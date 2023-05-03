На прошлой неделе жители квартала в границах улиц Пушкина - Набережная - Амангельды - Каирбекова потребовали у власти пересмотреть проект детальной планировки микрорайона Арай. По планам чиновников, здесь будет многоэтажная застройка в 6-10 и 10-18 этажей, школа и футбольное поле.

На этой территории планируют построить футбольное поле, пересечение улиц Пушкина - Набережная

Проект обсудили уже дважды, оба слушания проходили эмоционально. На второй встрече, 20 апреля, представили дополнения, которые и вызвали реакцию жителей этого квартала. Горожан возмутило, что без каких-либо уведомлений их дома и придомовые постройки теперь пойдут под снос. Частному застройщику дадут право возводить многоэтажные дома с коммерческим жильем. Кроме того, некоторые участки будут изыматься для госнужд для строительства школы и футбольного поля.

Дома, участки которых вошли в ПДП микрорайона Арай

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

Жители также в недоумении, откуда взялась цифра в 70% согласившихся - эту информацию озвучили в ходе вторых слушаний. Поэтому решили лично обойти свой район. На момент встречи с журналистами опросили жильцов около 60 домов, в каждом сказали решительное «нет!» планам по застройке.

Этот и другие вопросы прокомментировал "НГ" руководитель областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Берик ТАНЖАРИКОВ.

Берик Танжариков на общественных слушаниях

- По рекомендациям жителей в ПДП включили школу, которая в генплане и располагается в границах этих улиц, - сообщил он. - Футбольное поле - неотъемлемая часть школы. Сейчас ни одна проектная организация не пропустит проект без футбольного поля.

- Жителей интересует, почему первоочередно выбрали лакомый кусочек для любого застройщика - центр города, где много ухоженных домов, в том числе элитного жилья. Они уверены, что в городе есть районы, где много ветхих домов, где собственники будут не прочь продать свое жилье чуть ли не завтра. Однако жители микрорайона Арай не готовы покидать свои дома. Их волнует, что застройщик создаст им невыносимые условия для жилья...

- Каким это образом? - спросил Танжариков.

- А каким образом это волнует местную исполнительную власть? Вы самоустранитесь в тот момент, как только утвердите ПДП. Ваш излюбленный аргумент: это гражданско-правовые отношения между застройщиком и собственником... Возвращаясь к вопросу - почему сегодня выбрали этот участок земли. Каковы критерии выбора?

- Как таковых, критериев выбора участков нет. Основная задача - реализация развития города в соответствии с генеральным планом в перспективных районах. Конечно, хотелось бы, чтобы развивалась центральная часть города.

Генеральный план, утвержденный в 2020 году. На этом участке под "200" значится дошкольное учреждение,"201" - школа, "215" - ТРЦ...

Реализация генплана, который был утвержден в 2020 году, уже предусматривал здесь массовую застройку высотным жильем. До этого генплана, в 2007 году, данная территория уже обозначалась как застройка под высотки.

Были определены свободные участки - это микрорайоны Кунай и Аэропорт. Но эта перспектива трех-пяти лет, которая завершится и потом некуда будет застраиваться. Поэтому основное направление по реализации ПДП - это центральная часть города.

Мы неоднократно озвучивали: если человек не хочет съезжать из своего дома или продавать его, пожалуйста, он имеет полное право жить в этом доме. А застройщиков никто не понуждает.

Наоборот, мы даем возможность исключить точечную застройку, чтобы застройщики не строили хаотично, как это сейчас происходит: посредине жилого массива застраивают. Почему там вопросов никаких нет? Зато есть у нас вопросы. Эти застройщики строят с нарушением норм...

Если обратите внимание, мы не занимаемся массовой застройкой. У нас плотность застройки невысокая - в том плане, что в проекте предусмотрели создание комфортных условий для жизни в рамках этих территорий, чтобы было больше парковок, больше пешеходных зон, больше зеленых зон.

Нередки случаи, когда в генплане предусмотрено жилье, а там появляется разного характера объекты, не соответствующие зональности территории города. Разные факторы бывают. Поэтому, чтобы такие ситуации исключить, мы и делаем ПДП, который рассчитан на перспективу.

Отмечу, что реализация генплана на этом не завершится. В этом году будем разрабатывать еще дополнительные ПДП, в общем 10 ПДП отработаем. Тогда все скажут: да, практически весь город охватили.

Ул. Набережная, Костанай

- Люди спрашивают, возможно ли предусмотреть на месте частного сектора таунхаусы, тогда был бы другой взгляд на предстоящую застройку.

- Можно предусмотреть, если это определяется зональностью в генплане. Если на той или иной территории определяется Ж-7, соответственно, по генплану меняется этажность. Все зависит от генерального плана. Не мы определяем, сколько этажей.

- Застройщик должен придерживаться ПДП?

- Это будет определяться проектно-сметной документацией. В рамках ПДП определяется высотность, количество, площадь и плотность, то естьусловные обозначения. Детали уже учитываются при разработке ПСД. Немаловажный фактор - согласование эскизного проекта с МИО.

Рядом с малоэтажным домом возвышается строящийся многоэтажный



- А как же согласование с жителям, собственниками соседних земельных участков?

- Для получения архитектурно-планировочного задания будет требоваться соблюдение нормативов по противопожарной безопасности, санитарной безопасности. При разработке ПСД и прохождении экспертизы согласование со смежными территориями однозначно будет требоваться.

- На слушаниях 20 апреля ваша заместитель Динара Ихласова сказала, что больше 70% владельцев согласны продать свое недвижимое имущество. Инициативная группа жильцов, с которыми я разговаривала, не понимают, откуда взялась эта цифра. Они уверены, что большинство против сноса их домов и многоэтажной застройки...

- Протокол по микрорайону Арай поступил во время слушаний. В нем количество против составило 14% от объема застройки территории. Сколько опросили по количеству, я не скажу. Как я понимаю, считали только цифры, которые были против, из всего объема застройки.

- Свое против люди выразили где? На слушаниях?

- На слушаниях жители предоставили письменное приложение к протоколу, в котором было указано только количество людей, проголосовавших против реализации ПДП.

- В чем задача слушаний? Сообщить жителям, что есть такой вариант ПДП, при этом во внимание не принимаются просьбы, пожелания, даже требования людей?

- Процедура определена законодательством. Основная задача общественных слушаний - информирование населения о модернизации территории Костаная в рамках реализации генплана города. Изначально территория реализация развития города рассматривается при разработке генплана, проект которого также проходил процедуру слушаний. В 2020 году документ был утвержден, сейчас идет реализация самого плана.