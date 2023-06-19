Татаро-башкирский народный праздник окончания весенних полевых работ Сабантуй костанайцы отмечали в воскресенье, 18 июня, в районе городского пляжа. В народных гуляньях участвовали не только представители этих народностей, но и все желающие.

В полдень на поляне возле городского пляжа собралось несколько десятков человек. Было дождливо

Организаторы мероприятия - татаро-башкирское этнокультурное объединение «Дуслык» и Дом дружбы Костанайской области, а также КГУ «Қоғамдық келісім» управления общественного развития.

В одной из двух палаток представлено внутренне убранство татарской избы. Желающие могли примерить тюбетейки

Возле палаток мужчины заварили чай в самоваре

На небольшой поляне возле парковки установили две палатки. В первой - ткани и ковры с национальный узором, тюбетейки, детская колыбель и маленький самовар. Ну а большой самовар стоял рядом - мужчины разогревали чай для всех желающих. Бесплатно можно было выпить и холодной воды, что было весьма актуально, как раз солнце вышло из-за туч.

- Это импровизированная этно-изба, в таких жили татарские крестьяне. Здесь представлены обычаи и традиции наших предков, которые мы хотим передать юному поколению, - рассказала "НГ" активистка объединения «Дуслык» Гульнара ЛАТЫПОВА. - Вообще Сабантуй - очень древний праздник. он был описан еще известным арабским путешественником Ибн Фадланом. «Праздник луга» отмечается по окончанию посевных работ - люди много трудились и, конечно, им необходимы отдых, развлечения, пища. Наши предки в древности этот праздник устраивали в поле.

В Сабантуй проводили соревнования по национальной борьбе куряш. Самый сильный батыр забирал награду - барана. Иногда призом был петух в клетке.

Блюда татарской и башкирской национальных кухонь: чак-чак, балиш, эчпочмак и кыстыбай

- Моя семья, дети и все мои родственники уже очень давно празднуем Сабантуй, обязательно делаем праздничные угощения: чак-чак, пироги, эчпочмаки, перемечи (татарские беляши - «НГ»), - поделилась Гульнара. - Приглашаем гостей и с ними пьем чай, обязательно соблюдаем все традиции.

Все эти блюда были представлены во второй палатке.

- Здесь вы можете увидеть чак-чак, кыстыбай (блюдо из теста с начинкой - «НГ»), кош-теле (тонкие кусочки теста, жаренные в масле, которые напоминают десерт хворост - «НГ»), вак балиш (татарские пирожки - «НГ»), эчпочмак и другие блюда, - рассказала активистка объединения «Дуслык» Гульнара МУРЗАГИЛЬДИНА. - Наше национальное праздничное блюдо - это, конечно, чак-чак, его готовят на все большие праздники, например, на свадьбы. Его оформляют в виде горки или даже в виде тюбетейки.

Перед началом концерта мужчина играл на гармони, а женщины в национальных костюмах пели и танцевали

Около 50 человек собрались возле небольшой сцены, там поставили и несколько рядов под навесом. Здесь готовились к началу концертной программы, но до ее начала люди развлекались сами - мужчина играл на гармони, а женщины в национальных костюмах пели народные песни и танцевали.

Организаторы Сабантуя - Ринад Бектемиров (слева) и руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Наталья Рамазанова

- Неделю назад мы просили Всевышнего о дожде, даже резали по этому случаю корову! Но на сегодняшний праздник мы попросили дождь отойти немного в сторону - мы молились Аллаху, чтобы он закончился (в 12.00, когда мероприятие только начиналось, был небольшой дождь, но спустя пару часов вышло солнце - «НГ»), - рассказал организатор мероприятия, председатель этнокультурного объединения «Дуслык» Ринад БЕКТЕМИРОВ. - Мы - люди городские, но это сельский праздник, и в этот день наши предки просили Всевышнего о хорошем урожае. Само слово Сабантуй переводится, как «праздник плуга», и мы в Костанае будем молиться чтобы наши братья сельчане добились хорошего урожая.

До того, как построили набережную в районе КЖБИ (парк им. 25-летия независимости РК) Сабантуй тоже отмечали на городском пляже. Как отметил Бектемиров, на набережной всегда проводили более масштабные гулянья, например, республиканское празднование Сабантуя в 2017 году (в том году и открыли набережную, из Казани приезжал президент Татарстана Рустам Минниханов - «НГ»), когда праздник отмечали несколько тысяч человек. В этом году выбрали площадку возле пляжа - она более компактна, да и к природе ближе.

Поет активист Костанайского областного Дома Дружбы Радик Вильданов

Концертная программа прошла традиционно: песни и танцы. Выступали местные певцы (например, активист областного Дома Дружбы Радик Вильданов) и коллективы (например рудненский татаро-башкирский ансамбль «Байрам»), а также артисты из других областей Казахстана (ансамбль «Өмірзая» из Актюбинской области) и народная артистка Татарстана Лилия Муллагалиева.

Выступает народная артистка Татарстана Лилия Муллагалиева

Когда закончился концерт, на площадке было уже около сотни человек. Многие отправились дегустировать бесплатные угощения: чак-чак и другие блюда. Народ стал толпиться, но обошлось без давки. Примерно через 15 минут от угощений ничего не осталось.

Чак-чак и другие блюда разобрали за 15 минут. К этому моменту на Сабантуй пришло около сотни зрителей

Выделялся среди всех присутствующих парень в костюме существ, похожего на черта или демона. Он развлекал взрослых и детей, хотя некоторых даже пугал. Аниматор, активист этнокультурного объединения «Дуслык» Рустам ГАБИДУЛИН пояснил, что он одет в костюм башкирского лесного духа - шурале.

Рустам Габидулин в костюме башкирского лесного духа - шурале

- Каждый год мы с семьей приезжаем на Сабантуй. Костюм шурале я одел по собственному желанию, - рассказал он.

Задача - прибежать к финишу как можно быстрее и так, чтобы яйцо в ложке не разбилось

Для детей и взрослых провели несколько конкурсов. Дети бегали несколько метров по кругу, держа в зубах ложку с яйцом. Задача - быстрее добежать к финишу, да так, чтобы яйцо не разбилось. Все участников наградили сладкими призами.

- Впечатления у меня исключительные, народу хватает, весело! - поделился эмоциями костанаец Василий КОДОЛОВ. - Мне мероприятие понравилось. Тут продают шашлык, но я пока не пробовал, не покупал. Песни пели хорошо. По телевизору говорили, что будет Сабантуй, вот я пришел.

Мужчины соревновались в перетягивании каната

Для взрослых организовали перетягивание каната, состязались две команды по 5 человек. Так как мужчины приходили на Сабантуй в основном со своими семьями, призы за участие отцов в конкурсе - сласти и мыльные пузыри - получили их дети.

На Сабантуй Вера Александровна Бондаренко приготовила домашние пельмени

- Сабантуй - это наш праздник, уже 23 года мы отмечаем его на нашей костанайской земле, - рассказала жительница Костаная Вера БОНДАРЕНКО. - Все национальности отмечают его. Со мной, например, пришла подружка - она казашка. Мы очень довольны мероприятием, столько впечатлений! Понравились выступления артистов, также наша национальная кухня, я принесла свои пельмени, очень понравился кыстыбай и чак-чак. Вообще меня зовут Якупова Венера Каримовна, а по=русски - Бондаренко Вера Александровна, такой у меня псевдоним. Я состою в нашем этнокультурном объединении с самого дня основания и являюсь членом правления совета старейшин. Люди сомневались - идти или нет из-за дождя, а посмотрите сколько в итоге народу собралось!

Фото Андрея СКИБЫ