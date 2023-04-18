Проект нового микрорайона «Әлем» с многоэтажками и таунхаусами застройщик - ТОО «Инвест Кост» - презентовал вечером 17 апреля. Мнения местных жителей о будущем строительстве разделились.

В городском отделе архитектуры и градостроительства уточнили - это первые официальные общественные слушания по данному проекту. В стройкомпании презентовали проект детальной планировки, вариант которого и будет согласован в уполномоченных органах. Однако 1 октября прошлого года представители ТОО «Инвест Кост» уже встречались с жителями домов, которые предназначены под снос. Как оказалось, застройщик изучал мнения и настроения людей, а их пожелания учли в представленном ПДП.

Адреса домов, что вошли в план строительства микрн «Әлем»

Микрорайон расположится в границах улиц Сералина, Комарова, Соколовская, Джангильдина, Садовая, Хакимжанова, Элеваторная. В проект не вошли пятиэтажные дома по по адресам ул. Сералина, 34 и ул. Садовая, 27.

- По возрасту не подходят, - уточнил руководитель строительной компании ТОО «Инвест Кост» Канат САЛИМГИРЕЕВ. - В первую очередь будет снос двухэтажек по Садовой, Комарова и Сералина.

Уже через 10-15 дней, по словам застройщика, на месте бывшего ветхого дома по ул. Садовой, 21 начнется строительство девятиэтажки. Напомним, осенью 2022 года в ТОО тоже уверенно заявили о начале стройки здесь, но намного раньше - в середине октября-ноября.

В целом по проекту планируется возвести 8 таких домов на том участке, где по генплану обозначена зона с многоэтажными домами.

Канат Салимгиреев обсуждает с жителями дома № 19 по ул. Садовой условия будущего обмена. Застройщик предложил возможность ипотечного кредитования, если будет необходима доплата разницы в стоимости жилья

Сейчас здесь двухэтажные многоквартирные дома 1950-х годов постройки. Жители большинства этих домов решительно настроены на переезд.

С жителями дома № 23 по ул. Садовой застройщик разговаривал отдельно, потому что в ближайшей перспективе их дом попадает под план строительства многоэтажки

Но не изменили своего решения жители дома № 23 по ул. Садовой. Несколько лет назад они провели капитальный ремонт на возвратной основе. Нынешнее состояние дома их вполне устраивает. Поэтому предложенные застройщиком условия (черновая отделка) - малопривлекательная перспектива для пенсионеров, коих в этом доме большинство.

Квартиры в новых многоэтажных домах застройщик сдаст с оштукатуренными стенами, залитой стяжкой полами, подоконником, также будет установлена разводка воды и частично электричества. Кстати, газа в многоэтажных домах не будет, потому как с 2021 года в Костанае действует мораторий на выдачу технических условии для проведения газа на объекты.

Пенсионеры беспокоятся, что не потянут ремонт в новых квартирах, где, кроме всего прочего, нужно будет обновить и мебель с учетом планировки.

Жителей частного сектора беспокоит, будут ли оценены земельный участок и придомовые постройки

Если жителей многоквартирных домов беспокоит содержание новых квартир, то собственники индивидуального жилья озадачены оценочной стоимости - будут ли очениваться земельный участок и придомовые постройки?

- Оценивать будут вкупе вместе с землей, - уточнил Салимгиреев.

В районе улиц Садовый проезд, Комарова, Джангильдина застройщик предлагает построить около 100 двухэтажных таунхаусов с отдельным входом, гаражом, дополнительным внутренним двором у каждого дома.

Жители интересовались механизмом оценки. Представитель стройкомпании уточнил, что оценка будет независимой

У жителей частного сектора нет единодушия. Больше всего обеспокоены те, у кого дома в хорошем состоянии. А вот пенсионеры здесь готовы поменять свое индивидуальное жилье на квартиру в многоэтажном доме.

Условия обмена остались неизменными - «один в один», но если нет альтернативы в будущей новостройке, ТОО предложит вариант покупки квартиры в других микрорайонах города. К каждому объекту застройщик намерен подойти индивидуально, поэтому на слушаниях не прозвучало конкретных аргументов.

Большой акцент в своем проекте Канат Салимгиреев сделал на благоустройстве нового микрорайона. По-прежнему запланирована школа с центром дневного пребывания детей, где общий охват составит 1 100 человек.

- Планируем, что многоэтажные дворы будут закрытыми, без постороннего допуска, чтобы не попадали бродячие собаки и посторонние лица, - описал свое видение микрорайона застройщик. - Также планируем установить систему распознания лиц. Чтобы был опорный пункт полиции, аптеки, поликлиника...

Один из жителей коттеджа, который располагается в районе будущей школы, поинтересовался:

- В нашем районе пять школ: №№ 17, 16, 6, 21 и «Озат». Зачем ещё одна?

Аргументы застройщика свелись к тому, что это обязательное условие его участия в строительстве нового микрорайона. Получается, что школа ради школы...

Интересовались люди и судьбой земельного участка в районе СИЗО.

– Следственный изолятор хотим снести и построить большой парк, – поделился со своими планами Канат Салимгиреев. Ответ явно пришелся жителям по душе, потому как спикер получил порцию одобряющих аплодисментов и восклицаний.

Облагородить этот участок застройщик намерен после завершения строительства микрорайона. «НГ» уточнила в акимате Костаная, не вводит ли застройщик в заблуждение, раздавая обещания, что на этом земельном участке он сможет вообще что-то возвести. В госоргане сказали, что ответят на вопрос только после официального запроса, который мы и направим в ближайшее время.

Фото Сауле КУАНБЕК