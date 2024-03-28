Аким Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 28 марта, встретился с жителями некоторых улиц района "Костанай-2", где десятки частных домов окружили талые и грунтовые воды.

По данным властей, вода зашла уже в 7 домов. Когда корреспондент "НГ" подъехал к месту встречи, жалобы на воду во дворах поступили от 39 жителей. За час число обращений увеличилось до 42-х. Чиновники объясняют - воду откачивают, но через время она возвращается. Заявки на подтопления власти начали принимать с 16 марта.

Марат Жундубаев обошел несколько домов и пообщался с их владельцами. Вода в дом пенсионерки Лилии Николаевны по ул. Спартака пришла еще вчера.

- Выкачали только, через 20 минут снова вода вернулась, - сетует она. - Скорее всего с огорода топит. Она в веранду уже проникла, а до комнаты еще не добралась.

- Грунтовые воды у вас, сейчас будем качать, а что еще делать... У вас в погребе же тоже вода, - отвечает аким, одновременно давая поручения своим заместителям и начальникам отделов. - Надо здесь мешками выложить стену, сделайте ров небольшой. Закройте дом по периметру. Сейчас мы меры примем, и посмотрим. Может мы вас куда переселим, в гостиницу?

Лилия Николаевна отказывается от предложения градоначальника. Так же поступают и почти все ее соседи. Только одна семья с ул. Солнечной согласна временно переселиться. Акимат Костаная заключил меморандумы с пятью гостиницами. Власти готовы предоставить временное жилье для 4 000 человек.

- Я вам скажу: в целом около 12 домов сейчас подтоплены по всему городу, - обратился к жителям Марат Жундубаев. - Ситуация под контролем. Но мы пока не знаем - это пик или нет?! По району "Костанай-2" всегда была проблема. Мы об этом знали. Всю зиму снег вывозили отсюда. Снега очень много, только с вашего района 32 000 куб.м. вывезли. Сейчас мы все обойдем. У нас здесь развернут штаб. Здесь постоянно будут работать сотрудники акимата.

Жители прерывают акима, ситуацию описывают эмоционально:

- Ну, толку, мы звоним и просим прислать машину, а к нам не едут, - возмущается Анастасия ФИЛИПЕНКО, чей дом расположен на ул.Тургенева. - Вода уже у меня во дворе, через 30 минут будет в доме. А машины для откачки нет. Два года меня так топит. Я ладно, у меня муж есть. А соседка, бабушка, вместе с мужем сейчас в этой луже. Она уже плачет.

- Сейчас в другом дворе выкачают и к вам подъедут, - отвечает Жундубаев. - К вам же вода еще в дом не зашла. Вы поймите, мы же не можем разорваться, это стихия! Будем планово работать и никто без помощи не останется. Работать будем круглосуточно. Никто вас не бросит. Это я вам говорю!

Обращаться за помощью аким предлагает напрямую в оперативный штаб. Это небольшой синий фургон, который установили на ул. Спартака, недалеко от места, где сейчас откачивают воду. "Напишите на бумаге крупными буквами "Штаб" и людям скажите, чтобы туда обращались" - командует Жундубаев.

Часть техники пока задействована на ул. Текстильщиков, где в дачном массиве также подтопило 5 дачных домов. Эту технику вскоре обещают перебросить в район "Костанай-2". Это два проблемных участка в городе, за которыми наблюдают власти.





Руководитель отдела ЧС и гражданской защиты акимата Костаная Нурлан АМИРОВ сообщил, что сейчас над ликвидацией подтопления работают 37 человек, 11 ассенизаторов, 6 андижанцов, а также погрузчики разных организаций.

- Можете заметить, что под путепроводами в этом году сухо, - обратился к журналистам Жундубаев. - Там заработала новая канализационная система. Она еще до конца не смонтирована. В районе "Костанай-2" будем планировать отвод воды уже в этом году.

Фото Георгия ГОВОРОВА