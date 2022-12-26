На инвестиционный форум Kostanay-2022 Construction Forum, который прошел в конце прошлой недели, пригласили участников строительного рынка региона, Алматы и Астаны. Руководство области намерено активно строить новое жилье и обновлять старое, поэтому готово рассмотреть предложения потенциальных застройщиков.

Как отметил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ, одна из задач - ежегодная сдача в эксплуатацию 500 тыс. кв м жилья в течение трех лет. Он предложил разработать общую архитектурную концепцию областного центра, при этом в потенциальных проектах важно учитывать внешний облик будущих объектов.

- Настало время уделить должное внимание усовершенствованию нашего города, - обозначил свою позицию аким. - Красивым город становится не тогда, когда каждый что-то пожелает...

Аксакалов обратил внимание, что в Костанае идет массовая застройка, но при этом не учитываются общественные пространства, а в старой части города недостаточно мест для отдыха.

- Акиматом Костаная совместно с управлением строительства при проектировании домов эти вещи в обязательном порядке должны быть учтены, - дал поручение глава региона. - Понятно, что наша задача - строить много, но для жителей должно быть удобно.

Старому городу вобще уделили особое внимание - аким области убежден, что эти районы Костаная необходимо «максимально использовать». Тем более, с точки зрения расходования бюджетных средств это выгоднее, чем расширять границы города.

Кроме этого, планируют восстановить в будущем году 51 объект по всем районам области Речь идет о заброшенных домах, пострадавших от оптимизации.

- Аким поручил там, где есть собственники квартир, рассмотреть возможность восстановления за их счет с дальнейшим рассмотрением выкупа, а если это бесхоз - возможность выкупа в госнужды, - прокомментировал д«НГ» руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Берик Танжариков. - Задача - реконструировать жилые дома и раздать квартиры очередникам. И это будет направление - строительство арендного жилья.

Таким образом за три года планируют реконструировать 90 тыс. кв м, или 1,5 тысячи квартир.

- Жильем обеспечены будут 5,5 тысяч жителей области. На эти цели мы готовы направить более 2 млрд тенге, - сказал Кумар Аксакалов.

В планах также ввести программу субсидирования в селах - местные товаропроизводители для своих работников построят и введут в эксплуатацию жилье, а 50% всей стоимости компенсируют из госбюджета.

- В течение зимы все акимы районов должны будут отработать со всеми сельхозтоваропризводителями. Определить объемы, сколько мы будем строить. Объемы должны быть большими, - уточнил аким области. - Наши люди давно ждут жилья в сельской местности. В городах эта работа происходит, а в селе, как показал анализ, практически ничего не построено.

Для молодежи в течение трех лет планируют направить 6,3 млрд тенге через льготные программы Отбасы банка.

- По сравнению с 2022 года программу увеличили в три раза, - акцентировал Аксакалов, - данные меры позволят обеспечить жильем порядка 8 тысяч человек молодого возраста.