Они прошли сегодня, 20 апреля. Организованы были, чтобы проектировщик рассказал, какие изменения внес после первых собраний с горожанами 27 марта. В мае акимат Костаная планирует утвердить проекты детальной планировки трех районов города.

В соответствии с зонированием

В первой половине дня прошли слушания по районам «Арай» и «Керемет», на которых побывали корреспонденты «НГ». «Араевские» растянулись на два часа, хотя рассчитаны были организаторами на час. Но они сами опоздали с началом на 20 минут, а потом страсти разгорелись.

Выяснилось, что жители сегодняшнего частного сектора, который в будущем должен стать многоэтажным, объединились в группу и направили письмо в госорганы с категорическим несогласием на такую застройку. Ответа еще не получили.

- Направим в установленные законом сроки, - сказала заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Динара ИХЛАСОВА.

От имени группы выступал юрисконсульт Жаслан БАЙБАЗАРОВ, который еще раз поставил вопрос об очередности застройки, который многих интересовал и на предыдущих слушаниях. Во-первых, обратил внимание на то, что согласно генплану в городе сноситься, реконструироваться должно ветхое, аварийное жилье, гаражи. Почему же акимат начинает с достаточно благополучных районов, где практически нет такой недвижимости. Во-вторых зачитал абзац из пояснительной записки к генеральному плану о первоочередных направлениях перспективной застройки, из которого видно, что эти направления точно пролегают не по центру города.

- Районы, прилегающие к застроенным частям города с северо-запада, Костаная-2, юго-западных территорий, в районе поселка Кунай, вдоль трассы Костанай-Рудный, - цитировал Байбазаров, - это первая очередь, а никак не центр.

Ему ответили, каждый по-своему, почти все представители исполнительной власти, бывшие на слушаниях.

- Генпланом подразумевается не только реконструкция, но и реорганизация городской застройки, - сказала Ихласова.

- Гаражи или не гаражи... При реализации генерального плана будет учитываться только указанное в нем зонирование, - сказал заместитель акима Костаная Руслан КАТПАЕВ.

- Многоэтажная застройка будет по всему городу, сейчас разрабатываются ПДП на три района, в текущем году будет еще четыре, а всего около десяти, - сказал руководитель управления строительства Берик ТАНЖАРИКОВ.

«Не владеем информацией»

Кстати, хоть заказчиком проектов, которые сейчас слушаются, является государство в лице управления архитектуры, платит за них не оно, деньги выкладывает общественный фонд «Жанашыр бол».

- Кто влил деньги в него на эти цели, коммерческие застройщики? - спросил корреспондент «НГ» представителей городского и областного акиматов.

Последовал отрицательный ответ. На уточняющий вопрос, кто же все-таки средствами обеспечил разработку ПДП, ответа не было. Из зала попросили назвать учредителей фонда. Чиновники сказали, что не знают, мол, надо обращаться в сам фонд... То есть власть использует деньги анонимных благотворителей?

- У нас был фонд «Наш город», я сам читал его устав, главная цель его была - аккумулирование средств для решения социальных проблем населения. А чем все кончилось? Построили в центре города областную прокуратуру... Так что вы зря устраиваете фигуру умолчания, - обратился к акиматовцам костанаец Аркадий ДЕНИСОВ, который в целом высказался за новую застройку. - Здесь нет случайных людей, гастарбайтеров, сюда пришли люди, которые живут здесь постоянно, наверно патриоты своего города и должны быть заинтересованы в его развитии. Я живу на 6-м этаже обыкновенной многоэтажки, оттуда панорама наримановская открывается, ужасно выглядит, ничего городского нет. Так что совершенно справедливо намерение местных властей облагородить внешность города... Если рядом с новой 12-этажкой частные домики останутся, это уже пусть хозяин домика думает, зачем он там остался. Вот сейчас в районе «Жана кала» 2-3 таких дома стоит, из-за забора не видно. Спрашиваю, почему. Выясняется, что хозяин одного дома запросил за него три квартиры. Ну, должны же быть разумные требования.

Есть разные мнения

Зал возмущенно зашумел. Тема будущей оценки застройщиками недвижимости - одна из самых раздражающих для людей. Так же негодовали присутствующие, выслушав мнения еще двух горожан.

- Я за развитие города вверх, чтобы были парки, парковки, зеленые зоны, чтобы я со своим ребенком мог прогуляться по хорошим улицам, чтобы не надо было бегать по частному сектору от собак, смотреть на грязь возле частных домов, когда там в конце апреля еще тает снег, - выступил костанаец, который назвался Юрием. - Тут заявляли, что нет в центре ветхого жилья. Называю: угол Сьянова-Гоголя - четыре развалюхи стоят, угол Тарана- Каирбекова, государство закрыло старые дома забором. Я за развитие, о застройке должны спрашивать весь Костанай, а не только жителей этого района.

Юрию вторил индивидуальный предприниматель Анатолий, который вырос в районе Наримановки, а сейчас живет на втором Костанае. В ответ на его слова зал загудел еще громче, назвав двух спикеров «засланными казачками».

Заместитель акима попытался объяснить, что ПДП на район - это благо, не будет беспорядочной точечной застройки. И главное - никто насильно сносить не будет, живите на своих местах, сколько хотите.

- А кто ее до этого разрешал, эту точечную застройку? Вы ее разрешаете, она же идет вовсю, - воскликнула одна из участниц слушаний. - На Тауельсиздик-Съянова многоэтажку подняли, ходим с мужем во дворе и чувствуем себя, как на выставке. Так предлагаете нам оставаться?

Объявить забыли

Будущий микрорайон «Арай» разработчиком ПДП был заявлен в границах ул. Набережная, пр. Аль-Фараби - ул. Каирбекова - ул.Тәуелсіздік - пр.Абая - ул. Пушкина. И там действительно один за другим поднимаются многоэтажные дома. До недавнего времени законодательство разрешало делать это без всякого ПДП, просто в соответствии со схемами зонирования по генплану. Поэтому житье по соседству с ними народ уже прочувствовал.

Заместитель директора проектной компании ТОО «Казгипроград»1 Антон БАРКОВ рассказал, какие изменения после первых слушаний были внесены в проект: уточнена информация по инженерным коммуникациям, будет построена блочно-модульная котельная, станет меньше высоток и больше зеленых зон. Учтены просьбы сберечь памятники архитектуры и истории города. К ним отнесены библиотека имени Алтынсарина и здание бывшего Учительского института, вокруг них выделены охранные зоны. А вот со старым военкоматом все как-то непонятно. Его обещали сберечь, однако на данный момент там беречь практически нечего. Но есть информация, что здание будут реконструировать, то есть восстанавливать максимально близко к подлиннику. «НГ» направит запрос по этому поводу в акимат Костаная.

Так старый военкомат выглядел в апреле прошлого года

А так - в апреле этого

Неожиданно оказалось, что площадь района увеличена - за счет участка, где запланирован стадион и при необходимости встанет школа. Слушатели задали справедливый вопрос - раз новые границы в объявлении о слушаниях не обозначены и люди, которые живут сейчас спокойно на этой площади, не в теме, не нужно ли провести еще раз слушания с их приглашением. Чиновники замялись, но сказали «нет».

ПДП, показанный в марте

Апрельский ПДП

На слушаниях по району «Керемет» выяснилось, что с учетом вроде бы замечаний горожан запроектированы объекты образования там, где их раньше не было. Снова возмущение, ведь в перспективе речь пойдет о выкупе под госнужды для тех, кто этого совсем не ждал.

Многих взволновал вопрос о возможном расширении со временем, при высокой активности многоэтажной застройки, проспекта Абая, который прорезает «Керемет» насквозь. Жители называли адреса и хотели понять, в случае чего они попадут под изъятие земель или нет. Ходили вместе с чиновниками, сверялись с макетом, выставленным в фойе.

Отмена не предусмотрена

На слушаниях по «Араю» организаторам передали письмо с 31 подписью горожан об их несогласии с новой застройкой и попросили прикрепить его к протоколу этой встречи.

- При утверждении ПДП будет ли учтено это мнение? Как вы считаете, является ли это письмо основанием для прекращения разработки ПДП? - спросил Жаслан Байбазаров.

- Законодательно это не предусмотрено, - ответила Динара Ихласова,. И добавила:- По этому району больше 70% владельцев согласны продать свое недвижимое имущество.

- А в законодательстве регламентирован процент согласных и несогласных, могущий повлиять на возможность приостановки ПДП? - прозвучал вопрос, на который последовал отрицательный ответ.

- Тогда как вы будете учитывать мнение людей, ведь вы же работаете для народа?

- Люди выступают против реализации ПДП, а не против разработки. А мы уже объясняли, что в ходе застройки ничьи конституционные права нарушаться не будут. Если не согласятся с застройщиком, останутся на своей земле. Строительство будет осуществляться по мере выкупа земельных участков, - подытожила Ихласова.

Проекты детальной планировки трех микрорайонов «Арай», «Керемет» и «Мерей» акимат намерен утвердить в мае.

Фото Ксении РЕБИК