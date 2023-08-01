История с разработкой проекта в центральной части города еще не завершилась. Заказчик, управление строительства, архитектуры и градостроительства, снова направил разработчику задание о корректировке ПДП.

Угол ул. Пушкина и Набережной. Согласно ПДП, здесь должны построить школу /Фото из архива "НГ"

Ни слова рядовых горожан на трех общественных слушаниях, ни судебное разбирательство - словом, никто и ничто не заставило пересмотреть проект в пользу переноса, либо исключения из территории нового микрорайона объектов, подлежащих госизъятию. Заказчик ссылался на устоявшийся аргумент о реализации генплана и на то, что проект строго соответствует его зонированию, а значит не подлежит корректировке. Повлтять на эту позицию удалось только областным депутатам.

Через 16 дней после выхода постановления областного акимата об утверждении ПДП мкрн Арай (ПДП в микрорайонах центральной части Костаная утвердили 5 июля - "НГ") народные избранники, заседающие в областном маслихате, услышали-таки чаяния местных жителей.

В конце апреля инициативная группа потенциального мкрн Арай на встрече с журналистами рассказала, что не единожды обращались к депутатам всех уровней. Но никто так и не проявил инициативу, не слышно и не видно было их ни на одном общественном обсуждении. Зашевелились оные только после принятия документа.

Ул. Набережнвая. Этот участок вошел в третью редакцию ПДП микрорайона Арай. Здесь планируетсмя рекреационная зона /Фото из архива "НГ"

21 июля в областном маслихате прошло заседание постоянной комиссии по вопросам социальной сферы. Депутаты рассмотрели и обращение жителей микрорайона Арай. Была не вся инициативная группа, а лишь жители той части микрорайона, которая вошла уже во вторую и третью редакции проекта: это границы улиц Каирбекова - Пушкина - Набережная - Амангельды. Напомним, что сыр-бор вокруг ПДП как раз и начался из-за того, что в «золотом квадрате» Костаная попали под госизъятие земельные участки, где расположены частные и далеко не ветхие коттеджи.

В профильном управлении "НГ" подтвердили, что депутаты обсуждали вопрос «исключения территории, зарезервированной по ПДП под размещение школы и рекреационной зоны в границах улиц Пушкина – Амангельды ниже ул. Набережная». И в своем постановлении рекомендовали «внести изменение в ПДП центральной части города Костаная вдоль улицы Тәуелсіздік в части исключения земельных участков».

Чиновники депутатскую инициативу не проигнорировали, в отличие от неоднократных обращений граждан. Заказчик направил задание разработчику проекта - проектной компании ТОО «Казгипроград»1.

- В случае положительного принятия решения будет выполняться корректировка утвержденного ПДП, - сообщили в управлении на запрос "НГ". - При этом следует отметить, что изменение границ откорректированного ПДП не исключает размещение социального объекта и зоны рекреации ниже ул. Набережной при разработке следующих ПДП, так как данное решение принято генеральным планом города Костаная до 2035 года.