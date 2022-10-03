Общественные слушания с участием владельцев домов и квартир по ул. Садовая, Комарова, Сералина, Хакимжанова, Джангильдина, Элеваторная провели в СШ № 21 в субботу, 1 октября. В этом районе ТОО «Инвест Кост» собирается строить многоэтажные и малоэтажные жилые дома.

Организаторы общественных слушаний: руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства, генподрядчик по проекту и застройщик

Слушания прошли с участием руководителя отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная, инициатора проекта, генподрядчика ТОО «Строй-массив KZ» и архитектора проекта ТОО «АСКОС+».

Собравшихся интересовала возможность обмена их жилья на квартиры в других районах города

Актовый зал школы был забит до отказа. Пришли даже жители тех участков, которые не вошли в проект застройки. Узнав об этом, они со спокойной душой покидали зал. Оставшихся же интересовали, прежде всего, условия обмена. Если застройщик измеряет жилой объект квадратными метрами, то собственники рассчитывают на аналогичное количество комнат. Были и те, кто в целом поддержал проект, в основном это жители ветхих домов. Людей волновали вопросы о придомовых строениях и участказ для огорода. Как отметил застройщик, все случаи рассмотрят индивидуально.

Директор ТОО «Инвест Кост » Канат Салимгиреев объясняют участникам слушаний условия релокации

- Никто насильно выселять из ваших домов не будет, - пообещал директор ТОО «Инвест Кост » Канат САЛИМГИРЕЕВ.

Застройщик предлагает обменять жилье по принципу «один в один» - то есть, на такую же площадь в новом доме, но с черновой отделкой. Судя по проекту, в новых многоэтажках квартиры немного, а где-то - очень существенно отличаются от квартир в старых двухэтажках. В таком случае жильцам предлагают оплатить разницу в квадратных метрах.

Предлагаемая схема изменения проекта детальной планировки

- Если по генплану зона с многоэтажными домами, то на этом участке мы возводим девятиэтажный дом, - пояснил «НГ» Салимгиреев. - Если же по генплану планируется индивидуальное жилищное строительство, мы здесь и оставляем эту зону: построим таунхаусы - дома в 2-3 этажа и 200 соток земли. На участке "Ж1" генплана указана индивидуальная застройка, мы предлагаем здесь построить школу и детский сад.

Частный сектор - в стороне большой частный дом, а рядом недавно выложенный брусчаткой тротуар

По проекту в новом микрорайоне будет школа на 900 мест и детский сад ориентировочно на 120 мест. Строительство социальной инфраструктуры - за счет застройщика. Кроме того, предприниматель обещает по согласованию с акиматом после запуска многоэтажек первых двух очередей обустроить «арбат» с фонтаном, прогулочными тропинками, озеленением на ул. Комарова, между улицами Садовая и Сералина.

Строительство первой девятиэтажки планируют начать уже в 2022 году - ориентировочно в середине октября - ноябре на месте снесенного ранее дома по адресу ул. Садовая, 21, который был признан аварийным. Проект проходит госэкспертизу. А в конце весны 2023 года жители ближайших двух 2-этажек по улице Комарова, тоже ветхих, смогут заселиться в новые квартиры и на месте их домов начнут возводить очередные девятиэтажки. И так по очереди.

Ветхое жилье по адресу ул. Садовая, 19

Корреспондент "НГ" решила на месте выяснить, как жильцы относятся к такой перпективе. Спросила: "Вы готовы к переезду в новый дом?"

- Конечно, готовы, - воскликнула из окна своей квартиры жительница двухэтажки по ул. Сералина, 32 - Мы рады, что, наконец-то, сможем въехать в новые квартиры.

Совсем другое настроение - в доме напротив.

- Сомнительная сделка получается... - в один голос говорят жители дома № 23 по ул. Садовой.

Отремонтированный за счет жителей дом № 23 по ул. Садовой

- Если бы была чистовая отделка и нужно доплатить за квадратуру, тогда мы бы могли взять кредит и въехать... А черновую отделку даже мы, оба работающие, не потянем. А вот муж и жена, оба пенсионеры (указывает на соседей - «НГ») тем более не смогут.

- Они говорят нам нужно оплатит разницу, а сколько еще за ремонт нужно будет вложиться. Пол, стены, потолок, плюс еще мебель...

- Моя знакомая за семь лет потихоньку делала ремонт в квартире. А сейчас ее снесут. И придет она в квартиру с черновой отделкой, ей заново придется все делать... Пенсионеру это не надо!

Владельцам частных домов предлагают заселяться в таунхаусы - малоэтажные застройки в 2-3 этажа, расчитанные на несколько семей. Что тоже вызывает вопросы.

- Мы не хотим жить в доме на несколько семей, - поделилась с «НГ» Алия ЖУСУПОВА. - Наш дом, хоть небольшой, но нас устраивает. Живем в нем чуть больше 20 лет. Небольшой огород, гараж, баня, летняя кухня. Ремонт в новом доме с черновой отделкой мы с мужем, оба пенсионера, не осилим.

Придомовые постройки на участках с новыми танхаусами не предусмотрены. Но если объекты зарегистрированы и по ним нет налоговой задолжности, застройщик готов компенсировать. Размер компенсации будут обсуждать на момент сделки, после независимой оценки. Самовольные постройки рассматриваться не будут.

Застраивать частный сектор планируют не ранее, чем через 5 лет - как раз из-за вероятных проблем во взаимоотношениях с собственниками домов.

Собственников коммерческих помещений интересовала судьба их квадратов

Условия обмена площадей распространяется и на объекты предпринимательства. Коммерческие помещения по проекту будут расположены в цокольном этаже. Если собственник захочет купиь квартиру в другом районе города, тзастройщик готов рассмотреть и эти варианты обмена. Стоимость квадратных метров будет оцениваться на момент сделки.

ТОО «Инвест Кост» будет работать с ТОО «Строй-массив KZ», которое выступает в проекте генеральным подрядчиком.

- 4 года работаем вместе, - сообщил "НГ" представитель ТОО «Строй-массив KZ»Сергей ЩУР. - Компании местные, в основном работали в столице. В Костанайской области построили частное жилье рядом с новой казахской школой в Аулиеколе. Также в этом году сдали пятиэтажный дом в микрорайоне Нурай в Тобыле. Так что боевой опыт неплохой.

Сергей Щур и Алия Жусупова обсуждают состояние частных домов

В отделе архитектуры и градостроительства акимата Костаная отмечают, что госорганы только контролируют соблюдение закона во время совершения сделок.

- За счет государственных средств изъятие, либо выкуп земельных участков не будет происходить. Это только гражданско-правовые отношения между застройщиком и собственниками этим земельных участков, - уточнила «НГ» руководитель отдела Гулсара КАСЫБАЕВА.





Как сообщили "НГ" сегодня в ТОО "Инвест Кост", 2 октября зафиксированы случаи подомового обхода к пенсионерам, живущим в районе будущих новостроек.

- Мы не утверждаем, что это мошенники, но нам уже сообщили, что к жителям уже приходили с предложением купить их квартиры, - говорит Канат Салимгиреев. - Это были не наши работники. Как же быстро работают те, кто может поживится на пенсионерах. Поэтому обращаемся к жителям, чтобы сохраняли бдительность и не совершали никаких сделок с посторонними лицами. Когда будет принято постановление по проекту, мы там же, на участке организуем работу нашего офиса, куда люди смогут напрямую обращаться. Тогда же и укажем контактные телефоны.