Вечером 4 апреля аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ вновь посетил этот район. Жителей особо не собирали, пришло меньше 10 человек. У них глава города и спросил: "Все ли нормально?".

- Нет, вчера заказала машину (для откачки - "НГ"), до нас очередь так и не дошла, - рассказала Ольга ШНИТКО, чей дом расположен в 6-м проезде ул. Солнечной. - Вода уже к дому подходит.

Аким объяснил: в первую очередь откачивают воду там, где она уже зашла в дом. И отметил: откачивать воду силами самих жителей проблематично, поскольку есть риск затопить соседей. 3 апреля руководитель отдела ЧС акимата Костаная Нурлан Амиров говорил, что использовать частные мотопомпы можно и нужно. 4 апреля Марат Жундубаев уточнил - можно и нужно, но при определенных условиях, которые следует согласовать лично с Амировым. Например, одним из таких условий может стать огромный шланг, длины которого хватит,чтобы отводить воду в поле на окраине района.

- Имейте в виду: мы не останемся и не будем выкачивать воду из подвалов - это бесполезная трата сил и денег, - сказал аким. - Техника работает, 11 ассенизаторов. Мы здесь штаб поставили. Специально сюда людей отвлекли. Я вам хочу сказать, что у нас очень сложная обстановка по городу. Сейчас готовятся сбросить воду из водохранилищ. Уже прогнозируется подтопление домов вдоль реки Тобол. Сейчас там волонтеры, солдаты, подрядчики работают над обваловкой, строят баррикады из мешков с песком.

Своими силами готовятся к подтоплению сотрудники ТЦ "Апельсин", пляжа "Мохито" и ресторана "Ак Шанырак".Из крупных спортивных сооружений в зоне риска Тенисный центр.

- Они сейчас собрали всех спортсменов, завезли песок в мешках и тоже проводят работу, - сказал Жундубаев. - Мы на Малом пешеходном мосту убрали поручни и освещение. Поэтому имейте в виду, что основной штаб сейчас будет там. Пока ассенизаторы не нужны, они останутся у вас. Но мы и так сосредоточили в Костанай-2 много сил и денег. Будем до конца работать.

Жундубаев отметил, что власти готовят общежития при колледжах, спортзалы и места в профилактории "Дружба" для возможной эвакуации жителей. В Колесных рядах в зоне риска 88 домов.

Водохранилища, расположенные вдоль Тобола, могут переполниться. Желкуар уже начал сброс воды, Верхне-Тобольское заполнено на 90%. Остается надеяться на Каратомарское водохранилище, которое пока заполнено только на 57%.

- Пока подушка безопасности какая-то у нас еще есть, но объемы воды очень большие. Мы знаем, что вода придет. На Гагаринской плотине уже пошел перелив. С левой стороны там работает экскаватор, мы грейдерами по нижней части делаем русло, чтобы при переливе с двух сторон вода уходила. То есть, мы применяем превентивные меры. По прогнозам мы не можем сказать, какая вода придет. Но знаю, что если Каратомары увеличат сброс до 350 кубометров в секунду, то вода у нас поднимется до Колесных рядов.

Фото Георгия ГОВОРОВА