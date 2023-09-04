Сегодня, 4 сентября, на аппаратном совещании в городском акимате вернулись к вопросу о том, что горожане игнорируют переход, лифт в котором хронически не работает. Несколько недель назад аким давал поручение изучить проблему, чтобы принять решение.

Фото из архива "НГ"

Те пассажиры, кто выходит на автобусной остановке около Жастар сарайы, перебегают на другую сторону, в район ТРЦ Костанай Плаза, по проезжей части. Узкий газон с высаженным кустарником, разделяющий дорогу, препятствием не становится. Там идут, бегут, переезжают на велосипедах.

- Я там был, постоял, посмотрел. СМИ писали, что в переходе подъемник не работает, в этом причина, - сказал на совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Но 95% людей - не инвалиды, переходят в неположенном месте на своих ногах. Это опасно. Через кусты прямо идут, водители уже там притормаживают, потому что вдруг человек выскочит. Поэтому там надо поставить металлическое ограждение, чтобы невозможно было переходить, где попало. Будем так население воспитывать. На этой неделе поставьте знак, сделайте ограждение.

Стоит все-таки отметить, что надземный переход должен обеспечить комфортный подъем не только инвалидам, которые не могут ходить, но и всем маломобильным группам населения, а это люди с травмами, престарелые, сердечники и больные некоторых других категорий, которым трудно осилить подъём по 30 ступенькам, а также мамам с детьми в колясках.

Аким города упомянул, что «единственная проблема - этот подъемник. Мы им будем заниматься, может, какой-то другой придется ставить».