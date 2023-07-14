В Костанае утвердили ПДП микрорайонов Арай, Мереке, Керемет
Сауле КУАНБЕК
Об этом юристу инициативной группы жителей новоиспеченного мкрн Арай сообщили в управлении строительства, архитектуры и градостроительства:
- На сегодняшней день ПДП центральных частей города утверждены постановлением акимата Костанайской области от 5 июля 2023 года.
Жители мкрн Арай уточняют детали ПДП у Динары Ихласовы / Фото из архива НГ
"НГ" обратилась по телефону за комментарием к заказчику проектов детальной планировки - управлению строительства. Но без официального запроса в госооргане не готовы разговаривать. Более того, там даже не спешат ознакомить рядовых костанайцев с утвержденными вариантами проектов: ни текста постановления, ни эскиза утвержденного ПДП, ни даже информации о подписании документа нет на сайте управления строительства.
- Один раз в квартал можем публиковать, - ответила заместитель руководителя управления Динара ИХЛАСОВА на вопрос "НГ", почему до сих пор нет официальной информации на их интернет-ресурсе.
По данным "НГ", документ подписал заместитель акима области Ерлан Спанов. В областном акмате подтвердили, что постановления об утверждении ПДП мкрн Арай, Мереке и Керемет №281, №282, №283 датируются 5 июля 2023 года.
В аппарате акима области также уточнили, что и текст постановления, и содержание проектов не подлежат обязательному размещению в открытых источниках, ознакомиться с ними возможно только после официального запроса в госорганы.
"НГ" направит запрос заказчику проектов с просьбой прокомментировать утвержденные ПДП мкрн Арай, Мереке и Керемет.
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