Текст обращения главе государства зачитали на третьих общественных слушаниях по обсуждению новой редакции проекта детальной планировки (ПДП) будущего микрорайона Арай. Они прошли 23 июня в Городской школе детского творчества.

Микрорайон расположился на площади 38,2 га. Принципиально новых решений не было, за исключением того, что в него включили все-таки участок, вызвавший толки среди костанайцев. Речь идет о территории в границах улиц Пушкина и Амангельды вдоль ул. Набережная. Здесь располагаются в том числе коттеджи близких родственников руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области Берика Танжарикова.

На территории, охваченной ПДП, располагаются 196 частных и коммерческих объектов, из них 156 подлежат сносу. Частные застройщики уже выкупили 35 объектов недвижимости.

Организаторы изначально рассчитывали на меньшее количество людей, встреча проходила в будни, в рабочее время. После возмущения жителей участникам обсуждения предоставили актовый зал

Можно предположить, что столь поспешное обсуждение (объявление о нем было опубликовано на сайте управления за 3 дня до события) должно было пройти до завершения судебного процесса в СМАС, на котором рассматривают иск жителей микрорайона Арай. Предметом спора является незаконная, по мнению истцов, организация вторых общественных слушаний, которые прошли 20 апреля - тогда собственники домов, попадающих под снос, не знали о планируемой разработке ПДП на их территории.

В связи с чем судья Маржан Жанбекова рекомендовала разработчикам еще раз провести общественное обсуждение с указанием всех улиц будущего микрорайона, что и было сделано.

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Горожан возмущает, что ПДП, как и генплан, принимались и принимаются без учета общественного мнения, а оно в данном случае категоричное. Жители так называемого, «золотого квадрата» против многоэтажной застройки, из-за которой они могут лишиться своих «отчих домов».

Но разработчики утверждают - все в рамках действующего законодательства. Предложения, если таковые есть, будут учтены, а вот согласие или несогласие рядовых жителей никак не повлияет на исход. В ближайшее время (правда, не уточнили - когда) проект детальной планировки нового микрорайона в центре Костаная утвердит аким области Кумар Аксакалов.

Именно с его приходом в конце 2022 года началась активная реализация генплана старой части города. В декабре по его инициативе в Костанае прошел строительный инвестфорум, куда пригласили, в том числе крупных застройщиков Астаны и Алматы. С ними уже в закрытом формате обсудили детали, однако на пленарном заседании глава региона заявил, что готов рассмотреть предложения потенциальных застройщиков.

Судя по развитию событий, предложения не заставили себя ждать. Уже с февраля началась подготовка к разработке ПДП трех микрорайонов.

Председатель областного филиала ОСДП Дамир Джаканов сообщил, что партийцы провели опрос в мкрн Арай. Против ПДП подписались в 153 объектах, среди них есть и частные домовладени,я и субъекты бизнеса

На инвестфоруме говорили и о программе реновации. В Костанае разрабатывают ПДП мкрн Әлем в районе военного городка. Его презентовали уже дважды, но также до сих пор не утвердили. В конце прошлой недели застройщик уточнил, что ждет выдачи техусловий на подключение к газу, ориентировочный срок - начало июля. Обсуждение ПДП мкрн Әлем инициировал застройщик, он же его и разработал. Городской акимат держит в этом вопросе значительную дистанцию, всячески демонстрируя, что не принимает участия в отношениях между застройщиком и жителями.

А вот имена тех, кто профинансировал ПДП трех микрорайонов, где будут многоэтажные коммерческие жилые дома, в управлении строительства упорно не называют. Хотя на каждой встрече этот вопрос поднимается.

Горожане указывают чиновникам - прежде, чем перекраивать заселенные участки города, нужно освоить новые территории. Но в управлении убеждают, что на всех неосвоенных ранее территориях уже есть проектные решения застройки.

- ПДП является требованием законодательства. Комплексное развитие города будет разработано на всей его территории, попадающей под развитие генплана, - пояснила на слушаниях заместитель руководителя управления архитектуры Динара ИХЛАСОВА. - В настоящее время мы разрабатываем три ПДП. Уже разработаны ПДП микрорайонов Кунай, Аэропорта, который застроен, Береке, Юбилейный практически застроены. Есть ПДП Кунай-2, на стадии разработки Кунай-3. Поэтому говорить, что у нас есть свободные территории, идите туда, неправильно. Проектные решения предусмотрены генпланом, они и реализуются. Все свободные территории разработаны. Сегодня разрабатываются другие территории, что предусмотрено генеральным планом.

На встрече были собственники ветхого жилья - по крайней мере, так себя позиционировала жительница дома по ул. Тәуелсіздік. Она взяла слово, и оно звучала за принятие ПДП.

- К нам не идет (застройщик - "НГ")? А почему не идет? Потому что вы запрещаете ему делать, - обратилась женщина к своим соседям. - Мы живем в старых домах...

Она пожаловалась, что крыша в доме прохудилась. По ее мнению, приход застройщиков поможет улучшить жилищные условия.

- Еще месяц назад она была против, - возразила соседка, пытаясь забрать микрофон. - К вам пришли, согласование вы взяли, вам предложили какую-то сумму и сказали: «Вы, пожалуйста, придите и выступите за!»

- Никто к нам приходил, зачем вы врете... - парировала первая.

Свою порцию сопротивления получили и жительницы домов, которые уже приобрел застройщик.

- Мы всем довольны. Получили практически весь расчет. Смогли купить дом, хватило еще и на квартиру. Никаких претензий, абсолютно, не имеем к нашим застройщикам, - сказала женщина. Ранее она проживала в доме № 8 по пр. Аль-Фараби.

- Продали по ул. Тәуелсіздік, 30. Нам заплатили достойные деньги, - продолжила еще одна жительница, назвавшая себя Александрой. И обратилась к залу: - Хочу, чтобы вы договорились со своими застройщиками, потому как не придете вы к общему мнению.

Любой уклон в сторону аргументов за ПДП сопровождался бурными негативными эмоциями большинства присутствующих. Даже просьба Динары Ихласовы «прекратить балаган» не успокоила зал.

Но были моменты и для одобряющих аплодисментов - они звучали в адрес тех, кто категорически отрицал предложенный ПДП.

- Хотел сказать спасибо управлению строительства за то, что вы нас всех так объединили. Это общая беда нас сплотила, оказывается, - заметил житель дома № 83 по ул. Набережной. И потребовал: - На ПДП вместо этих ворот оставьте назад наши дома! Чтобы там стоял тот дом, который там сейчас стоит.

Строительство будущей школы и парковой зоны на месте нового земельного участка поставил под сомнение собственник одного из коттеджей по ул. Набережной.

- "Золотой квадрат", хорошо, сносите нас, но школу вы точно не построите. Вы потом все переиграете, и вместо стадиона там будет торговый центр, вместо школы - 10-этажка с паркингом за очень хорошие деньги, - заявил мужчина. - Давайте говорить честно - вы пошли в тот район, который вам выгоден. Я вам гарантию даю, что через год встретимся, и ни одна из парковых зон не будет построена. Будет бардак на этом месте. Как и везде.

В качестве примера привел ситуацию с микрорайоном Жаңа қала - он купил там квартиры для родных и себя, доверившись обещаниями акимата, что построят школу и детский сад.

- Ничего этого нет. Все застроили под жилые дома, - добавил мужчина.

И рассказал, что принимает участие в озеленении города, лично высадил 350-400 молодых деревьев, установил автополив...

- Я хочу видеть зелень в городе, - продолжил он. - А у нас? В какой части города есть зеленные насаждения, которые летом не желтеют? Парк Победы вы уже четвертый год не поливаете. Триатлон-парк - весь гнилой. Посаженные недавно сосны ржавеют. Пусть сначала акимат наведет в городе порядок - парки, дороги, развязки, а потом займется ПДП.

Резюмировал позицию большинства присутствующих и тех, кто отсутствовал на общественных слушаниях (встречу провели в пятницу в 10:00) правозащитник Жаслан БАЙБАЗАРОВ. После ряда уточняющих вопросов разработчикам ПДП Байбазаров от имени жителей зачитал текст обращения главе государства. Костанайцы просят приостановить работу по разработке ПДП и отозвать задание на проектирование, при необходимости внести изменения с учетом пожелания граждан и исторически сложившейся городской архитектуры. Кроме этого, жители усомнились в законности выдачи разрешений на строительство коммерческих многоэтажных домов на территории микрорайона Арай, в связи с чем просят проверить эту процедуру в уполномоченных госорганах.

- У нас, жителей города, возникает ощущение безысходности от отсутствия чиновников, проектировщиков, экспертов по строительству, акимов, которые вместо заботы о строительном бизнесе должны подумать о комфорте населения, удобстве проживания и разгрузке улиц, - говорится в обращении, которое озвучил правозащитник. - В Костанае в новых многоэтажках около 30-50% квартир пустуют. В них нет жильцов. Квартиры покупаются и продаются с целью инвестирования. Построенные дома в микрорайоне Кунай простаивают без заселения в них бюджетников и очередников. Власти не могут внятно ответить, для кого они собираются строить дорогое жилье в микрорайоне Арай, если идет снижение покупательской способности и отток населения из города и области. Планы властей на разработку ПДП в 10 других участках города Костанай при нормативе не менее 10 га на 1 участок свидетельствует о потенциальном желании сделать из Костаная Манхэттен. В этой связи отрыв от реальности очевиден.

Фото Сауле КУАНБЕК