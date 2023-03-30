Какие новости о скором будущем Костаная внезапно узнали многие его жители

Обсуждать будущую новую застройку активно начали еще в фойе / Фото Ксении РЕБИК

В городе бурно прошли общественные слушания по проектам детальной планировки трех микрорайонов, которые планируют поднять на месте частного сектора. Поднять, потому что традиционную костанайскую усадебную застройку должны сменить многоэтажные дома. Речь идет о территориях в центре города. И самый неутешительный вывод, который жители сделали для себя в ходе слушаний: их когда-то попросят с родных подворий, но сидеть им на чемоданах/пороховой бочке придется неизвестно сколько лет.

Связующая цель

Зам. директора компании-разработчика Антон Барков презентует ПДП / Фото Ксении РЕБИК

Сейчас разрабатываются ПДП трех микрорайонов - Арай, Керемет и Мерей. (Чтобы уяснить, в границах каких улиц они расположатся, смотрите внизу статьи). К вопросу, почему именно сейчас процесс пошел, заместитель директора компании-разработчика проектов ТОО «Казгипроград» 1 Антон БАРКОВ возвращался несколько раз.

- Современная застройка у вас ведется в основном по границам Костаная. Северо-западная зона с ее микрорайонами уже существует практически как отдельный город. Выбранные для проектирования ключевые участки должны стать драйвером развития застройки в центре, - говорил он на слушаниях по ПДП района Арай, - это выгодно и с точки зрения инженерных сетей. К существующей застройке уже подведена инфраструктура: водопровод, электричество, газ.

Продолжение темы на слушаниях по району Мерей звучало следующим образом:

- Для начала выбраны эти территории с подачи вашего нового акима, так как решено облагородить основные въезды в город.

Динара Ихласова разъяснила условия выкупа участков / Фото Ксении РЕБИК

Впрочем, представитель заказчика ПДП - заместитель руководителя управления архитектуры, строительства и градостроительства Динара ИХЛАСОВА не раз поясняла присутствующим, что такие проекты будут разрабатываться и на другие территории малоэтажной застройки Костаная. Дойдет, например, очередь и до Колесных рядов. Все делается в соответствии с генеральным планом, утвержденным в 2020 году.

Вдвое выше ростом

По ПДП на месте этого магазина - физкультурно-оздоровительный комплекс

Что предлагает проектировщик? Строить дома, много домов. В связке с ними - школы, детские сады, один оздоровительно-физкультурный комплекс. Больше никаких изысков. Не говорилось о новых парках, интересных рекреационных зонах. Вскользь был упомянут некий возможный сквер по ул. Касымханова. И все.

- Вы все киваете на генеральный план, но ваш ПДП ему не соответствует, - указал на слушаниях по району Арай директор ТОО «Промстройпроект» Александр КОГАЙ, - вот в квартале Каирбекова - Аль-Фараби - Сьянова генпланом предусмотрен бизнес-центр и научно-производственный комплекс. Вместо этого вы пихаете туда жилые дома в 14 этажей. А там генплан уже без вас был нарушен постройкой 9-этажек. Вы нарушения сохраняете и дополняете. То есть оставляете то, что вам выгодно.

Барков сослался на регламенты, которые позволяют в зонах, предназначенных под общественные центры, строить какое-то количество жилья.

- Так у вас получается стопроцентно жилье, - парировал Когай, - а если разместите научно-производственный комплекс и бизнес-центр где-то в доме на первом этаже, то это чистая формальность... Если заботитесь об архитектурном облике города, то сносите малосемейку по Каирбекова. Что ж вы ее не сносите?

Это «пожилое» малосемейное общежитие действительно аккуратно выведено за границы новой застройки.

- Там 120 квартир, а площадь оно занимает маленькую, на таком участке невозможно построить новый многоэтажный дом, - пояснила Динара Ихласова.

А заместитель акима Костаная Руслан КАТПАЕВ добавил, что существуют механизмы обновления, такие как реконструкция здания, ремонт.

Вернемся к высоткам, которые, по замыслу проектировщика, будут определять новый тип застройки. Барков отметил, что в Костанае сейчас базовым стало возведение 9-этажного жилья, так как строители освоили технологии, есть соответствующая техника.

Рядом со схемой - иллюстрация того, как будут выглядеть высотные дома / Фото Ксении РЕБИК

- Наши проектные предложения - более высокие дома, - сказал он. - На въезде со стороны Тобыла с одной стороны есть многоэтажный дом с красивым муралом, через дорогу, на участке, где сейчас одноэтажные строения, предлагаем возвести 18-этажный, 16- и 14-этажные дома. Они будут выделять микрорайон.

Если с берега реки, где возвысятся эти здания, двигаться вглубь района, то дальше запланированы еще три 14-этажных дома.

- Один на пересечении улиц Абая и Тауелсиздик. На территории бывшего военкомата, - объяснял проектировщик. - Точнее, само это здание будет сохраняться, застройщик выкупил территорию за ним.

Какое будет «выражение лица»?

Костанайцы Мария Байтурина и Рустем Актанов озабочены сохранностью исторических зданий / Фото Ксении РЕБИК

По зданию военкомата вообще-то есть вопросы. Еще в прошлом году СМИ писали, что его вроде бы вывели из реестра памятников архитектуры, так как сохранять уже особо нечего... К тому же строительство многоэтажного дома в непосредственной близости - всегда риск для подобных объектов. А строительство такое ведется в центре города вовсю. Коммерческие застройщики, ориентируясь на зонирование по генеральному плану, получали разрешения от исполнительной власти на точечную застройку. В индивидуальном порядке договаривались с хозяевами частных домов об условиях выкупа участков и принимались за дело. На территории бывшей обувной фабрики встает жилой комплекс, в районе вокруг ресторана «Тобол» несколько зданий возводится. Барков на слушаниях сообщил, что на месте микрорайона Арай выкупу подлежат 38 участков, при этом 15 уже приобретены под коммерческую застройку.

- Есть просьба к разработчикам - учесть наличие на территории памятников истории и архитектуры, - сказала на слушаниях по Араю директор ТОО «Архитектурное ателье «Дом» Мария БАЙТУРИНА, - у Костаная всегда было свое архитектурное лицо. И мы считаем, что его надо сохранить.

К ней присоединился еще один участник слушаний, который сообщил, что представляет центр исследования, реставрации и охраны памятников. Сказал, что само здание, в котором располагается ателье «Дом» - это бывший учительский институт и оно представляет собой памятник архитектуры в хорошей сохранности.

- Но в этой зоне уже ведется строительство 9-этажного дома, еще один планируется возвести в непосредственной близости, - сказал выступавший, - не учтен статус памятника, не выделена зона, где нельзя вести, например, сваебойные строительные работы, осуществлять большие выемки грунта. Это надо учесть при доработке ПДП.

- Мы уже пустили под снос военкомат, загубили первую в Костанае мельницу, а какое интересное здание было, дали разрушить кинотеатр «Костанай», - сказал житель Костаная Рустем АКТАНОВ, - ради чего? И зачем вообще нашему городу дома такой высокой этажности?

Одно из объяснений разработчика: возведение высоток позволяет, увеличивая количество квартир, разрежать застройку. Поэтому строить их намерены во всех микрорайонах. На слушаниях по «Мерею», например, рассказано было, что вдоль проспекта Назарбаева на первой линии встанут 18-этажные дома.

Конечно, на всех слушаниях задавали вопросы о том, а выдержат ли новые нагрузки коммунальные сети, есть ли расчеты по строительству новых, в том числе новых источников тепло- и водоснабжения, были вопросы по транспортной инфраструктуре, по парковкам. Вопросы звучали не только от обычных жителей. В слушаниях участвовала, например, сотрудник филиала РГП «Госэкспертиза», которая задала немало профессиональных вопросов, в том числе такой: разработчик презентует проекты микрорайонов, которые являются градостроительными единицами, и недопустимо, чтобы через них проходили улицы общегородского значения. Например, проспекты Абая, Назарбаева.

- Вы учтите, пожалуйста, все замечания, - сказала генпланист, - ПДП экспертизу не проходит, но на его основе люди выполнят рабочие проекты, они лягут мне на стол с вашими ошибками.

Разработчик все обещал учесть и поправить.

Что будет завтра?

Район улиц Пушкина и Сьянова - при потребности здесь встанет школа / Фото Ксении РЕБИК

Безусловно, больше всего тех, кто спокойно жил до сего часа в своих домах, интересовал их завтрашний день. Заместитель руководителя управления строительства пояснила, что практически вся застройка будет коммерческой, государство на себя берет лишь возведение школ, детсадов, поликлиник, где будут нужны. Поэтому выкуп недвижимости и земельных участков будет двух типов. Частные застройщики будут договариваться с владельцами о вариантах (деньгах или предоставлении новых квартир) индивидуально, без вмешательства государства. Выкуп второго типа будет осуществлять как раз государство в случае строительства социальных объектов.

- Пройдет тендер для компаний, имеющих право производить техническое обследование зданий вместе с участками, на основании которых будет произведена оценка недвижимости, участка, насаждений. С учетом оценки по рыночной стоимости будет выкупаться участок для госнужд, - объяснила Динара Ихласова.

Еще несколько раз на слушаниях поднималась эта тема, и чиновники повторяли, что и под госнужды собственность людей будет выкупаться по рыночной стоимости.

Никто не верил. Ни тому, что застройщик даст адекватную сумму, ни тому, что это сделает государство... Все хотели только, чтобы их не трогали, чтобы угроза сноса рассеялась, чтобы жили как жили. Один за другим выходили к микрофону (а мы были на двух слушаниях) и рассказывали каждый свою историю:

- Мы только в 2021 году достроили дом, еще кредиты платим... Никуда не хотим переезжать...

- Всегда мечтал, что у каждого из моих детей будет своя комната. Добился этого. Почему должен все бросить? Запишите в протокол, я категорически против...

- У меня стоматология. Только недавно подняла в здании второй этаж. Почему я должна куда-то деваться? Кто мне возместит ущерб?

- Хотел, чтоб след мой остался в истории. Жил в селе. Нет его больше. Приехал сюда. Тут дом устроил. Опять надо куда-то двигаться...

- В новостройках этих будут дорогущие квартиры. Лет на 25 ипотеки. Ради этого нас с места сгоняете?

Ответом всем были фразы, раз сто повторенные в ходе трех слушаний. Что ПДП разрабатывается на 7 лет и что никто не может заставить владельца против его воли продать дом и участок застройщику.

Это так. Но, если застройщик договорится с парой ваших соседей о выкупе и начнет у вас под боком ставить многоэтажку, жить по-старому вы точно не сможете.

Позади первый этап слушаний. В апреле пройдет второй. Разработчик представит уточненные проекты. А до 5 апреля можно направить свои замечания и предложения в управление строительства на электронную почту usko@kostanay.gov.kz .

Границы районов

«Арай» - в границах ул. Набережной, пр. Аль-Фараби - ул. Каирбекова - пр. Тауелсиздик - пр. Абая - ул. Пушкина. «Керемет» - в границах ул. Алтынсарина - ул. Хакимжановой - ул. Жамбыла - пр. Абая - ул. Сибирской. «Мерей» - в границах пр. Назарбаева - ул. Бородина - ул. Победы - ул. Майлина - ул. Шевченко - ул. Урицкого.