На недавнюю публикацию «НГ» о состоянии и перспективах элеваторного хозяйства откликнулся Евгений АМАН. Откликнулся, конечно, с большим знанием темы. Его биография всегда была тесно связана с сельским хозяйством - профильное высшее образование, руководство Убаганским районом, работа в сельхозотделе обкома партии. Евгений Иосифович возглавлял аграрный комитет Сената, работал ответственным секретарем Минсельхоза РК, первым заместителем акима Костанайской области. Сейчас живет в Германии, но на родине бывает часто. С костанайскими аграриями общается постоянно, в курсе текущих проблем, со своей склонностью к аналитике отслеживает проблемы европейских фермеров, сравнивает с нашей ситуацией.

Евгений Аман: «В старые элеваторы вкладывать средства смысла нет»

- Что касается элеваторов, то «Наша Газета» уловила одну из серьезнейших проблем, в которой к тому же сфокусировалось несколько моментов, критических для отрасли сельского хозяйства, - считает Евгений Аман. - В советское время была создана единая централизованная система производства, хранения, переработки и реализации зерновых культур. Она выстраивалась исходя из того, что были крупные хозяйства, перебрасывались большие объемы зерна. Система была жизнеспособна на то время, когда все было государственным. И располагались элеваторы с учетом того, чтобы от любого хозяйства до них было 50 км, не более. Это было рационально при имеющемся в хозяйствах количестве транспорта, состоянии дорог.

Но, когда изменились производственные отношения, многое пошло по-другому. Кроме того, что все стало частным, резко уменьшился объем посевных площадей. Часть элеваторов стала невостребованной. Первыми встали без дела и погибли глубинные нелинейные, то есть без железнодорожных путей элеваторы.

Потом произошло увеличение площадей под зерновыми, не до масштабов СССР, но рост был существенный. И например, в 2011 году, когда был большой урожай, возник уже дефицит емкостей для хранения. Тогда правительством предпринимались пожарные меры, чтобы «вытолкнуть» зерно за пределы страны, субсидировалась транспортировка его до портов, 5 млн т закупила Продкорпорация, после нового года еще 3 млн т. Все это вместе сняло напряжение на рынке и одновременно дало понять всем, что нужно строить зернохранилища. МСХ «продавило» инвестиционную программу для этого. Так создавалась то, что составляет сегодня определенную конкуренцию элеваторам. Однако эти хранилища в большинстве своем нелинейные, поэтому проблему экспорта не решают.

А элеваторы советской поры продолжают сдавать позиции, они стареют, энергозатратны, малорентабельны. В них никто не намеревается вкладывать деньги. И проблема с ними будет нарастать из года в год. К слову, упомянутый в вашей публикации Карагайлинский элеватор - самый молодой в области. Его историю я знаю, он чешского производства и это портовый элеватор. Его особенность - мощные погрузочные механизмы, что и обернулось энергозатратностью за счет металлоемкости и больших потребностей в электричестве.

- На ваш взгляд, что можно предпринять? И главное, кто должен это делать? Аграрии говорят об акционировании элеваторов.

- Акционировать старые нет смысла. Выход видится в строительстве современных, автоматизированных, опять же линейных элеваторов. Это должна быть кооперация сельхозпроизводителей и, возможно, трейдеров. Масштаб работы большой, дело затратное. Нужна отдельная госпрограмма стимулирования и финансовой поддержки, которая учитывала бы реалии, сложившиеся на рынке: состояние материальной базы, инфраструктуры хранения и экспорта зерна. Нужно в первую очередь обеспечить движение его на определенных направлениях. Например, на тех, где идет отправка в страны Центральной Азии, которые традиционно берут у нас около 5 млн т. Возможно, и другие какие-то направления, но это уже бизнес для себя решает, просчитывает. И у МСХ, и в целом у правительства есть соответствующие институты, которые со своей стороны должны сделать анализ, выводы, дать предложения. А потом кто-то становится пионером, на его примере обкатывают процесс и тиражируют.

- То есть действительно настало время серьезно реформировать систему?

- Но под этим подразумевается не только элеваторное хозяйство. Парадокс, но нам сейчас не дай бог большого урожая. И средний с переизбытком влажного зерна тоже создал непреодолимые трудности... А основная проблема в том, что сложился перекос в производстве пшеницы. В советское время при площадях еще больше и больших валовых объемах добрая половина зерна оставалась внутри страны. Почему? Около 10 млн т уходило на животноводство. Сейчас в разы меньше. Нет поголовья. Поэтому периодически мы имеем избыток зерна, который давит на рынок, обваливает его и создает панические настроения.

Так что задача сбалансированного ведения сельского хозяйства выходит на первый план. Это азбучная истина, этому нас учили в институте: растениеводство и животноводство - две отрасли, которые друг друга взаимно дополняют и поддерживают, вместе позволяют более эффективно работать хозяйствам, обеспечивают больший выход продукции с гектара. Странно, что сейчас при оценке эффективности вообще не пользуются этим показателем - выход продукции на 100 га сельхозугодий. Не просто сколько ты зерна произвел, а какую отдачу получил с гектара. В мою бытность в МСХ мы пытались этот показатель статистике предложить. Но не достучались тогда. Жаль. Жизнь показывает, что нужны именно такие подходы. Пример хозяйств, которые занимаются не только растениеводством, но и животноводством доказывает это. Вы привлеките в качестве собеседников для газеты, например, Ивана Вечтейна с его ТОО имени Карла Маркса, Кайрата Оспанова, который руководит ТОО «Турар». Сегодня у них нет таких острых проблем, как у чисто зерновых хозяйств. Те не знают, куда девать неклассное зерно. А они знают, что при определенных условиях хранения оно может использоваться как фураж. И обернется молоком и мясом. Так что соотношение отраслей - подход, вполне актуальный сейчас. Государству надо, действуя уговорами, определенными стимулами, административным давлением, ответственностью за использование угодий, механизмы вырабатывать и заставлять заниматься животноводством.

- Евгений Иосифович, но ведь уже проводили ревизию земель, грозились отбирать, если сеют на тех, что были взяты под пастбища. Чем кончилось? Рисовали мифических коров и продолжали сеять. Потом подключили интеллект и стали аргументировать: животноводство требует очень крупных вложений сразу, деньги «отбиваются» долго, такова специфика отрасли. Так что далеко не всем по силам строить МТФ.

- Ну, ревизии должны быть будничной работой при оценке экономических эффектов. Это нормально. Что касается затратности животноводства - да, безусловно. Растениеводство проще, недаром же у нас подавляющее большинство только сеет. Плачут, жалуются, но пшеница десятилетиями остается монокультурой. С ней не надо зимой голову морочить, обеспечивать круглый год ежесуточно контроль за состоянием производства, как в животноводстве. Кто такие асфальтовые крестьяне? Те, у кого 4-5 месяцев хлопот, а потом онлайн-торговля зерном. Это ненормально. Страдает село. Имеет эпизодическую трудовую загрузку население. Опять же, невысокая отдача гектара, а в целом - неэффективное использование земли как ценного государственного ресурса. Я считаю, что животноводство заслуживает большего внимания и большей поддержки со стороны государства, чтобы возник экономический интерес развивать его.

- Субсидии имеете в виду? Это вечная тема для жалоб. Их никогда не хватает. При этом предприниматели считают, что на субсидии имеют право абсолютно все, как на помощь со стороны государства. А МСХ, судя по недавнему выступлению вице-министра в Костанае, расценивает их как поощрение успешных. Произвел продукцию, продал - получи субсидии. Диаметрально разные подходы. Вы на чьей стороне?

- Субсидии - это инструмент стимулирования для развития отраслей, которые государство считает приоритетными, значимыми для обеспечения продовольственной безопасности. И нельзя его использовать только для поддержки штанов. Между прочим, время прошло, когда у бизнеса не было интереса к сельскому хозяйству. Сейчас интерес достаточно большой. Но существуют перекосы, которые можно и нужно выправлять при помощи субсидий. Думаете, в Европе фермеру, у которого, между прочим, земля в частной собственности, государство не диктует, что ему выращивать? Строит еще как. Считает, что ему виднее стратегические моменты, чем крестьянину с его надела и с точки зрения его узкого собственного интереса. И пусть сейчас фермеры и подкидывают навоз к дверям парламентов в знак протеста, но они будут договариваться с государством, уверен.

Другое дело, если вернуться к нашим реалиям, что МСХ шарахается с определением приоритетов, постоянно меняет правила игры, что дезориентирует предпринимателей. От этого надо избавляться. Повторюсь, на мой взгляд, приоритетно должно быть животноводство, способное сбалансировать сельскохозяйственную отрасль. Причем надо стимулировать не только производство молока, но и мясной проект. Он предусматривает и строительство перерабатывающих предприятий, и откормочных комплексов, и племенные хозяйства, и мелких фермеров, кто занимается отгонным скотоводством и поставляет молодняк для откорма... Подобные программы десятилетиями работают в Аргентине, в Австралии. В этом направлении надо двигаться.

Фото из архива «НГ»