К такому решению пришел разработчик проекта - управление строительства, архитектуры и градостроительства. В пятницу, 12 мая, заместитель акима области Ерлан СПАНОВ встретился на личном приеме с инициативной группой горожан, проживающих на месте будущих микрорайонов Арай и Керемет. В тот же день он принял и недовольных будущей застройкой в микрорайоне Мерей.

На приеме у заместителя акима Костанайской области Ерлана Спанова жительница мкрн "Кереме" Ирина Арцаблюк указала чиновникам на несоответствие ПДП с генеральным планом

В обсуждении участвовали уполномоченные за разработку ПДП и реализацию генплана областного центра: руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Берик ТАНЖАРИКОВ, заместитель акима Костаная Руслан КАТПАЕВ.

Жители в очередной раз хотели «достучаться» до власти, чтобы приняли решение с учетом мнения большинства населения. А это большинство, как они утверждают, против сноса домов под многоэтажную застройку и строительство на их участках социальных объектов.

Чиновники были тверды в намерении, аргументируя свою позицию законностью принятия решений в «соответствии с генеральным планом».

Заместителю акима области адресовали все те же вопросы, что были озвучены на прошедших 20 апреля общественных слушаниях, а затем направлены госорганам, как обращение граждан.

Инициативная группа микрорайона Арай обсуждает проект детальной планировки центральной части Костаная

Жителей микрорайона Арай интересует загадочная цифра 70% - по словам чиновников, что это доля собственников, которые согласны продать свои дома.

- Никто не расписался, что он за, - заявила от имени жителей юридический консультант Валентина АТАМАН-ЛАТА. - Откуда взяли 70%?

Берик Танжариков настаивает, что 70% указаны в протоколе слушаний. Ранее для «НГ» он пояснил, как его коллеги производили расчет: брали во внимание количество против, что составило, по сведениям управления, 14% от объема застройки территории.

- Голосования на слушаниях не было, - настаивала юрист.

Танжариков обещал дать подробный ответ письменно. Инициативной группе придется снова ждать отведенные законом 15 дней.

Юрист Валентина Атаман-Лата представляет интересы жителей микрорайона Арай

- В этом районе достаточно добротные дома, их люди строили, подводили к ним коммуникации, вкладывались в эти дома, ремонтировали, - продолжила Атаман-Лата. - Облик города эти дома точно не портят.

- Вы говорите что все против, - парировал Ерлан Спанов. - При этом утверждаете, что сейчас в том же районе начали строительство. Если бы были против - не продали бы, я так думаю...

Этот словесный пинг-понг продолжался на протяжении практически всей встречи, которая длилась более часа. Так или иначе чиновники дали понять, что ПДП, в частности, микрорайона Арай будет принят. Остановились на той же редакции проекта, которую представили на последних слушаниях.

Ерлан Спанов объясняет жителям микрорайонов Арай и Керемет необходимость разработки ПДП в Костанае

- Для чего разрабатывается ПДП? - разъяснял Спанов. - В первую очеред, для того, чтобы был порядок при строительстве, чтобы дороги были, соцобъекты были. Это наше, скажем так, намерение. Реализация же ПДП будет зависеть от жителей - кто даст свое право на имущество и кто не будет согласен. Это не значит, что ПДП разработали и завтра же мы приступили к строительству. Мы же не можем на вашем имуществе построить дом! Если мы ПДП не будем разрабатывать, в конечном итоге частники выкупят жилье и построят дома. Но потом будут другие жители, недовольные, что там построили дома без стоянки, без проездов, без близлежащих школ и детских садов. Поэтому, чтобы был порядок, нужен ПДП. Это центральная часть города. Вы же понимаете, что там много участков выкуплено - стройка уже идет.

На вопрос, является ли уже развернувшаяся в центре Костаная точечная застройка законной, заместитель областного акима ответил:

- В том случае, если застройщики получили землю по закону, если у них частная земля. Когда они АПЗ получают, там есть перечень документов. Если все соответствует, то они могут строиться...

Ерлан Спанов заключил: с ПДП или без ПДП застройка в центре Костаная уже идет, наличие же проекта лишь упорядочит ее.

Однако в акимате почему-то не акцентируют внимание граждан на том, что наличие ПДП - одна из обязательных составляющих при строительстве. Поэтому ПДП в том числе делает законными действия коммерческих застройщиков.

Благо, что не за бюджетные деньги. Напомним, первоочередным, даже скоропостижным шагом стала разработка ПДП микрорайонов Арай, Мерей и Керемет. Проекты реализовали за счет спонсорских средств, оплаченных через ОФ «Жанашыр бол.Kst». В управлении строительства уточнили, что договор на разработку заключен с ТОО «Проектный институт «Казгипроград» 1» на общую сумму 26,7 млн тенге. Планируется, что уже в мае эти три ПДП будут утверждены.

И все же жителям удалось обратить внимание чиновников, что предложенные ими проекты имеют погрешность относительно генплана. Например, в проекте детальной планировки микрорайона Керемет на участке в границе улиц Алтынсарина - Хакимжанова - Абая - Сибирская «посадили» детский сад, хотя в генплане эта территория отведена под строительство объектов торговли, общественного питания и прочее. Социальный объект включили в проект уже во второй его редакции, которую представили в апреле.

Генеральный план г. Костаная

- В этом районе имеются уже три детских сада: здесь, здесь и третий располагается в здании 18-й школы, - точечно отметила на карте генплана расположение объектов местная жительница Ирина АРЦАБЛЮК. - Ранее на наше письменное обращение в управлении строительства ответили, что предусматривается строительство социальных объектов в границах ПДП или же на прилегающей территории в радиусе доступности 500 м. У нас же в радиусе доступности - три детских сада. Зачем нам четвертый? Это при том, что в микрорайоне Жаңа Қала, где намного больше домов, нет ни одного детского сада. Дети из Наримановки и Жаңа Қала ходят в наши детские сады.

Берик Танжариков предположил, что к такому решению пришли с учетом мнения жителей по итогам мартовских общественных слушаний. Но Арцабалюк уверенно заявила, что эти пожелания тогда выразили как раз-таки жители другой части города. Заместитель акима области поручил руководителю управления разобраться и дать ответ.

В понедельник, 15 мая, Ирина Арцаблюк встретилась с Бериком Танжариковым, который признал несоответствие с генпланом и пообещал пересмотреть проект. Земельный участок, где проживает женщина, будет предназначен по строительство коммерческих объектов. Это значит что имущество жителей этого района не попадет под государственное изъятие.

В управлении строительства продолжили работу по разработке ПДП. Ранее руководитель ведомства говорил, что до конца года 10 ПДП охватят практически всю территорию Костаная. Уже в этом месяце запланирована разработка еще одного проекта - микрорайона Акбулак. Сейчас его границы уточняются, эту работу должны завершить до 15 июня. Пока известноь, что будет рассмотрен земельный участок вдоль ул. Гашека.