В этом году в районе запланированы работы по устройству ливневых канализаций. Для этого из городского бюджета выделено более 400 млн тенге (417 млн - «НГ»), - сообщили в пресс-службе. - Подрядчик - ГКП «Костанай-Су».

Подрядчик уже приступил к выполнению работ.

Фото из архива «НГ»

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