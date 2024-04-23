Презентацию проекта обустройства ливневой канализации провели вечером 22 апреля на парковке перед школой № 122. Послушать чиновников и подрядчиков пришли около 40 человек. Многих интересовал не проект ливневки, а возможность пожаловаться на продолжающиеся подтопление их участков.

- Концепция такая - отвести талые воды и максимально углубиться, чтобы грунтовые воды также выдавило, - сказал заместитель акима Костаная Алмат ИСМАГУЛОВ. - Кто-то тут у нас тут хорошо в гидрологии разбирается... Но эта концепция не высосана из пальца. Были произведены замеры, привлечены авторский и технический надзор. Все измерено, и теперь мы готовы приступать к работам. Кроме того, в Костанае-2 будут очищены небольшие котлованчики, может быть, с дренажными колодцами, куда арыки будут сбрасывать воду. Этим мы будем заниматься в этом году и надеемся, что до августа успеем завершить.

Исмагулов подчеркнул, что штаб в районе уже свернут, а воду будут откачивать только в тех домах, где она поднимится выше пола. Заявки принимают через службу iKomek. Такой вариант не устроил местных жителей:

- У меня во дворе вода по колено, что же теперь - ждать, пока она в дом зайдет?

- Ставите каждый мерку в доме, - объяснил механизм Исмагулов. - Когда вода поднимается выше пола, приезжаем. Если вода под домом или во дворе, то вы откачиваете ее сами. Бросаете шланг и откачиваете. Можете согласовать, куда откачивать, с обслуживающими организациями.

Диалог заместителя акима и жителей не задался. Каждый из пришедших пытался докричаться до чиновника.

- Слушайте меня немножечко! Будете кричать, я развернусь и уйду! - сказал Исмагулов.

- Так легче всего! - отвечали жители.

Проект ливневки презентовал директор ГКП "Костанай-Су" Казбек ШАЛАБАЕВ. Это предприятиее займется строительством канализации, на что из бюджета выделено около 417 млн тенге. Работы начнутся уже на этой неделе.

- Мы хотим начать с самой нижней точки, куда будет вода уходить, - объяснял Шалабаев. - Прочистить лог и выйти на тот минимальный уровень, который может здесь вообще быть. На этот уровень, чтобы вода под естественным уклоном стекала, мы эти участки туда и проведем.

Проект был разработан в 2017 году для всего областного центра. Но сумма в 17 млрд уже тогда оказалась очень большой, а сейчас стоимость работ еще больше - 21 млрд тенге. Поэтому взяли только часть для района Костанай-2.

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- Почему над проектом работает наше ГКП? Потому что, если делать новый проект, то уйдет гораздо больше времени, - сказал Шалабаев. - Для нас этот проект, можно сказать, в нагрузку. Нужно нанимать бригаду, ставить людей...

Директор ГКП принес карту, на которой отметили существующие трубы и лотки, зеленой линией показали, где необходимо вырыть земляной ров, голубой очертили новую ливневку. Судя по плану, воду планируют отводить на пр. Назарбаева.

- Воду мы выведем через ливневки в район микрорайона Береке, где уже есть ливневая канализация, - пояснил Шалабаев. - Всего у нас расписано 17 объектов. Здесь отчасти уже есть ливневка, которую построили, но она не работает. Ее тоже нужно будет привести в рабочее состояние. Мы, конечно, не сможем охватить весь район. Но мы отведем нижние точки и потом посмотрим, что еще можно сделать.

Корреспондент "НГ" уточнил, выдержит ли ливневка в Береке дополнительный объем талых вод. По словам Казбека Шалабаева, других вариантов для отвода воды просто нет.

Фото Георгия ГОВОРОВА