Совместное заседание постоянных комиссий Костанайского облмаслихата прошло сегодня, 5 июня. Обсуждали один вопрос - об исполнении областного бюджета за 2023 год. Он же будет вынесен на очередную сессию, которая состоится 7 июня.

- Каковы причины трехкратного занижения планирования доходов области? Это действительно занижение для комфортного исполнения или ошибки в планировании? - спросила депутат областного маслихата Александра СЕРГАЗИНОВА.

- Администраторам бюджетных программ возвращаются деньги, которые им не освоены, либо оставшиеся по каким-то другим причинам. Поэтому для балансировки бюджета уменьшается доходная часть. Потом эти остатки переходят на следующий год, которые мы с вами распределяем в виде остатков на счетах, - ответила заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Ольга ПОПОВА.

Сергазинова с таким ответом не согласилась и парировала: нужно правильно планировать доходы.

- Вы не профессионалы своего дела? Вы дилетанты? Так получается, вы не знаете, что планируете? - поддержал депутата председатель облмаслихата Сайлаубек ЕЩАНОВ.

- Нет, планирование идет. Исходя из того, что нам предоставляет департамент госдоходов, мы рассматриваем этот вопрос, - пояснила Попова. - Планируем в соответствии с социально-экономическим развитием (СЭР) как республиканского, так и областного бюджетов. Все идет в соответствии с бюджетным законодательством. Кроме того, мы защищаем свои доходы на трехлетку в Министерстве экономики.

Александра Сергазинова отметила, что все равно считает такую практику неправильной:

- Бюджет области - как семейный бюджет, и мы планируем его четко. Вот в этом году я куплю квартиру, это сложится у меня из таких-то доходов. Я их уже предусматриваю. Доходы же не могут просто падать!

Она напомнила, что депутаты облмаслихата рекомендовали чиновникам сокращать суммы, указанные в проектно-сметных документациях (ПСД), и спросила, соблюдается ли эта рекомендация. А также уточнила - создан ли единый реестр ПСД, кто и с какой периодичностью его контролирует.

- Бывает, что эти ПСД разработаны на завышенную сумму, - отвечала Ольга Попова. - Так было по СШ № 9 Костаная, когда пришлось корректировать ПСД на уменьшение суммы. ПСД создаются, они к нам направляются управлениями, как бюджетные заявки.

- Управление экономики сейчас занимается созданием единого реестра ПСД. Этот вопрос однозначно будет приведен в соответствие, - добавил руководитель аппарата акима области Мурат САНДЫБАЕВ. - Также при управлении строительства сейчас создано проектное бюро, которое отсматривает все ПСД, чтобы не допустить завышения каких-то определенных сумм. Например, чтобы не было такого, что пол или кровля еще может послужить, а согласно ПСД их необходимо менять. Реестр, о котором вы говорите, однозначно будет доделан, акимом области этот вопрос постоянно озвучивается.

Итоги дискуссии подвел Сайлаубек Ещанов.

- В бюджетной комиссии нет ни одного депутата! Это позор Костанайской области! - сказал он. - Мы в планировании не участвуем, и сегодня вы перед нами выкладываете все по факту. Чем вам мешают депутаты в бюджетной комиссии?! Во всех регионах это есть!

Фото Андрея СКИБЫ