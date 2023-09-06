Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 6 августа, вместе со своими подчиненными осмотрел надземный пешеходный переход на пр. Назарбаева.

В начале недели на аппаратном совещании глава города возмутился, что костанайцы игнорируют переход и пересекают дорогу по проезжей части. И предложил исправить ситуацию - установить металлическое ограждение.

В тот же день на проспекте начали монтаж забора. Пока работы не завершены. Поэтому, когда Жундубаев приехал на место, ждать нарушителей долго не пришлось. Посреди дороги видны вытоптанные среди нового кизильника тропинки.

Пока аким и журналисты смотрели на все это, корреспондент "НГ" спрашивал прохожих - пользуетесь надземным переходом или нет? В ответ акиму объясняли, что пользоваться переходом "неудобно, особенно с ребенком". Жаловались, что летом в переходе душно, а зимой ступеньки скользкие.

- Представьте, как туда подниматься. Ребенок бежит впереди, - говорила молодая женщина. - Да, по дороге опасно. Мы дожидаемся, пока машины проедут. По-другому не получается.

- Вы такие провокационные вопросы задаете, вы же прекрасно знаете ответ на этот вопрос, - говорит мне Жундубаев. - Конечно, людям удобно, иначе они бы не перебегали дорогу. Я все понимаю. Но из двух вариантов я выбираю безопасность!

Марат Жундубаев поднялся по лестнице надземного перехода, вместе с корреспондентом "НГ" насчитали 45 ступенек. Сам переход выглядит печально: разбитые окна, треснутая плитка.

На удивление работают подъемники для инвалидов, которые тестировали аким, его заместитель Денис Петрухно, телеоператор и журналист "НГ". Кнопку подъемника удерживал заместитель. Спустились за 1 минуту 30 секунд.

На встречу аким пригласил представителей управления полиции и застройщика, который возводил надземный переход. Пояснил - чтобы "поставить точку в обсуждениях". И страж порядка, и предприниматель убеждали, что альтернативы надземному переходу нет, он самый безопасный..

- Есть стандарты, согласно которым пешеходные переходы на магистральных улицах необходимо ставить на расстоянии 200 м, - объясняет начальник управления полиции Костаная Болат ИМАНОВ. - Кроме того, анализ ДТП показывает - с начала года в городе произошло 112 ДТП, в которых совершено 62 наезда на пешеходов. Трое погибли. Никто не думает о безопасности.

Иманов объяснял, что 200 м - это минимальное расстояние от надземного перехода до светофора, который расположен на перекрестке возле торгового центра. Если заменить надземный переход на светофор с кнопкой, то "трафик встанет".

При этом почти сразу стало известно, что власти установят в 80 м за новым Smart-Центром светофор и оборудуют там же привычный пешеходный переход. Он должен появиться ориентировочно в конце сентября или начале октября.

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Марат Жундубаев заявил, что готов к альтернативам и согласен рассмотреть все варианты, которые не противоречат закону.

- Почему бы тогда акимату не признать, что надземный переход на пр. Назарбаева - это ошибка? Снести его и установить здесь светофор с кнопкой, - спросил корреспондент "НГ".

- Вы думаете, это решение вопроса? - переспросил аким. - Вы этот вариант впервые озвучили. Я, если честно, не думал об этом. Из вашей светлой головы вышла эта мысль прекрасная. Мы ее изучим. Может, в этом есть рациональное зерно.

Есть и альтернатива полному сносу. Аким задумывается над тем, чтобы дооборудовать надземный переход.

- Этот переход стоит здесь с 2018 года. Если мы его снесем, то какая альтернатива? - говорит Жундубаев. - Люди пользуются надземным переходом. По лифту мы думаем и пока решения нет. Лифт нельзя ставить, здесь должен быть именно подъемник, который едет 1,5 минуты и управляется зажатой кнопкой. Кто-то предлагал установить эскалатор. Как вариант, мы думаем над этим. Хорошая идея, тогда им смогут и мамы с колясками пользоваться. Мы подсчитаем этот вариант. Да, зимой там скользкая плитка и нужно резину уложить. Тоже подумаем об этом. То, что в жару там нет вентиляции, тоже жалоба принимается.

- Как же так получилось, что у спроектированного перехода столько проблем и такая большая нужда в доукомплектовании?

- В проекте были противоскользящие плитки, были жалюзи, но потом подрядчик, когда строил, по-своему сделал, - ответил директор ТОО "Строн-холдинг" Нурлан ТАЙЖАНОВ.

Что делать до того, как надземный переход переоборудуют, аким не пояснил. И вновь повторил - он против, чтобы люди перебегали через дорогу.

Спросили акима и про надземный переход на ул. Гашека. По мнению Марата Жундубаева, это сооружение "никому не мешает", и если город будет расти, то "возможно, пригодится".

- Установленный нами забор - это временная мера, это не догма, - резюмировал аким. И припомнил комментарии костанайцев: - Где-то даже писали, чтобы колючую проволуку тут натянуть. Ну, шутят так наши граждане. На следующий год там будет газон. Но люди должны понимать, что там нет прохода - как будто дом стоит и его можно только обойти. Если родители приучат своих детей пользоваться безопасным маршрутом, то вопрос сам собой уляжется. Но мы подумаем, как сделать безопасный переход еще и комфортным.

Фото Георгия ГОВОРОВА