Истцы считают, что ответчик - управление строительства, архитектуры и градостроительства - не оповестил о включении в проект застройки территорий, на которых располагаются их земельные участки. Первое слушание в административном суде прошло 20 июня.

Речь идет о квартале в границах улиц Пушкина - Набережная – Амангельды – Каирбекова.

Представители истцов Жаслан БАЙБАЗАРОВ и Валентина АТАМАН-ЛАТА заявили суду, что могут на реальных примерах продемонстрировать нарушения застройщиками прав владельцев земли. В связи с чем горожане и просят не допустить многоэтажную застройку в центре Костаная, где сейчас находится частный сектор. А для этого - запретить акимам Костанайской области и Костаная утверждение плана детальной планировки (ПДП) микрорайона Арай, разработку и обсуждение которого провели без учета мнения местных жителей.

Байбазаров пытался задать тон заседанию, склоняя ответчиков к ответам на его вопросы о разработке ПДП, его порядке и в целом целесообразности:

- Генплан четко говорит, что должны быть освоены свободные территории. Что же мы видим,? На слушаниях по микрорайону Арай говорят про центр города - «золотой квадрат». С чего это вдруг генплан изменился, кто его поменял?

- Первоочередные мероприятия - освоение свободных территорий, - прокомментировала заведующая сектором отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гульнара КУСАИНОВА. - Свободные территории мы освоили. ПДП разработаны на микрорайоны Юбилейный, Аэропорт и Береке, жилой массив Кунай 1-й и 2-й очередей. Сейчас идет их освоение

- Где вы свободные территории нашли в генплане? А от дачного массива вдоль трассы Костанай - Рудный тоже разработаны? - продолжил Байбазаров.

- Нет, не разработаны, - ответила Кусаинова.

- А если вы их не разработали, как вы переходите ко второй очереди? - продолжил правозащитник.

- Нет конкретной очередности, что именно эти территории должны быть разработаны, - сказала Кусаинова.

- Давайте не будем уходить от предмета спора! - обратилась к Байбазарову судья СМАС Маржан ЖАНБЕКОВА. - У нас конкретные слушания по микрорайону Арай. Дело не в очередности, а дело в слушаниях. Вы же не согласны с тем, что были проведены слушания без участия населения, которые охвачены улицей Амангельды. Суть спора заключается в том, что жильцы этого квадрата не были извещены о предполагаемых слушаниях и при повторных слушаниях так же не были извещены.

Байбазаров надеялся на возможность истребовать у ответчиков генеральный план с обоснованием всех градостроительных мероприятий - их анализ, по его мнению, позволил бы изменить исковые требования. Но судья указала, что нужно придерживаться требований искового заявления.

- Фактически слушания были формальными, были проведены с грубыми нарушениями прав истцов, - продолжила спич своего коллеги Валентина Атаман-Лата. - Не были созданы условия для реализации их прав. Такое пренебрежение, игнорирование правами граждан подрывает авторитет государственной власти, является основанием для обоснованной критики...

Заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Динара ИХЛАСОВА заявила - каждый этап разработки ПДП сопровождался информированием общественности.





- Мы неоднократно подавали объявление о начале разработки ПДП, это было в феврале. Потом подавали о том, что пройдут первичные общественные слушания, затем - повторные. Объявление подавалось всем жителям города Костанай. Оно так и подписано: «Уважаемые жители города Костанай». Здесь речь идет о повторных публичных слушаниях - что не видно расширения границ.

В управлении отметили - эскиз ПДП с указанием новых границ микрорайона был размещен на сайте ведомства 12 апреля. Кроме того, добавила Ихласова, о планируемом расширении границ говорили и на первых слушаниях.

- Если кто-то не проявил свою гражданскую активность и не счел нужным прийти, здесь нашей вины нет. Мы свою работу проделали в соответствии с нормами действующего законодательства, - резюмировала представительница ответчика.

На 20 июня уведомление о повторных слушаниях на сайте управления посмотрели 23 раза

Ихласова сослалась на ст. 13 Закона "Об архитектурной деятельности", которая регламентирует участие физических и юридических лиц в обсуждении решений по архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Действительно, в статье указано: «Информирование физических и юридических лиц о намерениях по застройке (перепланировке) территории осуществляется МИО через средства массовой информации или посредством проведения общественных обсуждений, экспозиций и выставок». Однако здесь же, но пунктом ниже, уточняется право граждан на «участие в обсуждениях, внесение предложений по изменению принимаемых решений, затрагивающих общественные или частные интересы». При этом в Правилах разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов уточняется, что их утверждение возможно после общественного обсуждения.

По убеждению Ихласовой, нормативные требования в части привлечения общественности к обсуждению госорган полностью исполнил путем публикации в СМИ и соцсетях, а такжен проведением общественных слушаний.

Но судья Жанбекова обратила внимание ответчиков, что объявление в СМИ о проведении повторных слушаний было дано в той же редакции, что и февральское сообщение о проведении первых общественных обсуждений. При этом на второй встрече представили проект с новыми территориальными границами.

- То, что мы внесли изменения, это наши полномочия, предусмотренные инструкцией. Разработчик во время разработки может вносить в проект соответствующий уточнения и изменения, - объяснила Ихласова. - В данном случае изменение в ПДП - это не наше желание, проект был доработан по мере рассмотрения обращения и предложений (которые были озвучены на первом общественном обсуждении - "НГ").

А поскольку объявление было адресовано всем жителям Костаная, в госоргане считают, что указывать названия конкретных границ не было необходимости.

- Это же касается не только жителей этих улиц, здесь общественные интересы! Школа затрагивает интересы 900 учащихся, детский сад - 260 воспитанников, - уточнила представительница ответчика.

- Ни в инструкции, ни в законе не указывается на то, что вы должны обращаться конкретно к жителям предполагаемого района, - судья Жанбекова то ли спросила, то ли сделала акцент на этом. По ее интонации было непонятно ...

- Тем более, статья 13 закона указывает на информирование населения через СМИ или проведение публичных слушаний, - вторида ей Ихласова, сделав ударение на союзе "или". - Мы же для большего охвата населения дали информацию и в СМИ, и в соцсетях, да еще и публичные слушания провели.

- Вы считаете, что могли ограничиться только информацией в СМИ без проведения слушаний? - спросила судья.

- Мы могли разместить ПДП, информировать население, что такие-то решения принимаются, принять предложения, учесть их, затем еще раз информировать население. Потому что эти решения приняты генеральным планом, особенно, что касается соцобъектов.

Напомним, в мае жительнице будущего микрорайона Керемет Ирина Арцаблюк удалось только на личном приеме заместителя акима области Ерлана Спанова убедить разработчика, руководителя профильного управления Берика Танжарикова, что представленный на слушаниях ПДП не соответствует генплану. При том, что ранее в госоргане женщину не услышали: свое замечание она озвучивала как на слушаниях, так и в письменном обращении. Суть спора в том, что во второй редакции ПДП на указанном Арцаблюк участке "посадили" детский сад, хотя в генплане он отведен под строительство объектов торговли, общественного питания и прочего. А изъятие земли под госнужды, то есть для детсада, предполагает заведомо менее выгодные условия. Как сообщили Ирине Арцаблюк уже в июне, этот участок теперь предназначен под строительство 12-этажного коммерческого жилого дома. Это изменение уже согласовали с владельцами земельных участков.

Возможно, не так совершенен ПДП, как его представляют? Но в управлении убеждены, что документ соответствуют генеральному плану.

- Генплан разрабатывался с 2017 по 2020 годы, - отметила в суде Динара Ихласова. - Проводилось несколько общественных обсуждений. Все проектные решения размещены на сайтах акимата города и управления в общем открытом доступе, каждый может посмотреть, где что находится.

Истцы подняли вопрос о защите их права на собственность, санкционированное ранее госорганом - граждане приобретают земельный участок под строительство дома, по закону регистрируют имущество, но спустя несколько лет выясняется, что тот же самый госорган планирует изъять их собственность под строительство соцобъектов.

Но чиновники продролжали гнуть свою линию - нынешние градостроительные мероприятия проводятся согласно утвержденному в 2020 году генплану.

- Раз есть в планах – ставьте запрет на регистрационные действия, - выступил на заседании суда представитель коммерческого объекта, действующего в этой части города. - Половина людей не сидела бы здесь и не просила бы суд защитить их права.

- Те, кто интересовался, где приобрести жилье, в том числе частный дом, мы всем даем разъяснение, - ответила Ихласова. - Показываем на генеральном плане, основном чертеже, где остается участок под ИЖС.



И напомнила - горожане могут обратиться в профильный госорган по любым вопросам, касающимся ПДП.



- Было извещено во всех соцсетях. Кто желал, тот пришел, - продолжила она. - Если вас интересует какой-то земельный участок, какой-то район, подойдите к нам, мы вам скажем.



- Сегодня эти участки есть, а через 10 лет этих участков уже может не быть, - возразила одна из истцов.



- Мы покажем по генеральному плану те участки, которые до 2035 года идут под перспективу развития, и те, что остаются без изменений. Мы вам вот это покажем, - уточнила Ихласова.

Отметим, что 20 июня, в день проведения первого заседания, управление градостроительства опубликовало объявление о проведении новых общественных слушаний - 23 июня представят измененную версию ПДП мкрн Арай.

Проведение нового обсуждения объясняется очередным расширением микрорайона. В новую редакцию включили участок в границах Пушкина - Амангельды вдоль Набережной. Тот самый небольшой участок, что не был охвачен проектом. Местные жители говорили, что это намеренный акт - на этом месте располагается имущество близких родственников руководителя управления строительства.

Сейчас по проекту в рамках генплана зденсь предусмотрена рекреационная зона. В начале мая руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Берик Танжариков уточнил для "НГ", что участок планируется включить в "перспективе реализации" ПДП и по генплану в обязательном порядке он "будет предусмотрен и реализован".

- Не принципиальная позиция, не будет никакого отвода, - заявил он.

Под "перспективой" еще месяц назад понималась возможность включения данного участка в ПДП, но в границах другого микрорайона. Напомним, до конца года в Костанае разработают в общем до 10 ПДП.

Но вернемся к объявлению. В госоргане учли рекомендации судьи, озвученные на предварительных слушаниях, - о том, что нужно провести еще раз обсуждение с населением, а также указать наименования всех улиц, вошедших в проект.

Значит ли это, что вопрос для суда исчерпан?..

Следующее заседание назначено на 26 июня.

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