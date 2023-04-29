Собственники домов квартала между улицами Пушкина — Набережная — Амангельды — Каирбекова возмущены, что без уведомлений их территорию включили в ПДП мкрн «Арай».





На этом месте планируют построить футбольное поле, школу и иные административные и социально-культурные объекты. Напомним, ПДП нового микрорайона обсудили уже дважды. Последний вариант чиновники представили на общественных слушаниях 20 апреля. В текущую редакцию включили указанный квартал.

8 домов по ул. Набережной не вошли в ПДП мкрн "Арай"

Не вписался в проект небольшой участок вдоль улицы Набережной в границах улиц Пушкина и Амангельды, та сторона, что ближе к реке. А вот дома напротив пойдут под снос, там запланировано футбольное поле. Жители уверены, что это было сделано намерено, в одном из домов проживает руководитель областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Берик ТАНЖАРИКОВ.

Берик Танжариков на одном из общественных слушаний 20 апреля

- Ни один дом там не является моим. Один дом моих родителей, другой — дедушки с бабушкой, - прокомментировал для «НГ» руководитель управления. - Если обратите внимание, на первых слушаниях был представлен проект ПДП застройки мкрн «Арай». Территория реализация была вдоль улиц Тәуелсіздік в границах улиц Аль-Фараби и Пушкина. По итогам первых слушаний жителями был поднят вопрос о социальных объектах, что в ПДП есть детский сад, но не вошла школа. По генеральному плану школа располагается в границах улиц Набережная - Амангельды - Каирбекова. Если вопрос позиционируется таким образом, что мои дома или дома моей семьи не вошли в ПДП, то отмечу, что в перспективе реализации ПДП тот участок, по которым задается вопрос, также войдет в ПДП и также в рамках генплана будет предусмотрен и реализован. Не приницпиальная позиция, не будет никакого отвода. Отмечу, что помимо двух домов, в ПДП не вошли еще 8 домов.

Жители квартала собирают подписи к обращению, где выразят свое несогласие с будущей многоэтажной застройкой

25 апреля в этом районе собралась инициативная группа. Более пятидесяти человек пришли на встречу. Жители пригласили журналистов, показали условия своего проживания, выразили надежду, что их услышат в местных исполнительных и представительных органах. Люди надеялись и на депутатов маслихатов и мажилиса, но те, по их словам, не выходят на связь.

Валентина проживает в этом районе с самого рождения

- Мы даже не знали об этом, мы не хотим, чтобы нас сносили еще и под хоззастройки, - сказала на собрании жителей мкрн «Арай» Валентина.

- Я всю жизнь прожила здесь у меня уже правнуки, - сказала Екатерина, утирая слезу, - почему я должна ради чей-то прихоти оставить свой дом. Пусть меня здесь трактором закапают.

Дом по ул. Пушкина, на его месте территория будущей школы

Дом по ул. Наебережная, на месте которого построят здание административного или общественного характера, также возможно расположить здесь объекты общественного питания или торговли

Люди задаются вопросом, почему выбрали их район, ведь количество ветхого жилья здесь не критичное, наоборот, большое количество благоустроенных домов, элитных коттеджей.

Юристы уверены, что разработка ПСД и общественные слушания прошли с нарушениями

- По генеральному плану, который был утвержден и разработан в 2020 году, в первую очередь должна быть реконструкция и снос аварийного и ветхого жилья. Такое жилье представлено у нас по ул. Аль-Фараби, возле «Большевички». Там очень много домов, в том месте требуется изменение облика города. В городе есть дома, которые были построены в период индустриализации, освоения сельскохозяйственных земель, сейчас эти объекты уже не выдерживают никаких норм, давным-давно подлежат сносу. Именно в таких местах законодатели и предыдущие проектировщики запланировали ПДП, - выразил позицию всех участвующих в собрании собственников домов этого района юрист, защищающий их права, Жаслан БАЙБАЗАРОВ. - Но на самом деле сейчас идет подмена понятий: вместо того места решили зайти в самый центр, где все нормально с жильем. Да, есть часть ветхих домов, но у нас нет даже механизма по признанию домов аварийными. Никто не проверяет дома, потому что это деньги...

Жители говорят, застройщики уже обходят территорию. У кого-то были представители ИП Несембаев Б.С, у других - ИП Айткужинова И.Е. В одних случаях ведется предметный, в других косвенный разговор. Отметим, что ПДП еще официально не утвердили.

- Ко мне уже застройщик приходил и сказал: «ПДП подпишем, он - на 7 лет, будем строить там, тут и тут, по-любому вас отсюда выдавим», - поделилась своими переживаниями Гульсум. - На моей территории будет 18-этажный дом стоять, это сколько миллиардов они заработают, а мне предлагают 50 млн тенге - копейки. И что это получается, они будут миллионы зарабатывать, своих детей за границей учить, а я поеду, как бешара, как они сказали, «в Кунай езжайте».

Разговор с застройщиком состоялся и у Байболсына. По улице Набережной у него большой коттедж, во дворе — ряд придомовых построек. Мужчине сказали, что покупать его собственность застройщик не будет, потому как не готов полноценно оценить ее. Однако дал понять, что по соседству вырастет П-образная многоэтажка, а к его дому будет прилегать проезжая часть. Переживания Байболсына и его семьи оправданы, люди не один год и не один миллион вложили в обустройство своего дома. Ближайшая перспектива сулит им ряд неудобств.

- Никто не соглашается, мы все против, - добавил Байболсын. - Соседу сбоку предложили 115 млн тенге, соседке позади - всего 18 млн тенге, это же смешно. Она пыталась на эту сумму найти дом, так ничего и не нашла. Меньше 30 млн тенге ничего нет, и то это дома в районе КСК или г. Тобыл.

В то время, пока жители квартала отстаивают свое имущество, собственники старых домов по ул. Набережная продают их застройщикам, те в свою очередь готовятся к стройке очередной многоэтажки

Но стоит отметить, что на заборах некоторых домов уже висит объявление о продажи, а где-то и вовсе застройщик принялся разбирать дома.

Сложившаяся ситуация вокруг предложенных костанайскими чиновниками ПДП объединила жителей мкрн Арай. Более того, инициативные группы есть и в других районах. Поддержать единомышленников пришла жительница мкрн «Мерей» Елена.

- «Мерею» не нужны ни школы, ни садики. Они потом либо торговый центр туда вбабахают или еще что-нибудь, а нам — шиш с маслом. Это будет со всеми так. Не в 2035, а уже сейчас, - сказала женщина.

Собравшиеся уверены, что большинство жителей микрорайона против будущей застройки многоэтажными домами здесь. Однако на последних слушаниях 20 апреля чиновники заявили, что «по этому району больше 70% владельцев согласны продать свое недвижимое имущество». Жители требуют у акимата объяснить, откуда взялась эта цифра.

- Я обошла 60 домов, все против, - отметила Гульнара. - Всего, примерно, в этом районе я насчитала 71 дом.

Указали жители и на дом 1914 года постройки. Он распологается на пересечении улиц Пушкина и Сьянова. Однако его не учли при разработке ПДП. В проекте на этом месте — зеленные насаждения у здания школы.

Жители этого дома говорят, что раньше им регулярно приходили уведомления о том, что дом является объектом исторической ценности. Но на протяжении нескольких лет таких сообщений больше не было, более того, они утверждают, что их адреса нет и в списке памятников архитектуры Костаная.

- Дом очень крепкий. Снаружи он кажется невзрачным, а внутри - стены очень крепкие, толщина большая, - сказала собственник одной из квартир этого дома Светлана.





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48679

Кстати, некоторые из жителей понимают, что изменений в облике города не избежать, и предлагают альтернативу — вместо высотных объектов построить малоэтажные таунхаусы. Это предложение прозвучало уже с неким одобрением...

В настоящее время правозащитники работают над исковым заявлением, его содержание будет зависеть от ответов уполномоченных госорганов, куда они направили ряд вопросов. Но каким бы ни был ответ, жители этой части областного центра решительно настроены не отдавать свои дома будущему застройщику.

- Я надеялась, что доживу спокойно свою старость, а получается уже в двух метрах от моего дома строится 9-этажный дом, - обратилась к правительству страны 84-летняя жительница дома по ул. Пушкина Урик Аймурзиновна, представившаяся вдовой первого министра юстиции Казахстана, генерала Галихана Ержанова. - Но это оказалось мало. Начинают подступать со всех сторон. К концу жизни я осталась словно в островке. И что мне делать, я не знаю. Я хочу жить на земле, хочу выходить во двор, хочу выращивать цветы. Сколько мне богом отпущено, хочу жить по-человечески. И что теперь делать в моем положении? Те копейки, что застройщики дадут, от силы смогу купить 3-комнатную квартиру. Прошу войти в положение. Муж мой около 50-ти лет честно служил своему государству. В правительстве есть его ученики. Я хочу, чтобы нас услышало государство.

Фото Сауле КУАНБЕК