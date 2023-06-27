Судья СМАС Маржан ЖАНБЕКОВА 26 июня вынесла решение по иску жителей микрорайона Арай к управлению строительства, архитектуры и градостроительства, которое является заказчиком разработки ПДП на застройку центра Костаная.

Фото из архива "НГ"

Судья признала незаконным бездействие ответчика в части информирования владельцев недвижимости в границах улиц Пушкина - Набережная – Амангельды - Каирбекова о разработке ПДП.

Несмотря на то, что публикации были как в СМИ, так и на официальных ресурсах ведомства, управление в тексте объявления о проведении 20 апреля повторных общественных слушаний не указало новые границы микрорайона, которые были изменены. В связи с чем собственники домов в границах Каирбекова - Пушкина - Набережная - Амангельды не знали, что их дома в будущем пойдут под снос. Тем более, что на этом участке предполагается изъятие земли государством под строительство школы.

Жители после общественных слушаний обратились в суд с иском, в котором также просили признать незаконным и их организацию. Но суд второе требование не удовлетворил.

Кроме того, судья оставила без рассмотрения требования жителей о том, что нужно запретить главе региона и акиму города утверждать ПДП микрорайона Арай, признав действия госоргана законными в части разработки проекта.

Напомним, что уже после начала этого процесса, 23 июня, управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области провело третьи общественные слушания по ПДП микрорайона Арай с указанием всех улиц будущей застройки.